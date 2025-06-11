НОВОСТИПолитика

Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Встреча делегаций состоится в ближайшее время, заявил Александр Дарчиев

11 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Третий раунд переговоров РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях стран пройдет в Москве в ближайшее время, сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве", – заявил он.

Напомним, после смены американской администрации РФ и США провели два раунда переговоров – 27 февраля и 10 апреля. Целью встреч было нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения.

США Россия Политика международные отношения

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

09:21:56 11-06-2025

"по устранению "раздражителей" в отношениях стран" - зелень на утилизацию?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:40 11-06-2025

Хорошая новость, может порешают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:49 11-06-2025

Гость (09:31:40 11-06-2025) Хорошая новость, может порешают... если только в свою пользу, это же янки, те торгаши. И наивно полагать что за тебя кто-то что-то порешает)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:10:58 11-06-2025

Гость (09:50:49 11-06-2025) если только в свою пользу, это же янки, те торгаши. И наивно... если две стороны хотят позитивно отрегулировать - то это всегда за счет кого-то третьего.
ну перезрела уже свинка...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров