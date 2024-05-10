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Новый фильм по "Властелину колец" выйдет в 2026 году

Картина подробнее раскроет историю Голлума

10 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)
Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о работе над новым фильмом по "Властелину колец", пишет Variety.

Картина носит рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссером назначен Энди Серкис, который вернется к роли этого персонажа, а постановщик оригинальной трилогии Питер Джексон будет продюсером.

Над сюжетом уже работают сценаристы трех частей "Властелина колец" Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Премьера нового фильма запланирована на 2026 год.

5 мая на 80-м году жизни скончался известный британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец".

Кино

Комментарии 7

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Егор

11:33:21 10-05-2024

Зрелищный фильм

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Гость

11:35:29 10-05-2024

Ну раз такие товарищи будут у руля, тогда есть надежда, что сделают не шляпу, в отличие от нынешнего сериала

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Гость

11:55:18 10-05-2024

Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земной социальной несправедливости,эксплуатации человека человеком,природа власти денежных мешков.Но...заказывают музыку те кто платят.И называют "свободой и демократией"

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Гость

13:32:03 10-05-2024

Гость (11:55:18 10-05-2024) Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земн...
Можно думать и о том, и о том - одно другому не мешает.

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Гость

16:04:25 10-05-2024

Гость (11:55:18 10-05-2024) Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земн...
Какое тебе дело до чужих голов и до чужих фантазий? Никто насильно тебя не заставляет ничего смотреть. И по интересующей тебя тематике фильмы снимают. Смотри на здоровье! Не надоело к другим лезть и в замочную скважину подглядывать?

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Бартоломео

09:22:43 11-05-2024

Грета Тумберг?

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Гость

17:56:59 10-05-2024

Как любят говорить местные комментаторы: "Немогут ничего своего придумать. Зачем снимать что и так хорошо снято. Руки прочь от Властелина колец. Не пойду на это смотреть"

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