Конфликт исчерпан? В гостинице "Центральная" закрыли тему "трещин" из-за ЦУМа
Ранее сообщалось, что из-за строительства нового ЦУМа гостиницу начало "трясти". Видимо, теперь перестало
22 октября 2024, 09:04, ИА Амител
Представители гостиницы "Центральная" в Барнауле отказались дальше обсуждать тему трещин в здании, которые стали появляться после начала строительства по соседству нового ЦУМа. Представитель гостиницы в коротком разговоре с корреспондентом amic.ru подчеркнул, что "ситуацию со СМИ обсуждать он больше не готов, а с представителями компании "Центрум", возводящей ЦУМ, вопрос решен". Каким образом "решен вопрос" и о чем договорились стороны – неизвестно.
Также amic.ru не удалось получить комментарий по ситуации со стройкой у представителей "Центрума", который связан с сетью "Мария-Ра" и предпринимателем Евгением Ракшиным, – в компании отказались отвечать на вопросы редакции.
Ранее стало известно, что на площадке снесенного ЦУМа на проспекте Ленина, 55, начались строительные работы, из-за которых соседняя гостиница "Центральная" начала "разваливаться". Сообщалось, что на стенах появились трещины, а постояльцы жаловались на постоянный шум.
"Здание обшито керамогранитом, и пока мы не знаем, в каком состоянии фасад снаружи. Но это просто ужасно. Я такого никогда не видел", – сообщал изданию "Толк" собственник гостиницы Игорь Дураманов.
Предприниматель объехал несколько ведомств, но нигде не смог получить ответ: можно строить ЦУМ или нет. Дураманов опасался, что из-за работ гостиница может просто рухнуть. 17 октября в "Центральную" пришли специалисты со строительной площадки ЦУМа и сообщили, что начались работы по укреплению котлована. Они планировали забить больше 80 свай за несколько дней, но удалось только 8-10.
Как неоднократно сообщал amic.ru, на месте снесенного ЦУМа на площади Советов в Барнауле в ближайшие два года появится новый торгово-деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
Подробнее о том, каким будет новый ТЦ в центре Барнаула, можно прочитать здесь.
09:18:43 22-10-2024
друг друга стоят.
09:46:02 22-10-2024
Бабло победило добро
09:55:01 22-10-2024
Гость (09:46:02 22-10-2024) Бабло победило добро... а добро в данном случае кто?
09:58:35 22-10-2024
Стояла рядом на автобусной остановке, асфальт трясся.
10:16:07 22-10-2024
Рот лихо деньгами прикрыли)
10:25:46 22-10-2024
Гость (10:16:07 22-10-2024) Рот лихо деньгами прикрыли)... или шантажом ))) поди у каждого участника в шкафу по сотне скелетов
11:14:17 22-10-2024
Как трещины пошли побежал в СМИ крик поднимать, а теперь не отвечает на вопросы СМИ. Вывод = полный игнор теперь на него
11:23:35 22-10-2024
Гость (11:14:17 22-10-2024) Как трещины пошли побежал в СМИ крик поднимать, а теперь не ... денюжки предмет непубличный. интимный ткскзть.
11:15:53 22-10-2024
Наверное, в лес вывозили с лопатой, предлагали место выбрать самому и начать копать. В 90-е часто так делали...
12:15:49 22-10-2024
Реально ушлые ребята и друг друга стоят. Ни капли человеческого нету))))
12:19:37 22-10-2024
Когда Ракшины строители свой очередной магазин на месте снесённого ими частного жилого дома, по соседству со мной. (били сваи два дня в феврале) Мой дом тоже трясся, затем пошел трещинами. Но Ракшины отказались возмещать ущерб. Вместо этого попросили перенести баню так, как она загораживает вид на магазин со стороны проезжей части. На жалобы в прокуратуру и администрацию уполномоченный лица ответили, что установить связь между образованием трещин и стройкой не представляется возможным. Кроме того, магазин был построен с многочисленными нарушениями закона, корыте, собственно, эти уполномоченные лица и охраняют. На это мне ответили, что эти нарушения не ущемляют права городского округа Барнаула.
13:21:25 22-10-2024
не жалобы нужно на пабликах писать, а в судах выигрывать дела! По другому до них не дойдет. Только в суд.
16:08:34 22-10-2024
Гость (13:21:25 22-10-2024) не жалобы нужно на пабликах писать, а в судах выигрывать де... Такой же ситуацуияч у моих знакомых, где на соседнем участке (под частный дом) построили магазин. Прокуратура ответила, что у них нет профильного специалиста конструктора, который бы смог установить связь между разрушением дома и стройкой магазина, короче отписку дали. Меня удивляет, когда значит оскорбленные верующие пишут, власти профильных спецов находят, а когда у людей жилье рушатся, так сразу никого найти не могут. А в суд идти, так наш суд самый справедливый в мире напишет, что не видит нарушение закона. Хотя такие магазины в частном секторе прежде всего нарушают цель использования земельного участка (ИЖС), а если его переводить под магазин, то это строение нарушает все строительные и санитарные нормы, но там тоже профильных спецов видно найти не могут.
19:56:09 22-10-2024
При прибыли Ракшиных 4,5млрд.в год, думаете им сложно решить любой вопрос в любой организации? Конечно, они всегда будут правы