Новый фонтан и дорожки. Как выглядит парк "Центральный" на финише благоустройства

Работы в парке могут завершиться уже в конце сентября

29 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Фонтан в парке "Центральный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Парк "Центральный" продолжают благоустраивать в Барнауле. Сейчас работы в парке вышли на финишную прямую. Они могут завершиться уже в конце сентября. Amic.ru посмотрел, как продвигаются реконструкция парка и как он изменился.

Работы в парке длятся всего один сезон. Парк закрыли 10 мая. Всё это время парк "Центральный" заменяют освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновляют пешеходные связи в районе центральных аллей, обустраивают детскую площадку, высаживают деревья и реконструируют фонтан.





















































































































Благоустройство парка "Центральный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Сейчас работы в парке завершены на 85%, рассказывал недавно председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков.Сейчас там идёт монтаж и подключение фонарей, установка туалетов, камер видеонаблюдения и аттракционов. Уже готова площадка для катка, заканчивается монтаж фонтана. Кстати, он будет пешеходным.

По словам Паршкова, парк будет открыт для посетителей в сентябре или октябре.

Напомним, что работы в барнаульском парке "Изумрудный, который сейчас также реконструируется", должны завершиться 2 сентября.