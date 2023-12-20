Несмотря на рост зарплат, кадровая проблема все еще стоит остро

20 декабря 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: ООО "Завод "Энерготех"

Больше всего зарплата на промышленных предприятиях Алтайского края за девять месяцев 2023 года выросла в сфере производства одежды. Рост в сравнении с 2022 годом составил 50%. Об этом сообщил во время интернет-форума министр промышленности региона Вячеслав Химочка.

В топ отраслей по росту зарплат также попал оборонно-промышленный комплекс и котлостроение (+46%), выпуск автокомпонентов (37%). Средняя зарплата в последней сфере составляет 65,3 тысячи рублей.

Работники обрабатывающих производств в Алтайском крае в среднем получают 48,7 тысячи рублей, что на 25,7% больше, чем в 2022 году. Жители региона, занятые в производстве электроники, зарабатывают 63,8 тысячи рублей, вагонов – 60,5 тысячи рублей, химических веществ и электрооборудования – по 55 тысяч рублей. На самый высокий доход могут рассчитывать сотрудники, занятые в отрасли добычи полезных ископаемых – 76,5 тысячи рублей (+25%), доложил министр.

Глава ведомства отметил, что на фоне роста зарплат число занятых на промпредприятиях с начала года выросло на 1,9 тысячи человек. Однако проблема дефицита кадров стоит все еще остро. Сегодня промышленному комплексу региона требуется еще не менее семи тысяч работников, из них оборонным предприятиям – 3,4 тысячи человек.