Новым главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Она сменила 76-летнюю Ирину Винер

22 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

Татьяна Сергаева / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева, пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова.

Сергаева сменила 76-летнюю Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года. В феврале 2025-го она покинула пост по собственному желанию.

Татьяна Сергаева – российский тренер по художественной гимнастике. Родилась 12 октября 1969 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Мастер спорта СССР по художественной гимнастике и заслуженный тренер России с 1997-го. Последние годы занимала должность старшего тренера сборной РФ по групповым упражнениям.