Новым вице-мэром Барнаула назначили Андрея Курышина
Ранее за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев
11 апреля 2024, 11:19, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначил Андрея Курышина на должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту, сообщает администрация краевой столицы.
О назначении Курышина на пост вице-мэра Франк объявил сегодня, 11 апреля, на аппаратном совещании, посвященном паводковой ситуации.
Ранее сообщалось, что Андрей Александрович – один из лучших специалистов в дорожной отрасли, поэтому у него больше всего шансов стать замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту.
Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула. Ранее amic.ru рассказал, что известно об Андрее Курышине.
До назначения Курышина за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев, которого на данный момент судят за получение взятки.
12:05:16 11-04-2024
Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того как предыдущего на взятке поймали, а теперь стал вице-мэром, после того как предыдущего на взятке поймали... кто следующий?
12:25:56 11-04-2024
Гость (12:05:16 11-04-2024) Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того ка... Вы путаете сударь Курышина с Рябчуном.
13:56:15 11-04-2024
Гость (12:05:16 11-04-2024) Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того ка... Н-да не здоровая тенденция у него получается. (В роде как "черная вдова"), если думать в подобном ключе то следующий пост он должен будет получить вице-мэра...А с вице -мэром должно случится...Нафиг! Снять с поста!
12:20:24 11-04-2024
Ну все, ждем от Андрея качественных дорог. Особенно во Власихе хотелось бы, чтобы показали высокое качество, а не как всегда.
12:31:53 11-04-2024
два высших образования одно экономическое другое юридическое, сразу видно опытный дорожник
21:29:13 11-04-2024
Гость (12:31:53 11-04-2024) два высших образования одно экономическое другое юридическое... Есть очень интересный и поучительный советский мультик про мышонка - мастера на все руки. Неужели в крае нет профильных специалистов? Просто удивительно.
12:34:34 11-04-2024
Надеюсь он уже смотрел ролики, как правильно в хату входить
12:47:20 11-04-2024
Андрей Александрович, поздравляю с назначением! Знаю Вас как грамотного специалиста, СИЛ и ТЕРПЕНЯ, и УДАЧИ!
12:57:07 11-04-2024
Гость (12:47:20 11-04-2024) Андрей Александрович, поздравляю с назначением! Знаю Вас как... зачетно
13:07:16 11-04-2024
Завалил район поставили на город. Куда наш город катится? Пройдитесь по Бресткой( с начала улицы) ; сворачиваешь с проспектов и здесь везде грязь и лужи. Когда приведете в порядок двор Калинина 4, 6. С Советской сворачивать во дворы просто страшно.
13:56:05 11-04-2024
Гость (13:07:16 11-04-2024) Завалил район поставили на город. Куда наш город катится? Пр... Болезный, вы разграничение и зоны ответственности районных администраций понимаете? Железнодорожный район и ул. Брестская, Советская, Калинина. Или лишь бы прихрюкнуть?
16:10:47 11-04-2024
Гость (13:56:05 11-04-2024) Болезный, вы разграничение и зоны ответственности районных а... От Деповской до Ленина Брестская относится к Ж/Д району, а в остальном Вы правы!
03:13:39 12-04-2024
42 школа. Дети со всего города учатся в ней и какие подходы к ней. Особенно в гололед. Писали в администрацию и что было сделано? А про Строителей лучше не вспоминать. Хоть в марте проснулись начали чистить. А с декабря по февраль сколько людей травмы получили? Жаль наши люди не желают связываться с судами. Интересно у какого района было больше всего травм? К чему нам готовиться на следующую зиму? Гололед пережили, лужи продолжаем переплывать, песок начинает летать. Москва с шампунем все дороги помыла. Неужели тухлой воды жалко без шампуня на жороги?