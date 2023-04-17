До этого чиновник занимал должность председателя комитета ЖКХ

17 апреля 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Новым вице-мэром Барнаула по вопросам гражданской обороны стал Денис Ращепкин. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

До этого Ращепкин руководил в мэрии комитетом ЖКХ. На новом месте чиновник займется функционированием органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Также в его ведомстве будут находиться мобилизационная подготовка и деятельность, взаимодействие с военными комиссариатами, а также защита гостайны.

Напомним, что Ращепкин родился 5 августа 1977 года в селе Смоленском Алтайского края. В 2011 году окончил АлтГТУ по специальности "теплоснабжение и вентиляция". Более 15 лет трудится в органах местного самоуправления Барнаула.

С 2013 года Ращепкин занимал должность зампреда комитета по ЖКХ, а с 2021 года возглавил его.