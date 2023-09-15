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Кто из алтайских министров может лишиться поста в новом составе правительства

По данным источников, в Алтайском крае может появиться несколько новых министров

15 сентября 2023, 07:15, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Состав правительства Алтайского края, который в ближайшее время сформирует губернатор Виктор Томенко, ждут кадровые перестановки. Источники amic.ru предполагают, что поста могут лишиться три министра.

По данным инсайдеров, в отставку могут отправить министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева. Якобы такое решение могут принять на фоне проблем, которые "сотрясали" возглавляемую им сферу в последние несколько лет, например, ситуация с водоснабжением в селах.

Кадровые перестановки, возможно, ожидают и Минздрав региона. Кое-кто из инсайдеров приписывает главе ведомства Дмитрию Попову повышение до вице-премьера регионального правительства.

Кроме того, источники сообщают, что в отставку могут отправить министра спорта Максима Рябцева. Предполагается, что его должность может занять зампред "спортивного" комитета АКЗС Иван Нифонтов. Напомним, министерский пост Рябцев занял только в ноябре 2022 года, до этого он был замминистра спорта.

Также в кулуарах обсуждают, сохранит ли пост глава Минтранспорта Антон Воронов. Впрочем, некоторые уверены, что он останется благодаря поддержке во властных кругах.

Отметим, отставка правительства – обязательная техническая процедура после выборов главы региона. Вновь избранный губернатор, официально вступив в должность, должен заново сформировать состав своего кабмина. Впрочем, некоторые источники amic.ru полагают, что глава региона может сохранить правительство в неизменном составе.

Фото: Антон Федотов

Когда губернатор Томенко отправит в отставку правительство Алтайского края

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 7

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Пикник

07:40:34 15-09-2023

А ты сиди и не ерзай, И азбукой Морзе подмигивай мне Мы сделаем вид, что мир нам открыт Вполне...

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Гость

08:32:18 15-09-2023

Это про кровати и персонал с низкой социальной ответственностью? Неееее) Петрович не допустит) он у нас за стабильность….

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Гость

10:15:48 15-09-2023

Нифонтова лучше министром здравохранения поставьте. Вам без разницы, а Ване приятно будет.

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Гость

10:59:07 15-09-2023

С министром здравоохранения непонятна ситуация. Кого не спроси - все считают его действия направленными на разрушение бесплатной медицины в крае. А его на повышение. Или эта цель у него и была? Если так, то вопросов нет. Конечно нужно повышать - медицина уже на лопатках лежит. Но ещё трепыхается, может следующий добьёт

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Гость

12:30:50 15-09-2023

Почему запретили удаление зубов в поликлиниках? Теперь город парится с очередями на Красноармейском. Раньше был сразу день в день. Пришел, взял талон, удалили.

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гость

12:32:37 15-09-2023

Попова , повысить? Что совсем всё,всё простили? Забыли? Очень интересная политика, очень. Ну,ну

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гость

13:40:38 15-09-2023

хорошая "раскладка"... в самых обсуждаемых сферах должна быть смена власти, иначе ВП потеряет доверие людей

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