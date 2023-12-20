Почти 80 тысяч. Власти рассказали, на каких алтайских заводах платят больше всего
Несмотря на рост зарплат, кадровая проблема все еще стоит остро
20 декабря 2023, 10:25, ИА Амител
Больше всего зарплата на промышленных предприятиях Алтайского края за девять месяцев 2023 года выросла в сфере производства одежды. Рост в сравнении с 2022 годом составил 50%. Об этом сообщил во время интернет-форума министр промышленности региона Вячеслав Химочка.
В топ отраслей по росту зарплат также попал оборонно-промышленный комплекс и котлостроение (+46%), выпуск автокомпонентов (37%). Средняя зарплата в последней сфере составляет 65,3 тысячи рублей.
Работники обрабатывающих производств в Алтайском крае в среднем получают 48,7 тысячи рублей, что на 25,7% больше, чем в 2022 году. Жители региона, занятые в производстве электроники, зарабатывают 63,8 тысячи рублей, вагонов – 60,5 тысячи рублей, химических веществ и электрооборудования – по 55 тысяч рублей. На самый высокий доход могут рассчитывать сотрудники, занятые в отрасли добычи полезных ископаемых – 76,5 тысячи рублей (+25%), доложил министр.
Глава ведомства отметил, что на фоне роста зарплат число занятых на промпредприятиях с начала года выросло на 1,9 тысячи человек. Однако проблема дефицита кадров стоит все еще остро. Сегодня промышленному комплексу региона требуется еще не менее семи тысяч работников, из них оборонным предприятиям – 3,4 тысячи человек.
"Активным набором персонала занимаются: "Барнаултрансмаш", БПО "Сибприбормаш", АПЗ "Ротор", "Сибэнергомаш-БКЗ", "ТОНАР", "АЗПИ", Рубцовский машиностроительный завод, Барнаульский меланжевый комбинат, ФНПЦ "Алтай", Бийский олеумный завод, "Нортек", – отметил Химочка.
11:36:38 20-12-2023
- ""Активным набором персонала занимаются: "Барнаултрансмаш", БПО "Сибприбормаш", АПЗ "Ротор", "Сибэнергомаш-БКЗ", "ТОНАР", "АЗПИ", Рубцовский машиностроительный завод, Барнаульский меланжевый комбинат, ФНПЦ "Алтай", Бийский олеумный завод, "Нортек", – отметил Химочка." ===================== Истина, где идет активный набор персонала, обходи стороной. Где хорошо платят, там объявления никогда дадут.
12:20:33 20-12-2023
патронный завод -оборонка??? почему зарплаты упали? А остальные просто перестали в конвертах платить
14:56:57 20-12-2023
Гость (12:20:33 20-12-2023) патронный завод -оборонка??? почему зарплаты упали? А осталь... Много патронов штампуете)
12:25:00 20-12-2023
Да и зарплата как обычно средняя по заводу. Директор полляма ты 20000 ,а в среднем круто.
14:00:51 20-12-2023
Да нафиг надо на заводе работать. Весь зачуханный, потный, руки грязные, в цеху холодно, опасные производственные факторы... Я лучше в госконторе сисадмином посижу.
20:38:46 20-12-2023
Гость (14:00:51 20-12-2023) Да нафиг надо на заводе работать. Весь зачуханный, потный, р... на холёных мужчинках экономику не построишь
09:14:17 21-12-2023
Гость (20:38:46 20-12-2023) на холёных мужчинках экономику не построишь... Ну так выйди замуж за нехолёного из заводского цеха, строй экономику. Женщинка блин...
07:17:28 21-12-2023
Пишите уже зарплату ИТР, слесаря, станочника электромонтёра. Директор его замы и зам замы своя зарплатная линейка.
07:27:29 21-12-2023
Гость (07:17:28 21-12-2023) Пишите уже зарплату ИТР, слесаря, станочника электромонтёра... если поделить по своим линейкам,то зарплата первой упадет ПОЧТИ до 50,а может и ниже
00:19:07 23-12-2023
Бред сивой кобылы, статистика никогда не скажет правды. Сам работал 10 лет на производстве металлоконструкций и в тракторостроении. Так вот, чтобы более менее заработать нужны переработки (доп. смены), а они не везде есть и не каждый директор их оплачивает как положено (по кзоту). Так что, те кто сидит на окладе получают слезы. Вот и все. Статья для отчетности!