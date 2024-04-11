НОВОСТИПолитика

Новым вице-мэром Барнаула назначили Андрея Курышина

Ранее за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев

11 апреля 2024, 11:19, ИА Амител

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org
Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначил Андрея Курышина на должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту, сообщает администрация краевой столицы.

О назначении Курышина на пост вице-мэра Франк объявил сегодня, 11 апреля, на аппаратном совещании, посвященном паводковой ситуации.

Ранее сообщалось, что Андрей Александрович – один из лучших специалистов в дорожной отрасли, поэтому у него больше всего шансов стать замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту.

Напомним, Курышин много лет руководил муниципальным предприятием "Автодорстрой". В 2023 году его назначили главой администрации Железнодорожного района Барнаула. Ранее amic.ru рассказал, что известно об Андрее Курышине.

До назначения Курышина за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев, которого на данный момент судят за получение взятки.

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

Что известно об Андрее Курышине, который может стать новым замглавы Барнаула?

Должность стала вакантной после задержания Антона Шеломенцева
НОВОСТИОбщество
Барнаул отставки и назначения

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

12:05:16 11-04-2024

Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того как предыдущего на взятке поймали, а теперь стал вице-мэром, после того как предыдущего на взятке поймали... кто следующий?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:56 11-04-2024

Гость (12:05:16 11-04-2024) Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того ка... Вы путаете сударь Курышина с Рябчуном.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:15 11-04-2024

Гость (12:05:16 11-04-2024) Помоему этот господин стал главой Горзеленхоза после того ка... Н-да не здоровая тенденция у него получается. (В роде как "черная вдова"), если думать в подобном ключе то следующий пост он должен будет получить вице-мэра...А с вице -мэром должно случится...Нафиг! Снять с поста!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:24 11-04-2024

Ну все, ждем от Андрея качественных дорог. Особенно во Власихе хотелось бы, чтобы показали высокое качество, а не как всегда.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:53 11-04-2024

два высших образования одно экономическое другое юридическое, сразу видно опытный дорожник

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:13 11-04-2024

Гость (12:31:53 11-04-2024) два высших образования одно экономическое другое юридическое... Есть очень интересный и поучительный советский мультик про мышонка - мастера на все руки. Неужели в крае нет профильных специалистов? Просто удивительно.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:34 11-04-2024

Надеюсь он уже смотрел ролики, как правильно в хату входить

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:20 11-04-2024

Андрей Александрович, поздравляю с назначением! Знаю Вас как грамотного специалиста, СИЛ и ТЕРПЕНЯ, и УДАЧИ!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:57:07 11-04-2024

Гость (12:47:20 11-04-2024) Андрей Александрович, поздравляю с назначением! Знаю Вас как... зачетно

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:16 11-04-2024

Завалил район поставили на город. Куда наш город катится? Пройдитесь по Бресткой( с начала улицы) ; сворачиваешь с проспектов и здесь везде грязь и лужи. Когда приведете в порядок двор Калинина 4, 6. С Советской сворачивать во дворы просто страшно.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:05 11-04-2024

Гость (13:07:16 11-04-2024) Завалил район поставили на город. Куда наш город катится? Пр... Болезный, вы разграничение и зоны ответственности районных администраций понимаете? Железнодорожный район и ул. Брестская, Советская, Калинина. Или лишь бы прихрюкнуть?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:47 11-04-2024

Гость (13:56:05 11-04-2024) Болезный, вы разграничение и зоны ответственности районных а... От Деповской до Ленина Брестская относится к Ж/Д району, а в остальном Вы правы!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:13:39 12-04-2024

42 школа. Дети со всего города учатся в ней и какие подходы к ней. Особенно в гололед. Писали в администрацию и что было сделано? А про Строителей лучше не вспоминать. Хоть в марте проснулись начали чистить. А с декабря по февраль сколько людей травмы получили? Жаль наши люди не желают связываться с судами. Интересно у какого района было больше всего травм? К чему нам готовиться на следующую зиму? Гололед пережили, лужи продолжаем переплывать, песок начинает летать. Москва с шампунем все дороги помыла. Неужели тухлой воды жалко без шампуня на жороги?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров