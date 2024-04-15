Звезда "Властелина колец" отказался возвращаться к роли Элронда
Хьюго Уивинг заявил, что герой был для него не самым приятным
15 апреля 2024, 07:14, ИА Амител
Хьюго Уивинг в роли Элронда / Кадр из "Властелина колец"
64-летний австралийский актер Хьюго Уивинг, исполнивший роль Элронда во "Властелине колец", заявил, что не хотел бы возвращаться к этому образу. Его слова передает Yahoo!Movies.
"Честно говоря, мой герой был не самым приятным. Элронд был лошадкой для белья (в английском сленге – бельевая сушилка. – Прим. ред.), в большей степени фоновым персонажем", – сказал Уивинг.
Он добавил, что с удовольствием бы встретился с актерами оригинальной трилогии и поработал в Новой Зеландии, но исполнить роль Элронда снова не готов.
08:25:00 15-04-2024
Мистер Смит будто лучше из матрицы )
01:55:35 16-04-2024
Гость (08:25:00 15-04-2024) Мистер Смит будто лучше из матрицы )...
Хьюго Уивинга можно понять. Для него, как для актёра, агент Смит - персонаж намного ярче и сложнее. Но сколько невероятных эмоций он подарил. В отличие от фонового Элронда.
11:40:58 15-04-2024
Цену набивает)
вроде как во вселенной властелина колец (помимо сериала) начались какие-то работы, возможно экранизируют Сильмариллион.
08:18:25 17-04-2024
Гость (11:40:58 15-04-2024) Цену набивает) вроде как во вселенной властелина колец (... Я думаю, это крайне затруднительно- без сокращения текста и отсебятины не обойтись, а там всё очень уж плотно увязано...
12:17:09 15-04-2024
Ишь ты, нехочуха.
13:17:43 15-04-2024
Уивинг быстро понял, что сейчас снимают плохо и хитро соскочил
14:09:55 15-04-2024
Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый одухотворенный эльф. А Уивинг - прекрасный актер, но внешность не купишь и не загримируешь. Галадриэль, Элронд совершенно внешне не подходят, хотя играют неплохо. Есть же более красивые актеры. Тот же Ричард Гир в роли Элронда и Джулия Робертс в роли Галадриэли.
15:09:56 15-04-2024
Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Робертс это пошло
15:13:48 15-04-2024
Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Вы с ума сошли? Агент Смит хорошо отыграл роль, даже если ему не понравилось. Гир и Робертс хороши в Сбежавшей невесте, но сюда их надо.
15:52:47 15-04-2024
Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Робертс Гир, то есть по твоему мнению он больше похож на благородного эльфа, очень смешно. Хьюинг и в правду не слишком сильно похож на свою версию из романа, но ему так мало времени выделили в фильме что это не слишком и критично, хотя можно было и по другому
00:47:17 17-04-2024
Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Не смей трогать Кейт Бланшет!!!
Она Леди Галадриэль
01:49:00 17-04-2024
Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Элронд по происхождению на 3/4 человек, он и не должен на эльфа быть похож.
21:10:40 15-04-2024
Хью Уивинг классный Элронд, актёр не в себе, честно признаюсь он меня бесил но он просто великолепный, он просто лучше чем в сериале!!!