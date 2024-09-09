Главой комитета Барнаула "по безопасности" стал экс-полицейский с 20-летним стажем

Максим Белоцерковец в администрации Барнаула работает с 2019 года

09 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Здание администрации Барнаула / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Максима Белоцерковца на должность председателя комитета общественных связей и безопасности, сообщает мэрия.

"В рамках аппаратного совещания Вячеслав Франк представил присутствующим Максима Белоцерковца, назначенного на должность председателя комитета общественных связей и безопасности", – говорится в сообщении.

Справка:

Максим Белоцерковец родился 10 марта 1977 года в городе Якутске. В 2002 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет по специальности "Физическая культура и спорт". В 2016-м – Алтайский государственный университет по направлению "Юриспруденция".

Более 20 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации. В администрации города Барнаула работает с 2019 года. Замещал должности ведущего специалиста отдела общественной безопасности, главного специалиста отдела общественной безопасности, заместителя председателя комитета – начальника отдела общественной безопасности комитета общественных связей и безопасности. 6 сентября 2024 года назначен на должность председателя комитета общественных связей и безопасности. За период трудовой деятельности награжден благодарственным письмом администрации города, медалью Алтайского края "За честь и мужество", почетным знаком "С благодарностью, Барнаул".