Новым заместителем главы Барнаула "по защите" стал бывший глава МЧС Алтайского края

Игорь Лисин в течение шести лет, до 2019 года, был главным спасателем в регионе

27 августа 2024, 10:37, ИА Амител

Игорь Лисин / Фото: правительство Алтайского края

Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник утром, 27 августа, представил подчиненным своего нового заместителя, сообщает мэрия.

"Игорь Лисин назначен на должность заместителя главы администрации города по защите населения и информации", – говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Лисин до 2019 года возглавлял ГУ МЧС по Алтайскому краю, после стал руководителем аналогичного управления в Красноярском крае.

Справка:



Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в г. Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище. В 2000-м – факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации. В 2009-м – Сибирскую академию государственной службы. В октябре 2013 года возглавил Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.



За высокий профессионализм и личное мужество награжден орденом Дружбы, медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР", четырнадцатью ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", двумя медалями Алтайского края, одна из них – "За честь и мужество".



В 2015 году Игорю Лисину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.



Общий стаж работы Игоря Лисина составляет более 40 лет, из которых более 30 лет он проходил службу в Государственной противопожарной службе МЧС России.