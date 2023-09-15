По данным источников, в Алтайском крае может появиться несколько новых министров

15 сентября 2023, 07:15, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru

Состав правительства Алтайского края, который в ближайшее время сформирует губернатор Виктор Томенко, ждут кадровые перестановки. Источники amic.ru предполагают, что поста могут лишиться три министра.

По данным инсайдеров, в отставку могут отправить министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева. Якобы такое решение могут принять на фоне проблем, которые "сотрясали" возглавляемую им сферу в последние несколько лет, например, ситуация с водоснабжением в селах.

Кадровые перестановки, возможно, ожидают и Минздрав региона. Кое-кто из инсайдеров приписывает главе ведомства Дмитрию Попову повышение до вице-премьера регионального правительства.

Кроме того, источники сообщают, что в отставку могут отправить министра спорта Максима Рябцева. Предполагается, что его должность может занять зампред "спортивного" комитета АКЗС Иван Нифонтов. Напомним, министерский пост Рябцев занял только в ноябре 2022 года, до этого он был замминистра спорта.

Также в кулуарах обсуждают, сохранит ли пост глава Минтранспорта Антон Воронов. Впрочем, некоторые уверены, что он останется благодаря поддержке во властных кругах.

Отметим, отставка правительства – обязательная техническая процедура после выборов главы региона. Вновь избранный губернатор, официально вступив в должность, должен заново сформировать состав своего кабмина. Впрочем, некоторые источники amic.ru полагают, что глава региона может сохранить правительство в неизменном составе.