Новый фонтан и дорожки. Как выглядит парк "Центральный" на финише благоустройства
Работы в парке могут завершиться уже в конце сентября
29 августа 2023, 06:15, ИА Амител
Парк "Центральный" продолжают благоустраивать в Барнауле. Сейчас работы в парке вышли на финишную прямую. Они могут завершиться уже в конце сентября. Amic.ru посмотрел, как продвигаются реконструкция парка и как он изменился.
Работы в парке длятся всего один сезон. Парк закрыли 10 мая. Всё это время парк "Центральный" заменяют освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновляют пешеходные связи в районе центральных аллей, обустраивают детскую площадку, высаживают деревья и реконструируют фонтан.
Сейчас работы в парке завершены на 85%, рассказывал недавно председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков.Сейчас там идёт монтаж и подключение фонарей, установка туалетов, камер видеонаблюдения и аттракционов. Уже готова площадка для катка, заканчивается монтаж фонтана. Кстати, он будет пешеходным.
По словам Паршкова, парк будет открыт для посетителей в сентябре или октябре.
Напомним, что работы в барнаульском парке "Изумрудный, который сейчас также реконструируется", должны завершиться 2 сентября.
06:43:56 29-08-2023
скорее бы его открыли, тк в Изумрудном не протолкнуться и отдых в парке начинает напрягать.
09:15:21 29-08-2023
В Центральном парке обещали выход на набережную Бараулки. Не сложилось?
09:33:52 29-08-2023
Не нашли Бараулку!
10:39:15 29-08-2023
Чет скудновато, немного плитки и асфальта и все?
11:02:24 29-08-2023
Нафига фонтан-то сломали? Хороший был фонтан, с историей, как и сам парк. Так нет же - подавай нам модный новодел...
13:47:34 29-08-2023
Гость (11:02:24 29-08-2023) Нафига фонтан-то сломали? Хороший был фонтан, с историей, ка... Ну как это нафига? Бабки выделены, их же освоить нужно)))
13:27:06 31-08-2023
Для города важно связать пешеходным маршрутом парк Центральный и площадь Советов с вокзалами. Для ощущения комфорта в историческом центре города. Как ни крути и не откладывай, другого решения лучше не найти. Сейчас автомобили заполонили весь центр. Он застроен и застраивается дальше. Чего хорошего градсовет видит в такой городской среде?
08:15:16 06-09-2023
Так хорошо было пока не воткнули забор на берегу Барнаулки, неужели самое красивое место обязательно уничтожить? Ну поставьте забор на другом берегу. Зачем он там нужен?