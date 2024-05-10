Новый фильм по "Властелину колец" выйдет в 2026 году
Картина подробнее раскроет историю Голлума
10 мая 2024, 11:30, ИА Амител
Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)
Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о работе над новым фильмом по "Властелину колец", пишет Variety.
Картина носит рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссером назначен Энди Серкис, который вернется к роли этого персонажа, а постановщик оригинальной трилогии Питер Джексон будет продюсером.
Над сюжетом уже работают сценаристы трех частей "Властелина колец" Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Премьера нового фильма запланирована на 2026 год.
5 мая на 80-м году жизни скончался известный британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец".
11:33:21 10-05-2024
Зрелищный фильм
11:35:29 10-05-2024
Ну раз такие товарищи будут у руля, тогда есть надежда, что сделают не шляпу, в отличие от нынешнего сериала
11:55:18 10-05-2024
Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земной социальной несправедливости,эксплуатации человека человеком,природа власти денежных мешков.Но...заказывают музыку те кто платят.И называют "свободой и демократией"
13:32:03 10-05-2024
Гость (11:55:18 10-05-2024) Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земн...
Можно думать и о том, и о том - одно другому не мешает.
16:04:25 10-05-2024
Гость (11:55:18 10-05-2024) Забивают головы зрителей всякими фантазиями.Нет чтобы о земн...
Какое тебе дело до чужих голов и до чужих фантазий? Никто насильно тебя не заставляет ничего смотреть. И по интересующей тебя тематике фильмы снимают. Смотри на здоровье! Не надоело к другим лезть и в замочную скважину подглядывать?
09:22:43 11-05-2024
Грета Тумберг?
17:56:59 10-05-2024
Как любят говорить местные комментаторы: "Немогут ничего своего придумать. Зачем снимать что и так хорошо снято. Руки прочь от Властелина колец. Не пойду на это смотреть"