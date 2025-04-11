Стороны обсудили возвращение конфискованной дипломатической недвижимости РФ, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов по стране пребывания

11 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров РФ и США. В ходе консультаций стороны затронули вопросы изъятой дипломатической недвижимости России, возобновления авиасообщения и упрощения передвижения дипломатов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главные заявления по итогам переговоров

Госдепартамент:

делегации США и РФ договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание для двусторонних миссий;

США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей нанимать местный персонал для работы в американском посольстве в Москве;

стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций в ближайшем будущем.

МИД РФ:

Россия и США разработают дорожную карту по возврату конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Москва потребовала допустить российских инспекторов на эти объекты, чтобы оценить нанесенный ущерб;

стороны обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий;

Россия призвала возобновить прямое авиасообщение.

По данным ТАСС, переговоры РФ и США продлились почти шесть часов. Первым территорию российского генконсульства в Стамбуле покинул автомобиль с делегацией США.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе консультаций стороны не поднимали тему урегулирования конфликта на Украине. Делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений стран.