Сезонный рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Алтайском крае
В регионе проводят вакцинацию, завершить которую планируют к 1 ноября
12 сентября 2024, 13:10, ИА Амител
11 сентября в правительстве Алтайского края прошло заседание краевой санитарно-эпидемиологической комиссии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Обсудили уровень заболеваемости сезонными инфекциями, в том числе COVID-19, и подготовку медицинских и образовательных организаций к подъему заболеваемости.
По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяны Калининой, в крае наблюдается сезонный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Также на заседании обсудили иммунизацию населения, в том числе вакцинацию против гриппа.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов отметил, что планируют завершить вакцинацию к 1 ноября этого года. Вице-губернатор Игорь Степаненко заявил, что в начале учебного года особое внимание уделяют образовательным и дошкольным учреждениям, ведется контроль над вакцинацией сотрудников и информирование о мерах профилактики.
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