В Стамбуле завершились переговоры России и США. Главное
Стороны обсудили возвращение конфискованной дипломатической недвижимости РФ, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов по стране пребывания
11 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров РФ и США. В ходе консультаций стороны затронули вопросы изъятой дипломатической недвижимости России, возобновления авиасообщения и упрощения передвижения дипломатов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Госдепартамент:
- делегации США и РФ договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание для двусторонних миссий;
- США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей нанимать местный персонал для работы в американском посольстве в Москве;
- стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций в ближайшем будущем.
МИД РФ:
- Россия и США разработают дорожную карту по возврату конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Москва потребовала допустить российских инспекторов на эти объекты, чтобы оценить нанесенный ущерб;
- стороны обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий;
- Россия призвала возобновить прямое авиасообщение.
По данным ТАСС, переговоры РФ и США продлились почти шесть часов. Первым территорию российского генконсульства в Стамбуле покинул автомобиль с делегацией США.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе консультаций стороны не поднимали тему урегулирования конфликта на Украине. Делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений стран.
"Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
07:39:15 11-04-2025
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08:37:16 11-04-2025
Гость (07:39:15 11-04-2025) Похоже ни о чем... О том чем вас были обязаны информировать - да.