Новый, но уже очень грязный прудик нашли в Барнауле
В чёрной воде плавают мусор и мёртвые птицы
25 мая 2023, 09:57, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на новый, но уже очень грязный прудик. Об этом она рассказала в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, пруд на аллее по улице Георгия Исакова сделали, но теперь никто его не убирает. При этом здесь постоянно копится мусор.
В чёрной воде плавают различные отходы и даже мёртвые птицы. От объекта исходит резкий неприятный запах.
10:14:31 25-05-2023
Его давно засыпать пора и сделать клумбу
10:18:05 25-05-2023
Этому "пруду" уже лет 10 и всегда он грязный
10:29:05 25-05-2023
сильно написано - плавают мертвые птицы
10:56:53 25-05-2023
Собаки засрали
11:03:08 25-05-2023
И не важно, что прудик находится на балансе города? Все вопросы к туда.