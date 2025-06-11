Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве
Встреча делегаций состоится в ближайшее время, заявил Александр Дарчиев
11 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Третий раунд переговоров РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях стран пройдет в Москве в ближайшее время, сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве", – заявил он.
Напомним, после смены американской администрации РФ и США провели два раунда переговоров – 27 февраля и 10 апреля. Целью встреч было нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения.
09:21:56 11-06-2025
"по устранению "раздражителей" в отношениях стран" - зелень на утилизацию?
09:31:40 11-06-2025
Хорошая новость, может порешают
09:50:49 11-06-2025
Гость (09:31:40 11-06-2025) Хорошая новость, может порешают... если только в свою пользу, это же янки, те торгаши. И наивно полагать что за тебя кто-то что-то порешает)))
10:10:58 11-06-2025
Гость (09:50:49 11-06-2025) если только в свою пользу, это же янки, те торгаши. И наивно... если две стороны хотят позитивно отрегулировать - то это всегда за счет кого-то третьего.
ну перезрела уже свинка...