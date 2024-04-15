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Звезда "Властелина колец" отказался возвращаться к роли Элронда

Хьюго Уивинг заявил, что герой был для него не самым приятным

15 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Хьюго Уивинг в роли Элронда / Кадр из "Властелина колец"
Хьюго Уивинг в роли Элронда / Кадр из "Властелина колец"

64-летний австралийский актер Хьюго Уивинг, исполнивший роль Элронда во "Властелине колец", заявил, что не хотел бы возвращаться к этому образу. Его слова передает Yahoo!Movies.

"Честно говоря, мой герой был не самым приятным. Элронд был лошадкой для белья (в английском сленге – бельевая сушилка. – Прим. ред.), в большей степени фоновым персонажем", – сказал Уивинг.

Он добавил, что с удовольствием бы встретился с актерами оригинальной трилогии и поработал в Новой Зеландии, но исполнить роль Элронда снова не готов.


 

Кино

Комментарии 13

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Гость

08:25:00 15-04-2024

Мистер Смит будто лучше из матрицы )

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Гость

01:55:35 16-04-2024

Гость (08:25:00 15-04-2024) Мистер Смит будто лучше из матрицы )...
Хьюго Уивинга можно понять. Для него, как для актёра, агент Смит - персонаж намного ярче и сложнее. Но сколько невероятных эмоций он подарил. В отличие от фонового Элронда.

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Гость

11:40:58 15-04-2024

Цену набивает)
вроде как во вселенной властелина колец (помимо сериала) начались какие-то работы, возможно экранизируют Сильмариллион.

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Гость

08:18:25 17-04-2024

Гость (11:40:58 15-04-2024) Цену набивает) вроде как во вселенной властелина колец (... Я думаю, это крайне затруднительно- без сокращения текста и отсебятины не обойтись, а там всё очень уж плотно увязано...

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LVS

12:17:09 15-04-2024

Ишь ты, нехочуха.

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Алексей

13:17:43 15-04-2024

Уивинг быстро понял, что сейчас снимают плохо и хитро соскочил

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Зритель

14:09:55 15-04-2024

Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый одухотворенный эльф. А Уивинг - прекрасный актер, но внешность не купишь и не загримируешь. Галадриэль, Элронд совершенно внешне не подходят, хотя играют неплохо. Есть же более красивые актеры. Тот же Ричард Гир в роли Элронда и Джулия Робертс в роли Галадриэли.

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Стас

15:09:56 15-04-2024

Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Робертс это пошло

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Гость

15:13:48 15-04-2024

Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Вы с ума сошли? Агент Смит хорошо отыграл роль, даже если ему не понравилось. Гир и Робертс хороши в Сбежавшей невесте, но сюда их надо.

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Гость

15:52:47 15-04-2024

Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Робертс Гир, то есть по твоему мнению он больше похож на благородного эльфа, очень смешно. Хьюинг и в правду не слишком сильно похож на свою версию из романа, но ему так мало времени выделили в фильме что это не слишком и критично, хотя можно было и по другому

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Гость

00:47:17 17-04-2024

Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Не смей трогать Кейт Бланшет!!!
Она Леди Галадриэль

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Гость

01:49:00 17-04-2024

Зритель (14:09:55 15-04-2024) Да он и не подходил для этой роли. Элронд добрый красивый од... Элронд по происхождению на 3/4 человек, он и не должен на эльфа быть похож.

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Нина

21:10:40 15-04-2024


Хью Уивинг классный Элронд, актёр не в себе, честно признаюсь он меня бесил но он просто великолепный, он просто лучше чем в сериале!!!

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