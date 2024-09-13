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Новые варианты коронавируса, которые могут обходить иммунитет, нашли в России

Это привело к росту заболеваемости в сентябре 2024 года

13 сентября 2024, 15:17, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/984930
Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/984930

Новые варианты коронавируса имеют мутации, которые помогают им обходить иммунитет и более эффективно заражать клетки организма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, за последние две-три недели в России в 2,5 раза увеличился удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, которые относятся к сублинии FLiRT.

В Роспотребнадзоре отметили, что эти варианты имеют особые мутации в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, но при этом сохранять способность эффективно заражать клетки.

В ведомстве также подчеркнули, что резкое увеличение числа штаммов привело к росту заболеваемости в России в начале сентября 2024 года.

Коронавирус медицина

Комментарии 2

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Гость

15:24:32 13-09-2024

Вопрос, чей иммунитет - человеческих шорлатанов или Бога? Как покончили с короной в феврале 2022 года?

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Гость

16:00:28 13-09-2024

Покончили на словах и бумаге...А вирус никуда не делся, мутировал и продолжает портить людям жизнь.

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