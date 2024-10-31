Новые возможности для покупки машины. В Барнауле открыли второй салон "Сибирь Авто"

Мультибрендовый автоцентр площадью около 3000 квадратных метров

31 октября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JyHpU

Автомобили / Фото: компания "Сибирь Авто"

В условиях развития торговли онлайн можно купить буквально все, даже автомобиль. Но такую дорогую покупку не просто хочется увидеть лично, желательно, чтобы авто посмотрели и оценили еще и эксперты. Проверили состояние машины, ее историю и все документы. Такой сервис, а также больший выбор автомобилей клиентам предоставляет автоцентр "Сибирь Авто" в Барнауле. А недавно в городе открыли второй салон "Сибирь Авто", куда и приглашают за автопокупками.

По какому адресу открыли второй "Сибирь Авто"?

Он находится по адресу ул. Власихинская, 166, в ТЦ "Заря". Салон занимает около 3000 квадратных метров, вместе с первым общая выставочная площадь "Сибирь Авто" составляет теперь 6000 квадратных метров.

Здесь представлено множество брендов: от европейских и японских до китайских и российских. Каждый автомобиль проходит тщательную проверку технической исправности и юридической чистоты.

Автомобили / Фото: компания "Сибирь Авто"

Почему стоит выбрать "Сибирь Авто"?

Причин несколько:

Техническая гарантия. И новые, и поддержанные авто здесь можно купить с технической гарантией. Все машины проходят тщательную проверку мастерами. Услуги обмена и кредитования. Вашу машину можно обменять на любой (новый или подержанный) автомобиль, который есть в салонах центра. А еще авто (даже то, которое вы покупаете не в "Сибирь Авто") можно оформить в кредит (банки-партнеры: ПАО "Банк ВТБ", АО "ТБанк", ОАО "БыстроБанк" и другие) на выгодных условиях, а консультанты помогут подобрать оптимальный вариант. Комфорт покупки и продажи. Оба салона "Сибирь Авто" расположены в торговых центрах, так что для покупателей и продавцов здесь есть комфортные условия для сотрудничества. Особенно зимой: машины не будут стоять на улице. Профессиональный сервис. Команда мастеров всегда готова помочь с выбором автомобиля и ответить на вопросы, а также предоставить автомобиль в сервис для технического осмотра перед покупкой. Безопасная сделка. Специалисты соблюдают юридическую чистоту всех сделок.

Каждое авто имеет полную историю, а клиенты получают все необходимые документы и гарантии, чтобы быть уверенными в своем выборе.

Открытие нового салона отвечает потребностям растущего числа автолюбителей в регионе. В условиях экономической нестабильности многие ищут надежные и доступные автомобили, и "Сибирь Авто" предлагает такие возможности. Благодаря разнообразию моделей и ценовых категорий каждый клиент сможет найти подходящий вариант.

Новый автоцентр станет важным местом не только для покупки автомобилей, но и для проведения различных мероприятий на автомобильную тематику. "Сибирь Авто" активно работает над улучшением клиентского сервиса, внедряя новые технологии и подходы к обслуживанию, что значительно упрощает процесс выбора автомобиля.

"Сибирь Авто" вошел в топ премии "Народный знак качества" в 2024 году в номинации "Автосалон", что подтверждает его репутацию и стремление к постоянному совершенствованию. Вы можете поддержать компанию и проголосовать на сайте народныйзнаккачества.рф. Каждый голос – шанс "Сибирь Авто" стать победителем в этой номинации.

Автосалон "Сибирь Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в (ТРЦ "Весна"), ул.​ Власихинская, 166 (ТРЦ "Заря")

Тел.: 8 (3852) 99-66-35

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