Новым вице-губернатором Алтайского края стал экс-глава краевого УФСИН
Таким образом, число заместителей у Виктора Томенко вырастет с восьми до девяти
21 ноября 2023, 13:25, ИА Амител
Бывший начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев занял пост заместителя председателя правительства региона. Информацию об этом amic.ru подтвердили в пресс-службе краевого кабмина. Пока это первый "новичок" в команде губернатора, которую он заново сформировал после выборов.
Валерий Усачев приступил к полномочиям 21 ноября. Он будет отвечать за взаимодействие органов исполнительной власти края с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка, вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения СВО. Также он будет курировать вопросы антитеррористической безопасности и мобилизационной готовности.
Что известно о Валерии Усачеве?
Усачеву 55 лет. Родился в Ессентуках Ставропольского края. Служил в Вооруженных силах с 1989 по 1996 год. С 1996 года работает в уголовно-исполнительной системе. Трудился в Томской и Тульской областях. В 2000 году окончил Томский государственный университет, Томское высшее военное командное училище связи. В 2011 году занял пост начальника УФСИН России по Алтайскому краю. Имеет множество наград.
Кто возглавит алтайское УФСИН?
Временно исполнять обязанности начальника управления будет 44-летний Дмитрий Лапшин, который до этого работал на посту первого заместителя главы ведомства. Информация о его назначении размещена на сайте регионального УФСИН. Судя по ней, Лапшин занял пост еще 10 ноября.
Дмитрий Лашпин родился 3 февраля 1979 года в Новосибирске. Работает в уголовно-исполнительной системе с 2000 года. Начинал службу в ГУИН Минюста России по Новосибирской области в должности младшего инспектора отдела безопасности, старшего оперуполномоченного отделения собственной безопасности, старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскного бюро. С 2002 года проходил службу в ГУИН Минюста России по Красноярскому краю в должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного оперотдела. С 2005 года работал на посту замруководителя оперативного отдела красноярского ГУФСИН, в 2007 году возглавил его. В апреле 2020 года стал первым заместителем начальника алтайского УФСИН.
Что известно о новой команде Виктора Томенко?
Она сформирована. На данный момент назначены семь заместителей губернатора – Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Игорь Степаненко, Иван Кибардин, Данил Ситников, несколько руководителей управлений и инспекций. Все они работали на этих постах и в предыдущем составе. Вакантными остаются должности главы Минздрава, Минприроды, Минспорта и Минэкономразвития. Последний также совмещает свою деятельность с постом заместителя председателя правительства. И пока кресло до сих пор свободно. А потому, после назначения Валерия Усачева вице-губернатором, число заместителей Виктора Томенко увеличится с восьми до девяти.
Что касается остальных членов команды Томенко, то некоторых из них должны назначить уже в ближайшее время, сообщают источники amic.ru. По данным инсайдеров, региональное Минприроды вновь возглавит Андрей Стрелковский. Также ожидается назначение на пост министра спорта депутата АКЗС Ивана Нифонтова.
13:31:00 21-11-2023
Лафа для губернатора, столько заместителей, что можно и не работать. А тем более из УФСИН, там не забалуешь.
16:59:20 21-11-2023
Гость (13:31:00 21-11-2023) Лафа для губернатора, столько заместителей, что можно и не р... Он работает что ли? Приедет куда-нибудь, сфотается и даст поручения.
18:40:16 21-11-2023
Гость (13:31:00 21-11-2023) Лафа для губернатора, столько заместителей, что можно и не р... А все живущие в Алтайском крае УМЕРЛИ ? Ведь никого из края нет в должностях . Надо , надо из Алтайского края назначать чтоб геноцидом не выглядело всё это .
19:52:57 21-11-2023
Гость (18:40:16 21-11-2023) А все живущие в Алтайском крае УМЕРЛИ ? Ведь никого из края ... Странное было наверно что-то , не давали возможности учиться живущим в крае , не давали возможности работать , эдакое по признаку рождения в Алтайском крае было угнетение живущих в крае ... ? Надо назначать из края чтоб не выглядело в таком виде схожим с геноцидом .
20:14:28 21-11-2023
Гость (19:52:57 21-11-2023) Странное было наверно что-то , не давали возможности учиться... Вообще-то если из края никого не назначили , это означает в крае никто не заботился о людях в нём живущих чтоб у них была возможность быть в способности работать на таких местах и полноценно участвовать во всех делах для жизни живущих в крае . Если нет на должностях живущих в крае , это и есть показатель отсутствия заботы руководства о живущих в крае .... , а может даже намеренность угнетения живущих в крае ....
21:14:40 21-11-2023
Гость (18:40:16 21-11-2023) А все живущие в Алтайском крае УМЕРЛИ ? Ведь никого из края ... Адекватные и вменяемые руководители имеются, но они и сами не пойдут во власть. А вообще, надо выразить отдельную "благодарность" бывшему губернатору Карлину, за его рьяную зачистку всех несогласных с его методами и стилем руководства - поле зачищенно столь тщательным образом и так подобрал, отсортировал чиновников, что Алтайский край прогремел на всю Россию казнокрадами и коррупционерами. Так что... о_О
01:32:32 22-11-2023
Гость (21:14:40 21-11-2023) Адекватные и вменяемые руководители имеются, но они и сами н... Чушь . Вы , преподнесли как в художественном фильме "Атлантида" (2017 год выпуска) , будто местные жители края шли в муниципальный орган трудоустраиваться , а чужеземец синоптик забаррикадировавшись на маяке , усердно их всех истреблял , зачищая территорию от них ? Такое глупо , не к каким-то непохожих на людей приехал . А потом поди ещё и плодился чужеземец там как в художественном фильме этом , находясь своим сознанием в галлюцинации насмотревшись всяких фэнтэзи ? Как его зовут ? Мистер Грюнер ? Он не помнит своего имени ?
14:05:54 21-11-2023
Хорошее назначение ....правильное !
14:45:22 21-11-2023
А давайте 50 заместителей. Всех бывших начальников пристроим на харчевание.
17:14:25 21-11-2023
50 - это как-то ни то, ни сё. Давай 100-ню! И будет благоденствие в АК.