Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие

Глава района уверен, что жители на долгие годы запомнят этот летний вечер

06 августа 2024, 10:15, ИА Амител

В Саратовской области в городе Марксе отпраздновали новый асфальт на одной из улиц, сообщает в своем Telegram-канале глава Марксовского района Дмитрий Романов.

"Почти забытая традиция – праздник улицы. Ее возродили жители ул. Красноармейской, приурочив к хорошему событию. Здесь недавно уложили асфальт и улица заметно преобразилась", – отметил Романов.

Открыли праздник парадом юных велосипедистов. Потом были песни, танцы, веселые игры и чаепитие вокруг самовара.

"Наверняка и взрослые, и дети на долгие годы запомнят этот летний вечер", – подчеркнул глава района.

День улицы в Марксе / Фото: Telegram-канал главы Марксовского района Дмитрия Романова / t.me/RDN64Z