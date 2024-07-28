Новый маслозавод за 17 млрд на Алтае сможет перерабатывать до 400 тысяч тонн семян
По словам Томенко, его оборот может составить до 10 млрд рублей по текущим ценам
28 июля 2024, 13:44, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал подробности будущей постройки маслоэкстракционного завода в селе Леньки Благовещенского района. В интервью "Вестям Алтай" он рассказал, что предприятие сможет перерабатывать до 400 тысяч семян в год, а оборот может составить примерно 9-10 млрд рублей.
По словам Томенко, инвестор в лице управляющей компании "Сигма" – один из лидеров в Сибири по переработке масличных культур. Компания проработала проект с районными властями, алтайскими отраслевыми ведомствами, а также представила правительству свои предложения по реализации проекта. Необходимая инфраструктура в селе уже имеется – когда-то там была хлебная база. Инвесторы сделали "первичный задел" и приобрели некоторые объекты.
Губернатор подчеркнул, что в последние три года урожай масличных культур в Алтайском крае составляет от 1,5 до 1,7 млн тонн. При этом переработать в регионе удается лишь треть. Если переработку удастся "приземлить", то производственный процесс углубится.
Основным покупателем продукции завода Томенко назвал зарубежные страны. Он отметил, что спрос по растительным маслам в РФ сбалансирован, тогда как потребности экспорта "безграничны". По его оценкам, предприятие будет перерабатывать до 400 тысяч тонн семян, получая 170-180 тысяч тонн масла и столько же шрота.
23:37:29 28-07-2024
Мне самоиу на полузгать хоть мешок оставьте, а?
А то все оттжмете и продадите.
00:02:08 29-07-2024
Ну-ну! Последние фермеры -пенсионеры с земледельцами-пенсионерами отпашутся и все! Нет больше работников на селе и сел тех уже нет! Да видно начальники еще не знают. Да и откуда им, они же не местные.
12:25:30 29-07-2024
Отлично! А нытики всегда будут ныть