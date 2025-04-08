Строительство делового центра началось на месте ЦУМа в Барнауле. Фото
Пока на территории начали подготавливать фундамент
08 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле на месте бывшего ЦУМа началось строительство нового объекта. По информации "Толка", ссылающегося на куратора проекта Александра Колесникова, в ближайшее время стартуют работы "нулевого цикла" по подготовке фундамента. Сроки следующих этапов не уточняются. Разрешение на строительство действует с конца 2024 года до конца мая 2028-го.
Напомним, снос ЦУМа начался 13 июня. В течение месяца здание было практически полностью демонтировано. На освободившейся территории планируется возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Проект предусматривает двухэтажный стилобат и башни высотой 12-18 этажей, общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
Как выглядит сейчас большая стройка – в нашей фотоленте.
07:23:01 08-04-2025
зачем нам эта информация?
07:28:25 08-04-2025
Гость (07:23:01 08-04-2025) зачем нам эта информация?... А мне кажется, что очень интересно.Знать, как развивается, растет родной город, в котором прожил практически всю жизнь.И всегда очень отрадно видеть положительные сдвиги.И горько видеть недостатки.
09:42:29 08-04-2025
Горожанин. (07:28:25 08-04-2025) А мне кажется, что очень интересно.Знать, как развивается, р... В чём здесь развитие и положительный сдвиг?
09:54:00 08-04-2025
Чучмек (09:42:29 08-04-2025) В чём здесь развитие и положительный сдвиг?... похоже вы с потока.
14:39:28 08-04-2025
Musik (09:54:00 08-04-2025) похоже вы с потока.... Правильно говорить "из потока".
07:50:14 08-04-2025
Гость (07:23:01 08-04-2025) зачем нам эта информация?... А вы видимо любите бегать за графской каретой по несколько верст и кричать, как вы его ненавидите? Если вам не интересно, зачем вы сюда зашли?
08:02:02 08-04-2025
Радость то какая. Как уродуют центр
10:58:57 08-04-2025
Гость (08:02:02 08-04-2025) Радость то какая. Как уродуют центр ... О как!? Т.е. старый типовой ЦУМ был украшением ПС? А гостиница или почтампт - шедевры архитектуры а не УГ? Если Ракшин построит такое здание, как на рэндерах- будет просто здорово ! Хотелось бы дожить)) и увидеть!
08:38:06 10-04-2025
Гость (10:58:57 08-04-2025) О как!? Т.е. старый типовой ЦУМ был украшением ПС? А го... а вы зачем в город переехали? стройте небоскребы у себя в селе, там про архитектурные ансамбли никто не слышал и вы точно ничего не испортите подобной эклектикой. да и село будет развиваться.
08:59:07 10-04-2025
Элен без ребят (08:38:06 10-04-2025) а вы зачем в город переехали? стройте небоскребы у себя в се... Лена, это в селе избы - как на Прудах, на Потоке, на ВРЗ, на Алтайских. Вот эти районы и есть село в городе. А есть понятие городского Сити - центр города, где сосредоточены органы власти, центровые досуговые места, гостиницы, магазины. И если ты, Лена, ни петь ни рисовать в городской урбанистике, а можешь только "в ансамбли", то иди в народное творчество, там тебя любой ансамбль пенсионеров с распростертыми объятиями ждет.
17:08:15 10-04-2025
о, а вот и мамкины доморощенные урбанисты подъехали... иди уроки делай, урбанист недоделанный.
20:01:14 12-04-2025
Не ругайтесь. Повода нет