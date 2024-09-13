Новые варианты коронавируса, которые могут обходить иммунитет, нашли в России
Это привело к росту заболеваемости в сентябре 2024 года
13 сентября 2024, 15:17, ИА Амител
Новые варианты коронавируса имеют мутации, которые помогают им обходить иммунитет и более эффективно заражать клетки организма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, за последние две-три недели в России в 2,5 раза увеличился удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, которые относятся к сублинии FLiRT.
В Роспотребнадзоре отметили, что эти варианты имеют особые мутации в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, но при этом сохранять способность эффективно заражать клетки.
В ведомстве также подчеркнули, что резкое увеличение числа штаммов привело к росту заболеваемости в России в начале сентября 2024 года.
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Вопрос, чей иммунитет - человеческих шорлатанов или Бога? Как покончили с короной в феврале 2022 года?
16:00:28 13-09-2024
Покончили на словах и бумаге...А вирус никуда не делся, мутировал и продолжает портить людям жизнь.