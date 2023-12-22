Новый крупный животноводческий комплекс планируют открыть на Алтае
Всего он будет рассчитан на 3,7 тысячи голов
22 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Новый крупный животноводческий комплекс может появиться на базе АО "Бийское" Бийского района в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
В 2023 году разработали бизнес-план, проектную документацию и финансовую модель, а в следующем году планируют закупать технику и оборудование.
Предполагается возведение комплекса на 1,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 2,2 тыс. голов. Всего животноводческий комплекс будет рассчитан на 3,7 тысячи голов.
Ожидаемый эффект – увеличение производства молока в крае более чем на 13 тыс. тонн в год и создание 86 рабочих мест.
Реализацию проекта намерены завершить в 2027 году.
08:20:40 22-12-2023
- "Всего животноводческий комплекс будет рассчитан на 3,7 тысячи голов."========= Три года ни шатко не валко. В СССР товарищи из Армении за одно лето, возводили подобное и натуральное молоко, без пальмовой коры, лилось рекой.
08:29:42 22-12-2023
Гость (08:20:40 22-12-2023) - "Всего животноводческий комплекс будет рассчитан на 3,7 т... Только в магазинах ни молока ни масла не было. Как и сметаны.
08:55:27 22-12-2023
Гость (08:29:42 22-12-2023) Только в магазинах ни молока ни масла не было. Как и сметаны... Всё перечисленное было в магазинах. Человек написавший это видимо ещё не родился
09:05:42 22-12-2023
Гость (08:55:27 22-12-2023) Всё перечисленное было в магазинах. Человек написавший это в... Забыли как в 80-м стояли в очередях за молоком, которое привозили по утрам? Забыли как педиатры выдавали справки на покупку сливочного масла для детей до 3-х лет? 200 грам. на месяц. У меня дети в это время были маленькие, поэтому помню все эти "прелести". Вот сыр был всегда, с этим не поспоришь.
09:31:25 22-12-2023
Гость (09:05:42 22-12-2023) Забыли как в 80-м стояли в очередях за молоком, которое прив... Да, в конец восьмидесятых нынешние зрелые чубайсята покатили великую страну под откос. Сейчас они и их детки, пьют и едят натуральную молочку, а большинство народа довольствуется пальмухой.
09:39:23 22-12-2023
Гость (09:05:42 22-12-2023) Забыли как в 80-м стояли в очередях за молоком, которое прив... ]вы явно выдаете желаемое за дей ствительное,даже в лихие 90е и тогда без больших проблем(долгое стояние в очередях)можно было приобрести молочку,но вам явно бабушка рассказывали,а она врать не могла,вот только в годах немного ошибалась
16:09:38 22-12-2023
Гость (09:05:42 22-12-2023) Забыли как в 80-м стояли в очередях за молоком, которое прив... очереди были, тк гастрономов небыло на каждом углу, а вот про молочку, которая была везде и всегда, вы забыли. молоко, кефир, творог, сметана итд- продавались во всех магазинах без ограничений.
09:09:20 22-12-2023
Гость (08:55:27 22-12-2023) Всё перечисленное было в магазинах. Человек написавший это в... ну не лукавьте, масла сливочного реально не было, но в Бийске в магазинах был хороший сыр всегда
14:35:11 22-12-2023
Гость (09:09:20 22-12-2023) ну не лукавьте, масла сливочного реально не было, но в Бийск... Масла не было, а молоко, сметана, сыр, творог были всегда.
14:32:32 22-12-2023
Гость (08:29:42 22-12-2023) Только в магазинах ни молока ни масла не было. Как и сметаны... Не было мяса и колбасы, а молочка вся была, также как недорогое, настоящее, вкусное пиво и дешевые креветки, не то что сейчас по 900 рублей.
09:39:27 22-12-2023
Не знаю где ты живешь а у меня при СССР всегда в холодильнике было и молоко и сметана и дочке жена ходила за детским питанием все в достатке было
11:27:23 22-12-2023
Про разные времена СССР тут говорят. Талоны были после 87 года, до 85 года у нас на Алтае проблем с молочкой никогда не было. и молоко и сливки и кефир и смета и творог были всегда и в свободной продаже.
13:02:16 22-12-2023
гость (11:27:23 22-12-2023) Про разные времена СССР тут говорят. Талоны были после 87 го... Вы правы ,нужно брать годы до Горбачевской перестройки и после ,молочка была всегда и везде и не надо огород городить
14:33:48 22-12-2023
Так уже открывали некоторое количество лет назад - Курьинский район, с. Трусово. Наследие "Изумрудной страны"....Нет ни комплекса, ни села скоро не останется.
17:50:35 22-12-2023
Машинка стиральная работает деньги крутятся,
20:46:39 22-12-2023
вот-вот,по поводу "Изумрудной страны",было действующие предприятие(плохое-хорошее умолчим),имело не маленькое стадо КРС,имела обрабатываемую землю и самое главное-рабочие места и потом пришли умные люди и тупо развалили предприятие,вырезали скотинку,разогнали рабочий люд и спустя не так и большое время начали морщить лбы как теперь поднять село и хвалиться коровником(в будущем)на 3.7 тыс.голов за кучу денег и после этого задумываешься,а правда ли они умные люди,даже я не столь далекий человек и то понимаю что дешевле сохранить готовое чем сделать это с ноля
09:53:34 23-12-2023
гость (20:46:39 22-12-2023) вот-вот,по поводу "Изумрудной страны",было действующие предп... Полностью согласен огромный идиотизм с этими комплеками
09:50:51 23-12-2023
Зачем строят комплексы когда перепроизводство молока и так. Это молоко только в магазине стоит недёшево а у крестьян закупают за копейки. Говорят девать некуда. Сыр и масло завалено всё на складах нет реализации.