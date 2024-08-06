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Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие

Глава района уверен, что жители на долгие годы запомнят этот летний вечер

06 августа 2024, 10:15, ИА Амител

В Саратовской области в городе Марксе отпраздновали новый асфальт на одной из улиц, сообщает в своем Telegram-канале глава Марксовского района Дмитрий Романов.

"Почти забытая традиция – праздник улицы. Ее возродили жители ул. Красноармейской, приурочив к хорошему событию. Здесь недавно уложили асфальт и улица заметно преобразилась", – отметил Романов.

Открыли праздник парадом юных велосипедистов. Потом были песни, танцы, веселые игры и чаепитие вокруг самовара.

"Наверняка и взрослые, и дети на долгие годы запомнят этот летний вечер", – подчеркнул глава района.

День улицы в Марксе / Фото: Telegram-канал главы Марксовского района Дмитрия Романова / t.me/RDN64Z

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Торжественное мероприятие посетили не только крупные чиновники, но и простые жители города, которые очень ждали этого события
НОВОСТИОбщество
Дорожный ремонт

Комментарии 9

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Гость

10:51:56 06-08-2024

Умеют чинуши диво дивное делать.

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Гость

10:56:12 06-08-2024

Ушатали новый асфальт каблуками во время танцев?

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Кхм...

12:21:16 06-08-2024

Вангую городские гуляния по поводу ремонта подъезда...

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Гость

13:03:18 06-08-2024

Кхм... (12:21:16 06-08-2024) Вангую городские гуляния по поводу ремонта подъезда...... А когда (если) музей дореставрируют, весь Алтайский край неделю гулять будет!)

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Мусик

12:53:11 06-08-2024

3 неудачника и завистника детектед.

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волк11

14:26:42 06-08-2024

Всё что приносит радость то и хорошо15

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Мусик

14:34:22 06-08-2024

волк11 (14:26:42 06-08-2024) Всё что приносит радость то и хорошо15... волк11 - вы хороший волк. позитивный.

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Гость

14:58:14 06-08-2024

А нам следует отпраздновать новый водопровод, когда траншеи все в городе зароют)

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Гость

15:07:42 06-08-2024

Праздник на асфальте. Это нам за 17 марта?

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