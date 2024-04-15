Звезда "Властелина колец" отказался возвращаться к роли Элронда

Хьюго Уивинг заявил, что герой был для него не самым приятным

15 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Хьюго Уивинг в роли Элронда / Кадр из "Властелина колец"

64-летний австралийский актер Хьюго Уивинг, исполнивший роль Элронда во "Властелине колец", заявил, что не хотел бы возвращаться к этому образу. Его слова передает Yahoo!Movies.

"Честно говоря, мой герой был не самым приятным. Элронд был лошадкой для белья (в английском сленге – бельевая сушилка. – Прим. ред.), в большей степени фоновым персонажем", – сказал Уивинг.

Он добавил, что с удовольствием бы встретился с актерами оригинальной трилогии и поработал в Новой Зеландии, но исполнить роль Элронда снова не готов.



