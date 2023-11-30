Церемония открытия моста в Барнауле. Большой фоторепортаж с двух сторон путепровода
Торжественное мероприятие посетили не только крупные чиновники, но и простые жители города, которые очень ждали этого события
30 ноября 2023, 14:40, ИА Амител
30 ноября в Барнауле на проспекте Ленина прошла торжественная церемония открытия обновленного моста, из-за строительства которого в городе на полтора года изменились маршруты общественного транспорта. Теперь неудобства барнаульцев остались позади – на прежние маршруты транспорт вернется 1 декабря.
Движение по мосту открыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Барнаула Вячеслав Франк. Томенко поблагодарил всех жителей Барнаула за терпение и всех причастных к строительству путепровода. Глава региона подчеркнул, что вскоре по мосту поедут новые трамваи и автобусы.
14:54:21 30-11-2023
Спасибо, Амик, за репортаж!
14:54:37 30-11-2023
ура..............
15:06:36 30-11-2023
Песиков покормили?
15:21:41 30-11-2023
Нам периферийным, эти страсти не впечатляют. Европа без газа и мы без газа, аж до 2027 года, и это если все удачно в правительстве сложится, а врать они умеют.
20:30:33 30-11-2023
Гость (15:21:41 30-11-2023) Нам периферийным, эти страсти не впечатляют. Европа без газа... Зачем ты тут со своим нытьем?
16:46:38 30-11-2023
Счастье
18:13:40 30-11-2023
А проезд по мосту со стороны улицы кулагина не готов.
20:31:12 30-11-2023
гость (18:13:40 30-11-2023) А проезд по мосту со стороны улицы кулагина не готов.... Главное - основная магистраль.
21:18:56 30-11-2023
Вот интересно, вы по этому мосту ездили? Почему есть на новом полотне бугры и неровности, помимо этого на швах то же.
10:20:26 01-12-2023
Дмитрий (21:18:56 30-11-2023) Вот интересно, вы по этому мосту ездили? Почему есть на ново... На подъезде со стороны Пионера бугры (остатки "рва" от трамвайного кольца). Швы-стыки это норм.
08:03:18 01-12-2023
И смех и грех! Зачем эта профонация? Открыли и всё! Это люди-налогоплательщики и за их деньги он отремонтирован, а не за деньги этих персонажей! Вообще мост нужно было открыть в 6:00, а гюне ждать до обеда шоуменов.
18:49:25 01-12-2023
количество недоделок на мосту поражает. перила, кто их варил? все криво и косо. где не хватило материала приварено какие то куски. кто придумал интересно пешеходную зону отделить остроторчащими швелерами. кто то на них напорется 100 процентов. почему в середине моста яма? куда вода будет деваться???? много еще могу чего написать....просто поражает сам факт, кто принимает такое изделие? то кто в инженерии скорее всего не понимает совсем.....печально