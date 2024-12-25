Новый барнаульский ЦУМ пока не получил разрешения на строительство

Процедуру отсрочили в связи с изменениями в проекте

25 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

ЦУМ разбирают в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле обновили список разрешений на строительство, однако нового ЦУМа там все еще нет. Это связано с изменениями, внесенными в проект, сообщает "Толк".

По состоянию на 24 декабря, в реестре числятся пять объектов, но здания на проспекте Ленина, 55, среди них нет.

Однако в списке значатся все разрешения, выданные до 16 декабря включительно. Его могут пополнить объекты, о которых станет известно только после очередного обновления документа на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

В компании "Центрум" "Толку" подтвердили, что застройщик действительно пока не получил разрешение на возведение мультицентра. Подготовка документов для завершения процедуры продолжается. Компания планирует получить разрешение к концу 2024 года. Сроки начала строительства зависят от него напрямую.

Отсрочка произошла из-за смены технологии укрепления котлована будущего здания. К этим работам застройщик приступил в октябре 2024 года: строители использовали шпунт, который погружают в грунт. Однако работы пришлось остановить, так как вместе с грунтом завибрировала расположенная рядом гостиница "Центральная". Трещины начали расходиться во все стороны, на что пожаловался собственник отеля.

"В итоге мы решили использовать другую технологию для укрепления откоса со стороны гостиницы "Центральная" для обеспечения безопасности строения. Ранее разработанную технологию с применением металлического шпунта Ларсена (его устанавливают методом погружения) мы заменили буронабивными сваями. Она исключает вибрационные работы", – ранее рассказали изданию в компании "Центрум".

Из-за смены технологии застройщик внес правки в проект, который к тому же вырос в цене. Вынужденная проволочка отсрочила еще один этап работ – разборку конструкций старого ЦУМа. За возведение здания могут взяться только после него, а также имея на руках разрешение на строительство.