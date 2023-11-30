Церемония открытия моста в Барнауле. Большой фоторепортаж с двух сторон путепровода

Торжественное мероприятие посетили не только крупные чиновники, но и простые жители города, которые очень ждали этого события

30 ноября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

30 ноября в Барнауле на проспекте Ленина прошла торжественная церемония открытия обновленного моста, из-за строительства которого в городе на полтора года изменились маршруты общественного транспорта. Теперь неудобства барнаульцев остались позади – на прежние маршруты транспорт вернется 1 декабря.

Движение по мосту открыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Барнаула Вячеслав Франк. Томенко поблагодарил всех жителей Барнаула за терпение и всех причастных к строительству путепровода. Глава региона подчеркнул, что вскоре по мосту поедут новые трамваи и автобусы.