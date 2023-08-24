Барнаульский парк "Центральный" могут открыть для посетителей уже в сентябре

Работы в парке завершены на 85%

24 августа 2023, 13:35, Антон Дегтярев

Реконструкция парка "Центральный"/ Фото: amic.ru

Барнаульский парк "Центральный", который сейчас благоустраивают по нацпроекту, могут открыть для посетителей уже в конце сентября. Ранее работы в парке планировали завершить до конца года, однако сейчас рабочие опережают сроки, сообщил amic.ru председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков.

По словам чиновника, работы в парке завершены на 85%. Сейчас там идёт монтаж и подключение фонарей, скоро должны установить туалеты и камеры видеонаблюдения, а также аттракционы. Паршков подчеркнул, что основа для них уже готова. Кроме того, уже почти готова площадка для катка. По словам председателя комитета по культуре, рабочие не стали класть плитку на ней, потому что она быстро приходит в негодность. Вместо этого большая часть катка будет иметь асфальтовое покрытие. Кроме того, заканчивается и монтаж фонтана.

"Мы надеемся, что получится открыть парк уже в конце сентября. Подрядчик всё для этого делает и говорит, что уже в конце сентября всё будет готово и мы откроем его. В сентября-октябре можно будет по нему походить. Там будет и интересный фонтан пешеходный. По нему можно будет пройти, охладиться. Заканчиваются работы, монтаж завершен, сейчас идёт облицовка, будет интересно, красиво. С парком сливается ул. Мало-Тобольская, будет очень интересно", — подчеркнул Паршков.

Напомним, что парк "Центральный" начали благоустраивать в мае 2023 года по программе "Формирование комфортной городской среды". В 2022 году он победил в голосовании на благоустройство. Всего на работы пошло более 100 млн рублей. В "Центральном заменяют освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, прокладывают новые дорожки, устанавливают малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновляют пешеходные связи в районе центральных аллей. Также там появилась новая детская площадка и деревья. Кроме того, в парке реконструировали центральный фонтан. В августе его должны были запустить в тестовом режиме.

Пока идёт благоустройство, парк полностью закрыт для посетителей. Свой день рождения он отпраздновал на ул. Мало-Тобольской. Там же пройдёт мероприятия парка на День города 2 сентября.