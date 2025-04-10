Новый офисный кластер с медицинским уклоном формируют в Индустриальном районе Барнаула

Деловая активность постепенно смещается в самую густонаселенную часть города

10 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда формируется новый офисный кластер. Продолжается строительство бизнес-центра "Милан", а рядом с ним под коммерцию подготовлено около 1,7 га земли, которые могут занять представители медицинской сферы. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на риелтора Олега Гильгенберга.

Весной 2025 года начнут возводить вторую и третью очереди бизнес-центра "Милан". Они будут представлять собой два крыла здания по 2,1 тыс. кв. метров каждое. Первая очередь площадью 2,4 тыс. кв. метров построена и заселена арендаторами. Согласно данным 2ГИС, здесь находятся кабинеты для бьюти-услуг, агентства недвижимости, кофейня и другие предприятия.

Участок соседствует со свободной территорией, площадь которой составляет около 1,7 га. Она тоже предназначена для коммерческого проекта.

"Мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами. Среди них есть представители медицинской сферы, которым интересно соседство с новой поликлиникой № 14, недавно запущенной по соседству на улице Лазурной", – пояснил Гильгенберг.

Помимо этого, сейчас подбирается пул предпринимателей, которым нужны помещения под выставочные залы товаров высокого класса. Например, сантехники или стройматериалов. Но, основной акцент все же сделан на офисах. Также прорабатывается направление общепита.

Эксперт пояснил, что на решение девелопера о продолжении строительства бизнес-центра повлияли два фактора: