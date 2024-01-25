Анатолий Локоть занимал пост мэра почти 10 лет

25 января 2024, 15:05, ИА Амител

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть / Фото: novo-sibirsk.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января досрочно прекратил полномочия главы города в связи с отставкой по собственному желанию. С 26 января эти обязанности в полном объеме будет исполнять первый замглавы города Олег Клемешов, сообщил официальный сайт сибирской столицы. Amic.ru рассказывает, чем запомнился 10-летний период правления Локтя.

Кандидат от оппозиции

Мэром Новосибирска Локоть стал в апреле 2014 года. Его кандидатуру тогда выдвинула КПРФ. Локоть стал единым кандидатом от оппозиции на выборах и смог победить. В сентябре 2019 года его переизбрали на второй срок. Тогда он тоже баллотировался от КПРФ. При этом выдвижение поддержал губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников.

Отмена прямых выборов мэра

В феврале 2023 года депутаты Заксобрания Новосибирской области отметили прямые выборы мэра Новосибирска. Теперь администрацию города возглавляет тот, кого изберут местные депутаты на конкурсной основе. При этом действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал, сообщал "Интерфакс".

Город трудовой доблести

В феврале Анатолий Локоть обратился к президенту Российской академии наук Александру Сергееву с просьбой подготовить экспертное заключение к ходатайству о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести". 3 ноября 2022 года на площади Калинина открылась стела "Город трудовой доблести".

Строительство мостов

При Локте в Новосибирске строили два больших моста. 8 октября 2014 года, через несколько месяцев после его избрания, открылся Бугринский мост, работы на котором велись четыре года. Это сооружение имеет самый длинный в СНГ арочный пролет.

Также в 2019 году начал строиться четвертый мост Новосибирска. Его должны были сдать еще в 2022-м, однако этого не произошло. В интервью радио Business FM губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что строительство моста должно завершиться в 2024 году.

Станция метро "Спортивная"

За время правления Локтя в Новосибирске не сдали и станцию метро "Спортивная", которая должна находиться на Ленинской линии между станциями "Речной вокзал" и "Студенческая". Ее планировали ввести в эксплуатацию сначала летом 2022 года, но из-за санкций открытие перенесли на конец 2022-го, потом – на 2023 год, а затем – на 2024-й.

Андрей Травников также рассказал, что основные работы там завершены, и сдать станцию "Спортивная" должны в мае 2024 года.

"Сибирь-Арена"

Новую станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планировали открыть к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который потом отменили по политическим причинам. К тому же мероприятию должны были построить ледовый комплекс "Сибирь-Арена". Он открылся 13 августа 2023 года с матча между молодежными сборными России и Белоруссии. Вмещает стадион 10,6 тысячи зрителей, там сейчас играет хоккейный клуб "Сибирь".

Набережная и парки

В 2017-2018 годах Михайловская набережная Новосибирска была реконструирована, там обновили верхний и нижний променады, создали дорожки для маломобильных граждан, сделали ливневую канализацию, установили новые фонари, лавочки и так далее. Также в городе были благоустроены Ельцовский и Заельцовский парки.

Уход в отставку

Заявление об отставке Локоть написал еще перед Новым годом, информировал анонимный телеграм-канал "Сибиряк". 28 декабря губернатор области Андрей Травников сообщил телеканалу ОТС, что Локоть действительно уходит в отставку. Причем – досрочно, ведь срок его полномочий истекал только в апреле 2024 года. Прекращение полномочий связано с предложением новой работы, "которая предполагает выполнение общегосударственных задач", сказал губернатор. В конце декабря Травников отметил, что Локоть уходит в отпуск с последующим увольнением.