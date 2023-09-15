Новым министром здравоохранения Алтайского края может стать депутат БГД

Речь идет о главном враче перинатального центра "Дар" Ирине Молчановой

15 сентября 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: amic.ru

Место министра здравоохранения Алтайского края может занять главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники.

В пресс-службе ведомства сообщили, что не обладают информацией о ее возможном назначении.

Ирина Молчанова, помимо руководства медцентром, работает депутатом Барнаульской городской Думы от "Единой России". Поскольку она избралась по одномандатному округу, БГД должна провести дополнительные выборы.

Ранее о том, что министр здравоохранения региона Дмитрий Попов может пойти на повышение, сообщали источники amic.ru. По их данным, он может занять пост вице-премьера регионального правительства. Также свои посты, по информации инсайдеров, могут оставить министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и глава минспорта Максим Рябцев.

Напомним, после выборов вновь избранный губернатор обязан заново сформировать состав своего правительства. При этом министры и их заместители переходят в разряд "исполняющих обязанности".