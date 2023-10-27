Их нет. Все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущий срок

27 октября 2023, 07:10, Анастасия Чебакова

Фото: Алексей Беленёв / amic.ru

В правительстве Алтайского края продолжаются кадровые назначения. Уже известны имена семи вице-губернаторов, восьми министров, начальников нескольких управлений и инспекций. Вакантными остаются должности главы Минпрома, Минздрава, Минприроды, Минэконома, Минспорта. Все они должны пройти согласование на федеральном уровне.

Пока (а назначено уже более половины чиновников) новых лиц в кабмине нет – все они работали с губернатором и в предыдущий срок. И кардинальных изменений, с большой вероятностью, в составе правительства ждать не стоит. По данным источников amic.ru, в аппарате могут появиться только один-два новых человека. Один из которых – депутат АКЗС, бронзовый призер Олимпиады Иван Нифонтов, который может занять место главы Минспорта. Также полномочия могут не продлить с вице-губернатором, главой Минэко Анатолием Нагорновым.

Окончательный состав правительства станет известен уже в ближайшее время. По крайней мере, ранее такое заявление сделал губернатор Виктор Томенко. А пока amic.ru собрал в инфографику пул чиновников, которые будут управлять регионом в ближайшие пять лет. По мере назначения новых лиц мы обновим информацию и опубликуем опять.

Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Нажмите на картинку для ее увеличения.