Олимпийскую чемпионку называют вероятным претендентом на пост главного тренера

13 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер / Фото: ТАСС

Масштабные изменения происходят в мире российской художественной гимнастики. Легендарная Ирина Винер, которая больше 20 лет руководила сборной и воспитала не одну олимпийскую чемпионку, покинула свой пост. В то же время в обществе активно обсуждают, кто займет ее место. В числе кандидатов называют и Алину Кабаеву, которая совсем недавно вернулась в художественную гимнастику.

О том, почему Винер закончила карьеру тренера в сборной России и может ли Алина Кабаева занять ее место, – в материале amic.ru.

1 Почему Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике? Легендарный тренер сделала это по собственному желанию. Но причин журналистам она не назвала. "Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", – цитирует Ирину Винер ТАСС Она добавила, что совсем не против делиться опытом с тренерами, которые будут приходить на ее место. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также подтвердил, что Винер закончила работать со сборной по собственному желанию. "Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем", – сказал он ТАСС. Сейчас Ирине Винер 76 лет. Со сборной она работала 24 года – с 2001-го. Ее без преувеличения называют главным архитектором современной школы российской художественной гимнастики. В числе подопечных: олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, серебряные призеры Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева и Яна Кудрявцева. В командных упражнениях воспитанницы Винер брали золото на четырех Олимпиадах подряд.

2 Правда ли, что новым тренером сборной России станет Алина Кабаева? Такой вариант возможен. Сейчас люди из мира художественной гимнастики и других видов спорта активно обсуждают, кто станет преемником Винер. Чаще всего звучат два имени – олимпийские чемпионки Алина Кабаева и Евгения Канаева. Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина в ответ на вопрос журналистов также назвала две эти кандидатуры. Но подчеркнула, что склоняется в пользу Канаевой. По словам бывшей гимнастки, у Кабаевой уже и так много забот: недавно она вернулась в мир гимнастики и развивает свою собственную школу "Небесная грация". За нее выступают спортсменки из разных стран – свою школу они представляют в том числе и на международных соревнованиях. Например, так было во время Игр БРИКС в Казани. При этом заслуженный тренер РФ Инна Быстрова считает , что возглавить сборную должна именно Кабаева. По ее мнению, опыт работы с "Небесной грацией" доказывает, что олимпийская чемпионка точно справится с новым вызовом. Некоторые СМИ даже поспешили сообщить, что Алина Кабаева уже официально стала главным тренером. Но пока это не так. Известно лишь, что кандидатуру представят главе Минспорта Михаилу Дегтяреву в ближайшее время.

3 Что сама Кабаева сказала по поводу ухода Ирины Винер? Комментарий Алины Кабаевой по поводу отставки ее бывшего тренера опубликован на сайте школы "Небесная грация" Олимпийская чемпионка назвала уход Ирины Винер "утратой целой эпохи в художественной гимнастике". "За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить", – написала спортсменка. Кабаева назвала свою наставницу символом силы, грации и стремления. Винер подарила своим воспитанницам незабываемые моменты, сказала чемпионка. "Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики", – добавила Алина Кабаева.

4 В каких отношениях Ирина Винер и Алина Кабаева? На публике Винер и Кабаева всегда вели себя уважительно по отношению друг к другу. Более того, недавно именитый тренер призналась, что еще около десяти лет назад сама предлагала олимпийской чемпионке возглавить сборную вместо нее. Но Алина Кабаева неоднократно отказывалась от этих предложений. Были слухи о том, что наставница и воспитанница находятся в конфликте. В качестве причины называли неоднозначную ситуацию на Играх БРИКС в Казани. Но сама Винер не подтвердила эту информацию. Более того, она сообщила, что была очень рада видеть свою бывшую ученицу. "Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться! Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня – своя. А встреч хотелось бы больше! Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе", – написала Винер летом 2024-го.Спортсменка и тренер регулярно публично поздравляют друг друга с днями рождения и не скупятся на комплименты.