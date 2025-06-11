Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Встреча делегаций состоится в ближайшее время, заявил Александр Дарчиев

11 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Третий раунд переговоров РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях стран пройдет в Москве в ближайшее время, сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве", – заявил он.

Напомним, после смены американской администрации РФ и США провели два раунда переговоров – 27 февраля и 10 апреля. Целью встреч было нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения.