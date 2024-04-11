Новым вице-мэром Барнаула назначили Андрея Курышина

Ранее за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев

11 апреля 2024, 11:19, ИА Амител

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначил Андрея Курышина на должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту, сообщает администрация краевой столицы.

О назначении Курышина на пост вице-мэра Франк объявил сегодня, 11 апреля, на аппаратном совещании, посвященном паводковой ситуации.

Ранее сообщалось, что Андрей Александрович – один из лучших специалистов в дорожной отрасли, поэтому у него больше всего шансов стать замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту.

Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула. Ранее amic.ru рассказал, что известно об Андрее Курышине.

До назначения Курышина за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев, которого на данный момент судят за получение взятки.