НОВОСТИОбщество

Новым заместителем главы Барнаула "по защите" стал бывший глава МЧС Алтайского края

Игорь Лисин в течение шести лет, до 2019 года, был главным спасателем в регионе

27 августа 2024, 10:37, ИА Амител

Игорь Лисин / Фото: правительство Алтайского края
Игорь Лисин / Фото: правительство Алтайского края

Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник утром, 27 августа, представил подчиненным своего нового заместителя, сообщает мэрия.

"Игорь Лисин назначен на должность заместителя главы администрации города по защите населения и информации", – говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Лисин до 2019 года возглавлял ГУ МЧС по Алтайскому краю, после стал руководителем аналогичного управления в Красноярском крае.

Справка:

Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в г. Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище. В 2000-м – факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации. В 2009-м – Сибирскую академию государственной службы. В октябре 2013 года возглавил Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

За высокий профессионализм и личное мужество награжден орденом Дружбы, медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР", четырнадцатью ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", двумя медалями Алтайского края, одна из них – "За честь и мужество".

В 2015 году Игорю Лисину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Общий стаж работы Игоря Лисина составляет более 40 лет, из которых более 30 лет он проходил службу в Государственной противопожарной службе МЧС России.

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

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Барнаул отставки и назначения

Комментарии 9

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что ли

13:11:22 27-08-2024

Геннадий Васильевич набирает команду единомышленников

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Александр

13:51:40 27-08-2024

Лучше ещё бы подумали о подготовке бойцов теробороны, подготовки резерва операторов БПЛА, обращению с оружием, тактическая подготовка. Хим защита.

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Гость

15:03:26 27-08-2024

А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Красноярского края?

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Гость

15:17:20 27-08-2024

Гость (15:03:26 27-08-2024) А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Кра... А он не служил в Красноярском Крае. Мимо.

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Гость

15:17:32 27-08-2024

Гость (15:03:26 27-08-2024) А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Кра... МЧС занимается тушением лесных пожаров, а не их предупреждением. Это ответственность минприроды

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Гость

19:17:06 27-08-2024

Пристроили деда

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Гость

23:22:30 27-08-2024

Гость (19:17:06 27-08-2024) Пристроили деда... ну ты то лет в 25 уже будешь лёгкие выкашливать

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Гость

01:09:15 28-08-2024

Мода на МЧСников прошла....или я не прав?))))

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Гость

07:32:38 28-08-2024

Гость (01:09:15 28-08-2024) Мода на МЧСников прошла....или я не прав?))))... Теперь Лисин ответственен за каждую трещину в несущих конструкциях жилых домов , в квартирах каждого Барнаульца . ( Чё-то не внушает доверия в безопасности Лисин , после того как поработал Игорь Лисин до 2019 года возглавляя ГУ МЧС по Алтайскому краю, и после того как был руководителем аналогичного управления в Красноярском крае. )

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