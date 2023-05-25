Новый, но уже очень грязный прудик нашли в Барнауле

В чёрной воде плавают мусор и мёртвые птицы

25 мая 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на новый, но уже очень грязный прудик. Об этом она рассказала в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, пруд на аллее по улице Георгия Исакова сделали, но теперь никто его не убирает. При этом здесь постоянно копится мусор.

В чёрной воде плавают различные отходы и даже мёртвые птицы. От объекта исходит резкий неприятный запах.