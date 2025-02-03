Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов

Больше всех прибавил Алишер Усманов, занявший восьмую строчку рейтинга

03 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com / Giorgio Trovato

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 млрд долларов, увеличившись по данным на 3 февраля до 361,75 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, в него входят 25 граждан России. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Первая десятка российских миллиардеров:

Первое место – один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чье состояние при этом снизилось на 1,53 млрд долларов, до 30,3 млрд.

Второе место – совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал поднялся на 689 млн долларов, до 27,9 млрд.

Третье место – основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 2,52 млрд долларов, достигнув 26,7 млрд.

Четвертое место – бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, у которого снизилось состояние на 2,36 млрд долларов, до 26,6 млрд.

Пятое место – совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, разбогатевший на 647 млн долларов, до 25,4 млрд.

Шестое место – бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,71 млрд долларов, до 22 млрд.

Седьмое место – Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 677 миллионов долларов, до 19,1 миллиарда.

Восьмое место – Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние выросло на 2,75 млрд долларов, до 17,5 млрд.

Девятое место – основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 957 млн долларов, до 15,9 млрд.

Десятое место – бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, чье состояние увеличилось на 349 млн долларов, до 13,3 млрд.