Масштабные изменения происходят в мире российской художественной гимнастики. Легендарная Ирина Винер, которая больше 20 лет руководила сборной и воспитала не одну олимпийскую чемпионку, покинула свой пост. В то же время в обществе активно обсуждают, кто займет ее место. В числе кандидатов называют и Алину Кабаеву, которая совсем недавно вернулась в художественную гимнастику.
О том, почему Винер закончила карьеру тренера в сборной России и может ли Алина Кабаева занять ее место, – в материале amic.ru.
Почему Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике?
Легендарный тренер сделала это по собственному желанию. Но причин журналистам она не назвала.
"Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", – цитирует Ирину Винер ТАСС.
Она добавила, что совсем не против делиться опытом с тренерами, которые будут приходить на ее место.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также подтвердил, что Винер закончила работать со сборной по собственному желанию.
"Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем", – сказал он ТАСС.Сейчас Ирине Винер 76 лет. Со сборной она работала 24 года – с 2001-го. Ее без преувеличения называют главным архитектором современной школы российской художественной гимнастики. В числе подопечных: олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, серебряные призеры Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева и Яна Кудрявцева.
В командных упражнениях воспитанницы Винер брали золото на четырех Олимпиадах подряд.
Правда ли, что новым тренером сборной России станет Алина Кабаева?
Такой вариант возможен. Сейчас люди из мира художественной гимнастики и других видов спорта активно обсуждают, кто станет преемником Винер. Чаще всего звучат два имени – олимпийские чемпионки Алина Кабаева и Евгения Канаева.
Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина в ответ на вопрос журналистов также назвала две эти кандидатуры. Но подчеркнула, что склоняется в пользу Канаевой. По словам бывшей гимнастки, у Кабаевой уже и так много забот: недавно она вернулась в мир гимнастики и развивает свою собственную школу "Небесная грация". За нее выступают спортсменки из разных стран – свою школу они представляют в том числе и на международных соревнованиях. Например, так было во время Игр БРИКС в Казани.
При этом заслуженный тренер РФ Инна Быстрова считает
, что возглавить сборную должна именно Кабаева. По ее мнению, опыт работы с "Небесной грацией" доказывает, что олимпийская чемпионка точно справится с новым вызовом.
Некоторые СМИ даже поспешили сообщить, что Алина Кабаева уже официально стала главным тренером. Но пока это не так. Известно лишь, что кандидатуру представят главе Минспорта Михаилу Дегтяреву в ближайшее время.
Что сама Кабаева сказала по поводу ухода Ирины Винер?
Комментарий Алины Кабаевой по поводу отставки ее бывшего тренера опубликован на сайте школы "Небесная грация"
.
Олимпийская чемпионка назвала уход Ирины Винер "утратой целой эпохи в художественной гимнастике".
"За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить", – написала спортсменка.Кабаева назвала свою наставницу символом силы, грации и стремления. Винер подарила своим воспитанницам незабываемые моменты, сказала чемпионка.
"Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики", – добавила Алина Кабаева.
В каких отношениях Ирина Винер и Алина Кабаева?
На публике Винер и Кабаева всегда вели себя уважительно по отношению друг к другу. Более того, недавно именитый тренер призналась, что еще около десяти лет назад сама предлагала олимпийской чемпионке возглавить сборную вместо нее. Но Алина Кабаева неоднократно отказывалась от этих предложений.
Были слухи о том, что наставница и воспитанница находятся в конфликте. В качестве причины называли неоднозначную ситуацию на Играх БРИКС в Казани. Но сама Винер не подтвердила эту информацию. Более того, она сообщила, что была очень рада видеть свою бывшую ученицу.
"Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться! Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня – своя. А встреч хотелось бы больше! Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе", – написала Винер летом 2024-го.Спортсменка и тренер регулярно публично поздравляют друг друга с днями рождения и не скупятся на комплименты.
Как на уход Ирины Винер отреагировали ее воспитанники?
Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова написала в соцсетях, что Винер научила ее абсолютно всему в этом виде спорта.
"Я бесконечно благодарна судьбе, что мне выпал шанс тренироваться и учиться под руководством Великого Тренера. Три главных правила, которым меня учит Ирина Александровна, – это: "Не бояться ошибиться, постоянно учиться, и если даже что-то пошло не так, то уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее!" Спасибо Вам за все победы!" – поделилась Капранова.Серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина призналась, что для нее уход Винер стал полной неожиданностью.
"Я долго в себя прийти не могла, еще час соображала, приходила в себя и переживала. Это, конечно, шок. Но я очень рада, что Ирина Александровна не уходит в никуда, на заслуженный отдых. Она всю жизнь посвятила художественной гимнастике и могла сказать, что устала, сделала все, что могла", – сказала Батыршина в беседе с "Газетой.ru".
Высказывались и представители других видов спорта. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что сборная много потеряет без Ирины Винер.
"Знаю, что таким людям замены нет. Она профессор, академик. Художественная гимнастика связана только с ее именем. Пусть не обижаются ее ученицы на меня. Сборная многое потеряет с уходом Винер", – сказала она в беседе с "РБК-Спорт".
Это лишь часть высказываний: новость об уходе Ирины Винер шокировала многих. Представители самых разных видов спорта надеются, что преемник легендарного тренера справится с ответственной работой и добьется результатов ничуть не хуже.
12:27:15 13-02-2025
Как то стрёмненько место расчистили.
Не полюдски всё это.
12:32:05 13-02-2025
Гость (12:27:15 13-02-2025) Как то стрёмненько место расчистили. Не полюдски всё э... Ей 76 лет уже. И так задержалась
23:28:15 13-02-2025
Гость (12:27:15 13-02-2025) Как то стрёмненько место расчистили. Не полюдски всё э... Собственно так всегда и бывает...
Ни чего нового и более менее человеческого в этом плане не придумали...
Нам только и остаётся, что просто готовиться...
Ведь эта же статья - подготовка общественного мнения.
Готовьтесь.
14:24:29 13-02-2025
Винер в Лондон к своему узбеку поедет доживать свой век и тратить наворованные в России деньги Алишера Усманова.
21:17:52 13-02-2025
Гость (14:24:29 13-02-2025) Винер в Лондон к своему узбеку поедет доживать свой век и тр... бессовестный какой вы
11:02:59 14-02-2025
Гость (14:24:29 13-02-2025) Винер в Лондон к своему узбеку поедет доживать свой век и тр... Злость и зависть не лучшие качества человека. Не нужно их всем демонстрировать.
14:06:38 14-02-2025
Отличный результативный тренер! Ну не до 100 же лет работать? Есть приёмники! Пусть дерзают!
15:41:10 15-02-2025
Ну ушла и что надо грязь уже лить ? Да какой как Винер уже не будет , и молодцы ее девочки сказали ей добрые слова . Молодец она за своих девчонок всегда стояла грудью , даже на этой я Олимпиаде в Токио , молодец шла до конца !! И то что нашу команду , правильно сказала как " бомжи" без родины без флага поехали - да позор полный !!