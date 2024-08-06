Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие
Глава района уверен, что жители на долгие годы запомнят этот летний вечер
06 августа 2024, 10:15, ИА Амител
В Саратовской области в городе Марксе отпраздновали новый асфальт на одной из улиц, сообщает в своем Telegram-канале глава Марксовского района Дмитрий Романов.
"Почти забытая традиция – праздник улицы. Ее возродили жители ул. Красноармейской, приурочив к хорошему событию. Здесь недавно уложили асфальт и улица заметно преобразилась", – отметил Романов.
Открыли праздник парадом юных велосипедистов. Потом были песни, танцы, веселые игры и чаепитие вокруг самовара.
"Наверняка и взрослые, и дети на долгие годы запомнят этот летний вечер", – подчеркнул глава района.
День улицы в Марксе / Фото: Telegram-канал главы Марксовского района Дмитрия Романова / t.me/RDN64Z
10:51:56 06-08-2024
Умеют чинуши диво дивное делать.
10:56:12 06-08-2024
Ушатали новый асфальт каблуками во время танцев?
12:21:16 06-08-2024
Вангую городские гуляния по поводу ремонта подъезда...
13:03:18 06-08-2024
Кхм... (12:21:16 06-08-2024) Вангую городские гуляния по поводу ремонта подъезда...... А когда (если) музей дореставрируют, весь Алтайский край неделю гулять будет!)
12:53:11 06-08-2024
3 неудачника и завистника детектед.
14:26:42 06-08-2024
Всё что приносит радость то и хорошо15
14:34:22 06-08-2024
волк11 (14:26:42 06-08-2024) Всё что приносит радость то и хорошо15... волк11 - вы хороший волк. позитивный.
14:58:14 06-08-2024
А нам следует отпраздновать новый водопровод, когда траншеи все в городе зароют)
15:07:42 06-08-2024
Праздник на асфальте. Это нам за 17 марта?