Сезонный рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Алтайском крае

В регионе проводят вакцинацию, завершить которую планируют к 1 ноября

12 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/992236

11 сентября в правительстве Алтайского края прошло заседание краевой санитарно-эпидемиологической комиссии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Обсудили уровень заболеваемости сезонными инфекциями, в том числе COVID-19, и подготовку медицинских и образовательных организаций к подъему заболеваемости.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяны Калининой, в крае наблюдается сезонный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Также на заседании обсудили иммунизацию населения, в том числе вакцинацию против гриппа.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов отметил, что планируют завершить вакцинацию к 1 ноября этого года. Вице-губернатор Игорь Степаненко заявил, что в начале учебного года особое внимание уделяют образовательным и дошкольным учреждениям, ведется контроль над вакцинацией сотрудников и информирование о мерах профилактики.