Строительство делового центра началось на месте ЦУМа в Барнауле. Фото

Пока на территории начали подготавливать фундамент

08 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство на месте снесенного ЦУМа в Барнауле, апрель 2025 год / Фото: amic.ru

В Барнауле на месте бывшего ЦУМа началось строительство нового объекта. По информации "Толка", ссылающегося на куратора проекта Александра Колесникова, в ближайшее время стартуют работы "нулевого цикла" по подготовке фундамента. Сроки следующих этапов не уточняются. Разрешение на строительство действует с конца 2024 года до конца мая 2028-го.

Напомним, снос ЦУМа начался 13 июня. В течение месяца здание было практически полностью демонтировано. На освободившейся территории планируется возвести современный деловой центр с внутренним двором и террасой для летних кафе. Проект предусматривает двухэтажный стилобат и башни высотой 12-18 этажей, общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.

Как выглядит сейчас большая стройка – в нашей фотоленте.