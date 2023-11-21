Таким образом, число заместителей у Виктора Томенко вырастет с восьми до девяти

21 ноября 2023, 13:25, ИА Амител

Валерий Усачев / Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Бывший начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев занял пост заместителя председателя правительства региона. Информацию об этом amic.ru подтвердили в пресс-службе краевого кабмина. Пока это первый "новичок" в команде губернатора, которую он заново сформировал после выборов.

Валерий Усачев приступил к полномочиям 21 ноября. Он будет отвечать за взаимодействие органов исполнительной власти края с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка, вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения СВО. Также он будет курировать вопросы антитеррористической безопасности и мобилизационной готовности.

Что известно о Валерии Усачеве?

Усачеву 55 лет. Родился в Ессентуках Ставропольского края. Служил в Вооруженных силах с 1989 по 1996 год. С 1996 года работает в уголовно-исполнительной системе. Трудился в Томской и Тульской областях. В 2000 году окончил Томский государственный университет, Томское высшее военное командное училище связи. В 2011 году занял пост начальника УФСИН России по Алтайскому краю. Имеет множество наград.

Кто возглавит алтайское УФСИН?

Временно исполнять обязанности начальника управления будет 44-летний Дмитрий Лапшин, который до этого работал на посту первого заместителя главы ведомства. Информация о его назначении размещена на сайте регионального УФСИН. Судя по ней, Лапшин занял пост еще 10 ноября.

Дмитрий Лашпин родился 3 февраля 1979 года в Новосибирске. Работает в уголовно-исполнительной системе с 2000 года. Начинал службу в ГУИН Минюста России по Новосибирской области в должности младшего инспектора отдела безопасности, старшего оперуполномоченного отделения собственной безопасности, старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскного бюро. С 2002 года проходил службу в ГУИН Минюста России по Красноярскому краю в должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного оперотдела. С 2005 года работал на посту замруководителя оперативного отдела красноярского ГУФСИН, в 2007 году возглавил его. В апреле 2020 года стал первым заместителем начальника алтайского УФСИН.

Дмитрий Лапшин/УФСИН России по Алтайскому краю

Что известно о новой команде Виктора Томенко?

Она сформирована. На данный момент назначены семь заместителей губернатора – Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Игорь Степаненко, Иван Кибардин, Данил Ситников, несколько руководителей управлений и инспекций. Все они работали на этих постах и в предыдущем составе. Вакантными остаются должности главы Минздрава, Минприроды, Минспорта и Минэкономразвития. Последний также совмещает свою деятельность с постом заместителя председателя правительства. И пока кресло до сих пор свободно. А потому, после назначения Валерия Усачева вице-губернатором, число заместителей Виктора Томенко увеличится с восьми до девяти.

Что касается остальных членов команды Томенко, то некоторых из них должны назначить уже в ближайшее время, сообщают источники amic.ru. По данным инсайдеров, региональное Минприроды вновь возглавит Андрей Стрелковский. Также ожидается назначение на пост министра спорта депутата АКЗС Ивана Нифонтова.