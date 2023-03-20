Новым замглавы Бийска может стать уходившая ранее из мэрии чиновница

В утверждённой повестке гордумы такого вопроса нет, однако администрация может внести его дополнительным пунктом

20 марта 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: pexels.com

Новым первым вице-мэром Бийска может стать Ксения Потехина. Как сообщает "Толк" со ссылкой на источник, вопрос её назначения могут рассмотреть на сессии городской думы 23 марта.

В утверждённой повестке такого вопроса нет, однако мэрия может внести его дополнительным пунктом. В пресс-службе администрации отметили, что пока информации об этом нет.

Напомним, что до 20 января должность занимала Ирина Ломоносова, которая после прихода нового главы рассчитывала сохранить место, однако её уволили. В качестве возможного преемника тогда называли бывшего депутата краевого парламента Максима Степина, до 2020 года возглавлявшего Юго-Восточное ДСУ. Однако сейчас источники утверждают, что кресло первого заместителя займёт Потехина.

Вероятный кандидат уже работала в мэрии – до 2020 года занимала пост руководителя управления ЖКХ. Она ушла из администрации вслед за несколькими коллегами, в том числе и Виктором Щигревым, на тот момент замглавы управления ЖКХ.