Новый игрок. В Барнауле откроют около 10 магазинов федеральной сети "Фасоль"
Ретейлер работает по франшизе, она может быть представлена как в формате киоска, так и большого супермаркета
25 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Весной 2024 года в Барнауле могут открыть первые магазины продовольственной сети "Фасоль". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании Metro, которой и принадлежит проект. Всего в городе в перспективе заработают около 10 торговых точек.
Адреса новых магазинов в компании раскрывать не стали. На сайте "Фасоли" указано, что торговая точка уже работает в доме по ул. 65 лет Победы, 22 (ЖК "Питер"). Однако в городском справочнике 2ГИС информации об этом магазине пока нет.
Зато точно известно, что мини-маркеты "Фасоли" давно существуют в населенных пунктах Алтайского края: в поселках Новомихайловка, Борзовой Заимке, Лесном (пригород Барнаула), в садоводстве "Аэрофлот" (напротив поселка Авиатор), селах Бажево и Логовское (Первомайский район), Новоперуново (Тальменский район), Самсоново (Шипуновский район), Вылково (Тюменцевский район), Заринске, Рубцовске.
В пресс-службе Metro отметили, что магазины "Фасоль" работают по франшизе и могут быть любых размеров:
"Форматы могут быть абсолютно разными и зависят от торговой площади и расположения, например, супермаркеты, магазины у дома, экспресс-формат, магазин без касс, киоск, магазин на АЗС, ко-бренд с другими компаниями и т.д. Так, самый маленький магазин – в формате киоск площадью семь квадратных метров, а самый крупный занимает 650 квадратных метров – это уже полноценный супермаркет".
Во многом на площадь и ассортимент торговых точек влияет локация, подчеркивают в компании. Если магазин расположен в жилом квартале, то в нем представлены товары первой необходимости и то, что горожане ежедневно приобретают по дороге с работы домой.
Если же супермаркет находится в центре, рядом с офисами, тогда больший акцент делается на готовой еде, перекусах. В торговой точке может быть расположен кофе-корнер. В компании уверены, что магазины "Фасоль" смогут прижиться на рынке продуктового ретейла Барнаула.
"Магазины у дома – это очень быстро растущий сегмент, и пока, при четком выстраивании ассортимента, здесь не такая высокая конкуренция, каждый магазин у дома найдет свою аудиторию и своих клиентов", – добавили в компании.
Отметим, что всего в 2024 году "Фасоль" намерена открыть более 50 точек в регионах Сибири. Кроме Барнаула, магазины заработают в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерово.
08:11:03 25-12-2023
Качество продукции остаеться низким у этого Чижика. Пример яйца по 99 руб., с надписью что это С1, но они маленькие такие же как С2 в Ярче продают
08:20:01 25-12-2023
В ЖК Питер магазин данной сети закрылся уже как несколько месяцев.
08:55:19 25-12-2023
Село не Бажево, а Бажово. Потому что был купец Бажов
19:26:58 25-12-2023
Гость (08:55:19 25-12-2023) Село не Бажево, а Бажово. Потому что был купец Бажов... 2ГИС называет этот населенный пункт Бажево
10:23:46 25-12-2023
Так и не был в Чижике, нету их в центре
17:33:40 25-12-2023
Гость (10:23:46 25-12-2023) Так и не был в Чижике, нету их в центре... Наверное немного потеряли ,я тоже не был
15:40:11 25-12-2023
с такой же просроской как в Аэропорту? на пол года просрочка лимонада!
12:11:22 26-12-2023
Давайте нам Фасоль,Горох,Бобы,чем больше будет ,тем больше будет конкуренция в ценах
15:50:14 26-12-2023
заходил пару раз в бажово,так как по пути с работы ,делать в этом магазине нечего .цены на порядок выше,качество осиавляет желать лучшего.короче лучше туда не заходить.