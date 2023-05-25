Толпа, собаки и урны. Глава "Изумрудного" ответил на претензии барнаульцев к парку

Горожане жалуются на собачников, переполненность парка людьми и на нехватку урн

25 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Барнаульский парк "Изумрудный" за последние три года изменился до неузнаваемости. Он стал одним из любимых и самых комфортных мест для барнаульцев, туда едут люди со всего города. Бешеная популярность принесла и ряд проблем – толпа на велосипедных и пешеходных дорожках, агрессивные собачники, нехватка мусорок и так далее. На всё это барнаульцы жалуются в соцсетях. Amic.ru поговорил с главой парка Владиславом Вакаевым о том, как решить все эти проблемы.

Собаки мешают отдыхающим

Сейчас одна из главных проблем в парке "Изумрудный" – это гуляющие с собаками люди. Некоторые из них создают немало проблем отдыхающим и даже портят парк. Например, Владислав Вакаев 21 мая в сообществе Barnaul22 писал, что в парке участились случаи неадекватного поведения собачников.

"Буквально сегодня отгонял от пруда даму, которая купала в пруду собаку. Получил агрессию в свой адрес от её коллег – они обычно дружно идут на защиту "своих", – написал Вакаев.

Руководитель "Изумрудного" рассказал корреспонденту amic.ru, что в парке есть как адекватные, так и неадекватные собаководы. Например, в "Изумрудный" часто ходит женщина с тремя крупными собаками, которых спускает с поводка. И это вызывает у окружающих недовольство. Кроме того, не все собачники убирают за своими питомцами, отметил Вакаев. Часть из них агрессирует и на руководителя парка, и на обычных прохожих и не торопится исправляться, сказал глава парка.

В посте на Barnaul22 руководитель "Изумрудного" отметил, что в парке могут разрешить гулять с питомцами только в зоне для выгула и оставить для владельцев собак только один маршрут со стороны ул. Ленской.

Парк "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Вакаев рассказал, что это пока крайний вариант решения проблемы, и его будут рассматривать, если навести порядок не получится.

"Надеюсь, что история заставит всех задуматься и изменить формат нахождения в парке. Мы сейчас с собаководами будем вести разъяснительную работу. Надеюсь, радикальных мер не потребуется. Есть мысли, продумаем план по решению проблемы. Я хотел бы призвать всех снизить градус агрессии, потому что у нас абсолютно нормальные варианты решения проблемы, сверхъестественных вещей не нужно", – сказал Владислав Вакаев.

Сейчас руководство "Изумрудного" намерено определить места, где нельзя будет находиться с собаками. Пока в качестве таковых рассматриваются вело-пешеходная дорожка, спортивные уголки и детские площадки.

Урн не хватает

Ещё одна претензия горожан – недостаток мусорок в парке. Урны переполняются, мусор разлетается по дорожкам, и там становится грязно, говорят люди. Эту проблему руководство также немерено решить. Уже скоро в парке должно появиться 50 новых мусорок. 20 урн установят в ближайшие две-три недели, а ещё 30 появится там в течение июня-июля, рассказал Вакаев.

Кроме того, руководство парка продолжит требовать от организаторов массовых мероприятий устанавливать дополнительные урны на праздники и будет "выводить людей на уборку территории".

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В парке слишком много народу

Вакаев отметил, что в этом году в парке произошёл "колоссальный наплыв посетителей". И в апреле-мае парк по количеству посетителей уже получил половину от прошлогоднего годового трафика.

По словам Вакаева, на сколько конкретно людей рассчитан парк, сказать нельзя, ведь каждая зона "Изумрудного" имеет свою нагрузку. Очевидно, что в пиковые моменты парк перегружен, согласился Вакаев. Но руководство надеется, что острота проблемы будет снижена с запуском новых дорожек, созданием физкультурного кластера, "зелёного пляжа", с реконструкцией Томского тракта и с оборудованием амфитеатра.

"В прошлом году у нас было 1,150 млн посещений. В этом году, я думаю, мы выйдем на 2 млн, удвоим посещаемость парка. Если грамотно распорядиться пространством, то мы можем ещё больше людей принимать. У нас уже было скопление людей, но мы запустили центральную аллею, сделали пруд, и это ещё больше растянуло людей. Нужно грамотно распределить посетителей и сделать различные точки притяжения. Предстоит ещё создать сеть арт-объектов, куда будут уходить люди. Надо будет сделать так, чтобы вся территория была привлекательной. Пока ещё горожане концентрируются на центральной аллее, на площади возле пруда, но проблема решится", – уверен Вакаев.

По его словам, руководство парка также хочет привить людям культуру пользования парком не только в пиковые моменты. Например, горожане могут бегать в парке ранним утром, посещать его на обеденном перерыве или поздним вечером, отметил Вакаев. Это поможет разгрузить парк, уверен он.

Кроме того, отметил Вакаев, в этом году закрыт на реконструкцию парк "Центральный", и его посетители идут в "Изумрудный". В следующих годах он обязательно "перетянет" на себя часть трафика. Парк "Юбилейный", который сейчас благоустраивают, тоже привлечёт часть жителей города, которые сейчас едут в "Изумрудный", считает Вакаев.

Парк "Изумрудный"/ Фото: amic.ru

"Плохой" забор и старый памятник

Возмущались барнаульцы и новым забором в парке. Многим не понравился проект нового ограждения, барнаульцы назвали его слишком простым. Вакаев ответил, что у руководства было несколько вариантов забора – совсем маленькое ограждение, отсутствие забора и стандартная решётка, на которой в итоге и остановились. И это правильный выбор, уверен Вакаев.

"Есть требования и традиция – строгий формат входной группы. Мы видим, что забор не тяжёлый, не доминирующий. Парк хорошо просматривается, есть строгий стиль. Интересное решение по закруглению концов – ограждение не торчит пиками вверх, а закругляется. Это делает его менее агрессивным. Все опасения оказались беспочвенными. Я думаю, что переживания людей были зря", – объяснил Вакаев.

Кроме забора, в парке сделают новый второй вход и реконструируют главный. Работы начнутся после ярмарки малого предпринимательства, запланированной на 27 мая. Сначала рабочие построят второй вход и только потом перейдут к парадному. Подробнее о замене забора в "Изумрудном" можно прочитать здесь.

























Строительство нового забора в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

Также жителей города волнует и судьба гипсовой статуи, которую нашли в парке во время реконструкции. Вакаев ответил, что предложения по восстановлению памятника уже есть.

"Будем смотреть, как это лучше сделать. Разумеется, статую надо восстанавливать, и на том же месте, где она стояла. Мы примерно знаем это место. Я считаю, что восстановление будет правильным вариантом. Главное, чтобы нашёлся спонсор", – сказал руководитель "Изумрудного".

Напомним, что в этом году в "Изумрудном" продолжается завершающий, четвёртый этап благоустройства. В 2023 году здесь построят амфитеатр, сделают дорожки и освещение, обновят забор, обустроят "зелёный пляж" и парковки со стороны визит-центра, а также восстановят Томский тракт. Все работы должны завершиться до 15 августа. Цена контракта – 117 млн рублей.

Всего за три года благоустройства в "Изумрудном" обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали центральную аллею и освещение, установили сцену, малые архитектурные формы, скамейки, урны и беседки, а также оборудовали игровые и спортивные площадки. В 2022 году в парке восстановили и пруд с беседкой и мостиком, в 2023 году его залили водой.

