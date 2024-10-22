Конфликт исчерпан? В гостинице "Центральная" закрыли тему "трещин" из-за ЦУМа

Ранее сообщалось, что из-за строительства нового ЦУМа гостиницу начало "трясти". Видимо, теперь перестало

22 октября 2024, 09:04, ИА Амител

Как сносят здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

Представители гостиницы "Центральная" в Барнауле отказались дальше обсуждать тему трещин в здании, которые стали появляться после начала строительства по соседству нового ЦУМа. Представитель гостиницы в коротком разговоре с корреспондентом amic.ru подчеркнул, что "ситуацию со СМИ обсуждать он больше не готов, а с представителями компании "Центрум", возводящей ЦУМ, вопрос решен". Каким образом "решен вопрос" и о чем договорились стороны – неизвестно.

Также amic.ru не удалось получить комментарий по ситуации со стройкой у представителей "Центрума", который связан с сетью "Мария-Ра" и предпринимателем Евгением Ракшиным, – в компании отказались отвечать на вопросы редакции.

Ранее стало известно, что на площадке снесенного ЦУМа на проспекте Ленина, 55, начались строительные работы, из-за которых соседняя гостиница "Центральная" начала "разваливаться". Сообщалось, что на стенах появились трещины, а постояльцы жаловались на постоянный шум.

"Здание обшито керамогранитом, и пока мы не знаем, в каком состоянии фасад снаружи. Но это просто ужасно. Я такого никогда не видел", – сообщал изданию "Толк" собственник гостиницы Игорь Дураманов.

Предприниматель объехал несколько ведомств, но нигде не смог получить ответ: можно строить ЦУМ или нет. Дураманов опасался, что из-за работ гостиница может просто рухнуть. 17 октября в "Центральную" пришли специалисты со строительной площадки ЦУМа и сообщили, что начались работы по укреплению котлована. Они планировали забить больше 80 свай за несколько дней, но удалось только 8-10.

Как неоднократно сообщал amic.ru, на месте снесенного ЦУМа на площади Советов в Барнауле в ближайшие два года появится новый торгово-деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.

Подробнее о том, каким будет новый ТЦ в центре Барнаула, можно прочитать здесь.