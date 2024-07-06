Новый этап соревнований по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 20-21 июля

На соревнования зарегистрировались уже 45 гонщиков

06 июля 2024, 11:19, ИА Амител

Всего две недели осталось до второго этапа гонок Drag Racing Siberia сезона 2024. С 20 по 21 июля на аэродроме Панфилово в селе Новороманово пройдут сразу два вида соревнований – межрегиональные и на Кубок Алтайского края.

Автомобилисты, желающие проверить свои машины на треке, могут подать заявку на участие. Регистрация и на межрегиональные соревнования, и на алтайский Кубок продлится до 19 июля. На данный момент свое желание принять участие выразили в общей сложности 45 гонщиков. Зрителей же призывают заранее планировать свои выходные.