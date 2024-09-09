Главой комитета Барнаула "по безопасности" стал экс-полицейский с 20-летним стажем
Максим Белоцерковец в администрации Барнаула работает с 2019 года
09 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Максима Белоцерковца на должность председателя комитета общественных связей и безопасности, сообщает мэрия.
"В рамках аппаратного совещания Вячеслав Франк представил присутствующим Максима Белоцерковца, назначенного на должность председателя комитета общественных связей и безопасности", – говорится в сообщении.
Справка:
Максим Белоцерковец родился 10 марта 1977 года в городе Якутске. В 2002 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет по специальности "Физическая культура и спорт". В 2016-м – Алтайский государственный университет по направлению "Юриспруденция".
Более 20 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации. В администрации города Барнаула работает с 2019 года. Замещал должности ведущего специалиста отдела общественной безопасности, главного специалиста отдела общественной безопасности, заместителя председателя комитета – начальника отдела общественной безопасности комитета общественных связей и безопасности. 6 сентября 2024 года назначен на должность председателя комитета общественных связей и безопасности. За период трудовой деятельности награжден благодарственным письмом администрации города, медалью Алтайского края "За честь и мужество", почетным знаком "С благодарностью, Барнаул".
16:15:15 09-09-2024
20 лет на шее сидел
И опять забрался
17:02:42 09-09-2024
Гость (16:15:15 09-09-2024) 20 лет на шее сиделИ опять забрался ... Прям вот у вас лично, на вашей персональной шее???
17:09:00 09-09-2024
Более 20 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации-Кем?. Опером, участковым? Или каким-нибудь органалитиком?
17:36:09 09-09-2024
Вот есть же у людей фамилия: Белоцерковцев, Вознесенская, Боголюбов, Шереметьева. А нам достаются фамилии: Зимбельшухер, Неудахин, Ширинкин.
21:22:02 09-09-2024
Гость (17:36:09 09-09-2024) Вот есть же у людей фамилия: Белоцерковцев, Вознесенская, Бо... Зачем же так скептически, там где Шереметьева есть ещё персонаж по фамилии Резинкин, а это уже рифма Ширинкин Резинкин.
09:48:29 10-09-2024
Где он служил ? Кто знает ?