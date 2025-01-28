Новый этап. Алтайский край продолжает повышать производительность труда

Новый проект "Эффективная и конкурентоспособная экономика" расширит меры поддержки предприятий

28 января 2025, 11:00, ИА Амител

Национальные проекты России / Фото: innovaltai.ru

2024 год ознаменовал собой завершение национального проекта "Производительность труда", но для Алтайского края это не финал, а новый этап в развитии экономики. В рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" регион продолжит курс на повышение эффективности производства, расширяя и совершенствуя уже достигнутые результаты.

Новые горизонты повышения эффективности

В новый федеральный проект "Производительность труда" планируют вовлечь 40% компаний из ключевых несырьевых отраслей экономики, а также охватить программами по повышению производительности всю социальную сферу. Особое внимание хотят уделить отраслям, продемонстрировавшим наименьший рост производительности за последние годы. Эксперты считают, что именно там скрывается наибольший потенциал для повышения эффективности.

"Участие в федеральном проекте для предприятий осуществляется на безвозмездной основе", – подчеркнул заместитель начальника управления инновационного и кластерного развития, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев.

Он отметил, что, помимо финансовой поддержки, компании по-прежнему могут воспользоваться адресной помощью со стороны федерального и региональных центров компетенции в сфере повышения производительности труда, а также обучающими программами и другими преимуществами проекта.

Финансовая поддержка

Предприятия обрабатывающей промышленности (кроме пищевой), уже оптимизировавшие свою производственную систему, могут претендовать на целевой заем от Фонда развития промышленности (ФРП) по программе "Производительность труда". Максимальная сумма займа – 300 млн рублей на пять лет под 5% годовых.

Результаты и перспективы

Результаты работы в Алтайском крае с 2019 года в рамках нацпроекта наглядно демонстрируют эффективность программы. За это время 87 предприятий ключевых несырьевых отраслей экономики региона улучшили свои производственные процессы на экспериментальных участках, а затем успешно применили полученный опыт на других производственных участках.

Специалисты РЦК и ФЦК помогли компаниям в среднем сократить время выполнения процессов в 2,1 раза, уменьшить незавершенное производство в 2,8 раза и повысить производительность в 1,4 раза. Обучение прошли почти около двух тысяч человек, и 90 сотрудников компаний стали сертифицированными инструкторами.

Успехи, достигнутые в рамках нацпроекта "Производительность труда", свидетельствуют о высокой эффективности программы и ее потенциале для дальнейшего развития Алтайского края. Продолжение работы в этом направлении позволит создать более конкурентоспособную и динамично развивающуюся экономику.

Узнать подробнее о федеральном проекте и подать заявку можно на сайте производительность.рф. А по всем интересующим вопросам обратиться в Министерство экономического развития Алтайского края по телефонам: +7 (3852) 20-65-60, 20-65-98 или 20-65-56.