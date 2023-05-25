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Новый, но уже очень грязный прудик нашли в Барнауле

В чёрной воде плавают мусор и мёртвые птицы

25 мая 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на новый, но уже очень грязный прудик. Об этом она рассказала в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, пруд на аллее по улице Георгия Исакова сделали, но теперь никто его не убирает. При этом здесь постоянно копится мусор.

В чёрной воде плавают различные отходы и даже мёртвые птицы. От объекта исходит резкий неприятный запах.

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

10:14:31 25-05-2023

Его давно засыпать пора и сделать клумбу

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Гость

10:18:05 25-05-2023

Этому "пруду" уже лет 10 и всегда он грязный

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Гость

10:29:05 25-05-2023

сильно написано - плавают мертвые птицы

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Гость

10:56:53 25-05-2023

Собаки засрали

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Гость

11:03:08 25-05-2023

И не важно, что прудик находится на балансе города? Все вопросы к туда.

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