Новых очагов загрязнения Барнаулки не выявили

Работы по очистке реки продолжаются

02 июля 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по очистке Барнаулки от загрязнения. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ликвидацией последствий занимаются 16 человек и девять единиц техники. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.

Спасатели круглосуточно наблюдают за берегом и загрязнением воды.

Напомним, что 29 июня на поверхности реки обнаружили следы разлива нефтепродуктов. На воде установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. В Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.