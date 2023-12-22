Новый крупный животноводческий комплекс планируют открыть на Алтае

Всего он будет рассчитан на 3,7 тысячи голов

22 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новый крупный животноводческий комплекс может появиться на базе АО "Бийское" Бийского района в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В 2023 году разработали бизнес-план, проектную документацию и финансовую модель, а в следующем году планируют закупать технику и оборудование.

Предполагается возведение комплекса на 1,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 2,2 тыс. голов. Всего животноводческий комплекс будет рассчитан на 3,7 тысячи голов.

Ожидаемый эффект – увеличение производства молока в крае более чем на 13 тыс. тонн в год и создание 86 рабочих мест.

Реализацию проекта намерены завершить в 2027 году.