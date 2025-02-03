Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов
Больше всех прибавил Алишер Усманов, занявший восьмую строчку рейтинга
03 февраля 2025, 14:35, ИА Амител
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 млрд долларов, увеличившись по данным на 3 февраля до 361,75 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.
Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, в него входят 25 граждан России. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Первая десятка российских миллиардеров:
Первое место – один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чье состояние при этом снизилось на 1,53 млрд долларов, до 30,3 млрд.
Второе место – совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал поднялся на 689 млн долларов, до 27,9 млрд.
Третье место – основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 2,52 млрд долларов, достигнув 26,7 млрд.
Четвертое место – бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, у которого снизилось состояние на 2,36 млрд долларов, до 26,6 млрд.
Пятое место – совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, разбогатевший на 647 млн долларов, до 25,4 млрд.
Шестое место – бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,71 млрд долларов, до 22 млрд.
Седьмое место – Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 677 миллионов долларов, до 19,1 миллиарда.
Восьмое место – Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние выросло на 2,75 млрд долларов, до 17,5 млрд.
Девятое место – основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 957 млн долларов, до 15,9 млрд.
Десятое место – бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, чье состояние увеличилось на 349 млн долларов, до 13,3 млрд.
14:48:15 03-02-2025
Где бы найти информацию, сколько эти ребята купили квадрокоптеров и УАЗиков?
Видимо это слишком секретная информация если её нет в интернете.
А они сами этим просто не кичатся
14:49:22 03-02-2025
Есть кстати в открытом доступе информация, сколько топлива продал Лукоил армии соседнего государства
15:21:42 03-02-2025
Гость (14:49:22 03-02-2025) Есть кстати в открытом доступе информация, сколько топлива п... Бизнес и ничего личного.
14:49:56 03-02-2025
Интересно, за чей счет они обогатились?
16:19:10 03-02-2025
Гость (14:49:56 03-02-2025) Интересно, за чей счет они обогатились?... Ещё Михайло Ломоносов писал -Ежели где-то чего-то прибыло, значит столько где-то и убыло. Проверь свои карманы...
16:48:27 03-02-2025
Гость (14:49:56 03-02-2025) Интересно, за чей счет они обогатились?... Интереснее другое, какие современные исторические события способствуют приумножению их капитала.
14:58:54 03-02-2025
Порадуемся за работяг-трудяг!
20:56:24 03-02-2025
Гость (14:58:54 03-02-2025) Порадуемся за работяг-трудяг!... рад за них, но не от всей души
15:23:49 03-02-2025
Ну вот, все идет по плану.
15:36:14 03-02-2025
все те же на манеже.
они богатеют, мы беднеем.
кардинального без изменений, только лозунги новые подкладываются.
16:56:22 03-02-2025
Шестое место – бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,71 млрд долларов, до 22 млрд.
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Этот господин, хозяин СГК, с нас 7 шкур за тепло дерет.
18:19:34 03-02-2025
Это вот этих россиян опрашивает ВЦИОМ?
19:26:37 03-02-2025
Все банки России за 24 год получили чистую прибыль 4 трлн.руб.!!! Что составляет 10% годового бюджета всей страны!!!
Какие ещё сферы в нашем обществе получают из бюджета 10% чистой прибыли!?!?
20:25:41 03-02-2025
пора раскулачивать, не кажется?
20:43:20 03-02-2025
Почему Прокуратура штаны протирает, не задаваясь вопросом: каким образом в условиях войны, когда бремя трат на неё должно, казалось бы, отягощать всех и каждого, состояние "элиты" (в отличие от "быдла") ухитряется возрастать, причём ударными темпами? Только ли ради "защиты" Отечества от "бандеровцев" и от науськивающего их Запада ведётся "спецоперация", коль скоро олигархам столь нехило удаётся греть на ней свои загребущие руки?
01:53:23 04-02-2025
так и есть, количество дорогущих заказов выросло в разы причем платят не глядя, сметы с 8 нулями утверждаются за 30 секунд!! я в восторге, тоже обогащаюсь))))
08:50:35 04-02-2025
То, что происходит в нашей стране нельзя назвать капитализмом. Нам до него, как до Пекина... Однако народ все устраивает!
11:05:03 04-02-2025
Гость (08:50:35 04-02-2025) То, что происходит в нашей стране нельзя назвать капитализмо... от слова - капитал и не важно в какой стране и как его преподносят..