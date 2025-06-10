Новый миллиардер появился в России
Пятый российский долларовый миллиардер, заработавший состояние на производстве лекарств
10 июня 2025, 17:00, ИА Амител
Основатель и акционер фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.
"Белый – пятый российский миллиардер, заработавший состояние на производстве лекарств", – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, акции фармацевтической компании торгуются на Московской бирже. В понедельник, 9 июня, цена одной акции "Промомеда" достигала 420,85 рубля, то есть стоимость пакета, принадлежащего Белому (около 88%), равнялась 78,4 млрд рублей.
Петр Белый родился в 1972 году. В 2005-м основал компанию "Промомед", которая в 2015-м купила завод "Биохимик" в Саранске. Сейчас у компании в портфеле более 350 наименований фармацевтических средств. На долю лекарственных препаратов для лечения эндокринных и онкологических заболеваний приходится около 60% выручки.
17:12:12 10-06-2025
Новости от отдела изучения паразитарных инвазий
22:48:39 10-06-2025
Гость (17:12:12 10-06-2025) Новости от отдела изучения паразитарных инвазий... и как крупнейшее предприятие со времен СССР по производству антибиотиков оказалось в собственности офшоров?! и это точно в современной России?
17:59:24 10-06-2025
- как твоя фамилия ?
- Белый.
- а чем ты на жизнь зарабатываешь ?
- Лекарствами ...
19:34:48 10-06-2025
В РФ все миллиардеры, на недрах земли русской и на болезнях русских
19:44:06 10-06-2025
Ещё одним паразитом на теле общества стало больше!
22:25:26 10-06-2025
Гость (19:44:06 10-06-2025) Ещё одним паразитом на теле общества стало больше!... работать не пробовали?
"Средняя зарплата выпускников Московского государственного университета, работающих в IT-отрасли, за год увеличилась на 40 тыс. руб (на 16%). Такой же показатель у Казанского федерального университета (КФУ, рост на 21%). Это самая высокая динамика по сравнению с ростом зарплат выпускников других вузов в этой сфере, следует из ежегодного рейтинга вуза SuperJob по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, с которым ознакомился РБК. Речь идет о выпускниках 2019–2024 годов.
Первое место в рейтинге снова занял Московский физико-технический институт (МФТИ). У выпускников-айтишников этого вуза за год зарплата увеличилась на 30 тыс. и в среднем уже составляет 330 тыс. руб.
МГУ также удалось улучшить свои позиции в рейтинге — университет поднялся с третьего места на второе с показателем средней зарплаты в 290 тыс. руб. против 250 тыс. руб. в прошлом году. Второе место с МГУ разделил Университет ИТМО, у выпускников которого средняя зарплата в сфере IT выросла на 30 тыс. руб. и составила также 290 тыс. руб. Аналогичное место ИТМО занял и в прошлом году."
22:50:53 10-06-2025
Мусик (22:25:26 10-06-2025) работать не пробовали?"Средняя зарплата выпускников ... Мусик, куча народу в уличные туалеты ходит.. а вы по ай ти какие то... еще и цифрами меряетесь..
01:50:36 11-06-2025
Гость (22:50:53 10-06-2025) Мусик, куча народу в уличные туалеты ходит.. а вы по ай ти к... А он коммунист.
10:01:34 11-06-2025
Кхм... (01:50:36 11-06-2025) А он коммунист.... я просто хочу добра своей Родине.
22:43:50 10-06-2025
Миллиард (тем более 'зелёный'!) можно только украсть, либо слепить из туфты, выдаваемой за "панацею", либо "заработать" хищническим присвоением прибавочной стоимости, созданной коллективным трудом эксплуатируемого "быдла"...
05:15:09 11-06-2025
вот вам и доступное лечение,и аптека как музей. и где антимонопольщики?
09:24:46 11-06-2025
Людская жадность не имеет границ и всегда была превыше чужой жизни. Они пытаются выторговать для себя по максимуму , не понимая, что завтра может просто не быть. А наша разрозненность добавляет им упорства и ускоряет достижение их целей. Наверно, мы это заслужили.
08:57:50 11-06-2025
Какие-то золотые лекарства наверно выпускает, если позволяет фармацевтической компании содержать специалистов, вести бурную деятельность. Заколачивать миллиарды в валюте!! Сомнительно. Зачем далеко ходить? Оставим драгоценные лекарства людям. Возьмем аптеку для животных- сегодня вы вряд ли купите прививку от бешенства, а необходимые препараты в той же ветеринарной начинаются от 700-800 рэ. если они есть.
09:07:58 11-06-2025
Люди, покупающие заводы, и говорящие о честно заработанных деньгах - лжецы.
Честно заработать на покупку завода в нашей стране - НЕЛЬЗЯ.
09:23:33 11-06-2025
Завидуйте молча...