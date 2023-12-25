Ретейлер работает по франшизе, она может быть представлена как в формате киоска, так и большого супермаркета

25 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Магазина "Фасоль" / Фото: "Яндекс.Карты"

Весной 2024 года в Барнауле могут открыть первые магазины продовольственной сети "Фасоль". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании Metro, которой и принадлежит проект. Всего в городе в перспективе заработают около 10 торговых точек.

Адреса новых магазинов в компании раскрывать не стали. На сайте "Фасоли" указано, что торговая точка уже работает в доме по ул. 65 лет Победы, 22 (ЖК "Питер"). Однако в городском справочнике 2ГИС информации об этом магазине пока нет.

Зато точно известно, что мини-маркеты "Фасоли" давно существуют в населенных пунктах Алтайского края: в поселках Новомихайловка, Борзовой Заимке, Лесном (пригород Барнаула), в садоводстве "Аэрофлот" (напротив поселка Авиатор), селах Бажево и Логовское (Первомайский район), Новоперуново (Тальменский район), Самсоново (Шипуновский район), Вылково (Тюменцевский район), Заринске, Рубцовске.

В пресс-службе Metro отметили, что магазины "Фасоль" работают по франшизе и могут быть любых размеров:

"Форматы могут быть абсолютно разными и зависят от торговой площади и расположения, например, супермаркеты, магазины у дома, экспресс-формат, магазин без касс, киоск, магазин на АЗС, ко-бренд с другими компаниями и т.д. Так, самый маленький магазин – в формате киоск площадью семь квадратных метров, а самый крупный занимает 650 квадратных метров – это уже полноценный супермаркет".

Во многом на площадь и ассортимент торговых точек влияет локация, подчеркивают в компании. Если магазин расположен в жилом квартале, то в нем представлены товары первой необходимости и то, что горожане ежедневно приобретают по дороге с работы домой.

Если же супермаркет находится в центре, рядом с офисами, тогда больший акцент делается на готовой еде, перекусах. В торговой точке может быть расположен кофе-корнер. В компании уверены, что магазины "Фасоль" смогут прижиться на рынке продуктового ретейла Барнаула.

"Магазины у дома – это очень быстро растущий сегмент, и пока, при четком выстраивании ассортимента, здесь не такая высокая конкуренция, каждый магазин у дома найдет свою аудиторию и своих клиентов", – добавили в компании.

Отметим, что всего в 2024 году "Фасоль" намерена открыть более 50 точек в регионах Сибири. Кроме Барнаула, магазины заработают в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерово.