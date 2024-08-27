Новым заместителем главы Барнаула "по защите" стал бывший глава МЧС Алтайского края
Игорь Лисин в течение шести лет, до 2019 года, был главным спасателем в регионе
27 августа 2024, 10:37, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник утром, 27 августа, представил подчиненным своего нового заместителя, сообщает мэрия.
"Игорь Лисин назначен на должность заместителя главы администрации города по защите населения и информации", – говорится в сообщении.
Напомним, Игорь Лисин до 2019 года возглавлял ГУ МЧС по Алтайскому краю, после стал руководителем аналогичного управления в Красноярском крае.
Справка:
Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в г. Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище. В 2000-м – факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации. В 2009-м – Сибирскую академию государственной службы. В октябре 2013 года возглавил Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.
За высокий профессионализм и личное мужество награжден орденом Дружбы, медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР", четырнадцатью ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", двумя медалями Алтайского края, одна из них – "За честь и мужество".
В 2015 году Игорю Лисину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Общий стаж работы Игоря Лисина составляет более 40 лет, из которых более 30 лет он проходил службу в Государственной противопожарной службе МЧС России.
13:11:22 27-08-2024
Геннадий Васильевич набирает команду единомышленников
13:51:40 27-08-2024
Лучше ещё бы подумали о подготовке бойцов теробороны, подготовки резерва операторов БПЛА, обращению с оружием, тактическая подготовка. Хим защита.
15:03:26 27-08-2024
А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Красноярского края?
15:17:20 27-08-2024
Гость (15:03:26 27-08-2024) А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Кра... А он не служил в Красноярском Крае. Мимо.
15:17:32 27-08-2024
Гость (15:03:26 27-08-2024) А леса в Красноярске горели при этом руководителе ГУ МЧС Кра... МЧС занимается тушением лесных пожаров, а не их предупреждением. Это ответственность минприроды
19:17:06 27-08-2024
Пристроили деда
23:22:30 27-08-2024
Гость (19:17:06 27-08-2024) Пристроили деда... ну ты то лет в 25 уже будешь лёгкие выкашливать
01:09:15 28-08-2024
Мода на МЧСников прошла....или я не прав?))))
07:32:38 28-08-2024
Гость (01:09:15 28-08-2024) Мода на МЧСников прошла....или я не прав?))))... Теперь Лисин ответственен за каждую трещину в несущих конструкциях жилых домов , в квартирах каждого Барнаульца . ( Чё-то не внушает доверия в безопасности Лисин , после того как поработал Игорь Лисин до 2019 года возглавляя ГУ МЧС по Алтайскому краю, и после того как был руководителем аналогичного управления в Красноярском крае. )