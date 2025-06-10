Пятый российский долларовый миллиардер, заработавший состояние на производстве лекарств

10 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com / Giorgio Trovato

Основатель и акционер фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.

"Белый – пятый российский миллиардер, заработавший состояние на производстве лекарств", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, акции фармацевтической компании торгуются на Московской бирже. В понедельник, 9 июня, цена одной акции "Промомеда" достигала 420,85 рубля, то есть стоимость пакета, принадлежащего Белому (около 88%), равнялась 78,4 млрд рублей.

Петр Белый родился в 1972 году. В 2005-м основал компанию "Промомед", которая в 2015-м купила завод "Биохимик" в Саранске. Сейчас у компании в портфеле более 350 наименований фармацевтических средств. На долю лекарственных препаратов для лечения эндокринных и онкологических заболеваний приходится около 60% выручки.