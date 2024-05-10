Новый фильм по "Властелину колец" выйдет в 2026 году

Картина подробнее раскроет историю Голлума

10 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о работе над новым фильмом по "Властелину колец", пишет Variety.

Картина носит рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссером назначен Энди Серкис, который вернется к роли этого персонажа, а постановщик оригинальной трилогии Питер Джексон будет продюсером.

Над сюжетом уже работают сценаристы трех частей "Властелина колец" Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Премьера нового фильма запланирована на 2026 год.

5 мая на 80-м году жизни скончался известный британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во "Властелине колец".