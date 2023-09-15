Новым министром здравоохранения Алтайского края может стать депутат БГД
Речь идет о главном враче перинатального центра "Дар" Ирине Молчановой
15 сентября 2023, 15:09, ИА Амител
Место министра здравоохранения Алтайского края может занять главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники.
В пресс-службе ведомства сообщили, что не обладают информацией о ее возможном назначении.
Ирина Молчанова, помимо руководства медцентром, работает депутатом Барнаульской городской Думы от "Единой России". Поскольку она избралась по одномандатному округу, БГД должна провести дополнительные выборы.
Ранее о том, что министр здравоохранения региона Дмитрий Попов может пойти на повышение, сообщали источники amic.ru. По их данным, он может занять пост вице-премьера регионального правительства. Также свои посты, по информации инсайдеров, могут оставить министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и глава минспорта Максим Рябцев.
Напомним, после выборов вновь избранный губернатор обязан заново сформировать состав своего правительства. При этом министры и их заместители переходят в разряд "исполняющих обязанности".
16:00:11 15-09-2023
Хоть что-то меняется...Ждем энергичную ,молодую,талантливую команду,готовую изменить жизнь людей в крае в лучшую сторону.
17:25:58 15-09-2023
Гость (16:00:11 15-09-2023) Хоть что-то меняется...Ждем энергичную ,молодую,талантливую ... жаль не жить нам в эту пору чудесную...
22:34:51 15-09-2023
Гость (16:00:11 15-09-2023) Хоть что-то меняется...Ждем энергичную ,молодую,талантливую ... Не надо строить илюзий, новый человек запросы прежние, во власть идут не для перемен, прежде всего для личных амбицый. А они у всех разные сущность одна, меньше перемен меньше проблем.
13:47:01 16-09-2023
Гость (16:00:11 15-09-2023) Хоть что-то меняется...Ждем энергичную ,молодую,талантливую ... От Единой России ждёте,ну ждите,ждите.
17:39:07 15-09-2023
Шахматная доска.
22:38:28 15-09-2023
гость (17:39:07 15-09-2023) Шахматная доска.... Не доска а просто проблема мир бизнеса не любит перемен, перемены это проблемы. Я не фаталист но задача нынешних административных работников удержатся за кресло. Всё остальное само рассосётся.
21:42:15 15-09-2023
Я только "за"! Если повышение будет, как щас говорить стали, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ! Чтоб ОЧЕНЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...
08:23:40 16-09-2023
Снова без пяти минут пенсионерка...
15:18:00 16-09-2023
Гость (08:23:40 16-09-2023) Снова без пяти минут пенсионерка...... А что молодые смогут? Опыта нет, а амбиций - выше крыши! И начинаются конфликты, разборки в коллективе, а работа парализуется на долгое время.
19:48:24 16-09-2023
Молчанова уже оптимизировала все роддома включаю Новоалтайск, осталось оптимизировать остатки медицины в крае
14:04:27 18-09-2023
Не дай, бог, Молчанову видеть министром. Ещё та штучка. Будет орать так,что окна в министерстве вылетят.