Новых очагов загрязнения Барнаулки не выявили
Работы по очистке реки продолжаются
02 июля 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле продолжаются работы по очистке Барнаулки от загрязнения. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Ликвидацией последствий занимаются 16 человек и девять единиц техники. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.
Спасатели круглосуточно наблюдают за берегом и загрязнением воды.
Напомним, что 29 июня на поверхности реки обнаружили следы разлива нефтепродуктов. На воде установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. В Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.
10:40:35 02-07-2023
Новых не обнаружили, а старый обнаружили?