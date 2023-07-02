НОВОСТИЭкология

Новых очагов загрязнения Барнаулки не выявили

Работы по очистке реки продолжаются

02 июля 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по очистке Барнаулки от загрязнения. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ликвидацией последствий занимаются 16 человек и девять единиц техники. Специалисты провели мониторинг береговой линии, новых очагов загрязнения не нашли.

Спасатели круглосуточно наблюдают за берегом и загрязнением воды. 

Напомним, что 29 июня на поверхности реки обнаружили следы разлива нефтепродуктов. На воде установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна. В Центральном районе города ввели режим повышенной готовности.

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

10:40:35 02-07-2023

Новых не обнаружили, а старый обнаружили?

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