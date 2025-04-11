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В Стамбуле завершились переговоры России и США. Главное

Стороны обсудили возвращение конфискованной дипломатической недвижимости РФ, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов по стране пребывания

11 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров РФ и США. В ходе консультаций стороны затронули вопросы изъятой дипломатической недвижимости России, возобновления авиасообщения и упрощения передвижения дипломатов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главные заявления по итогам переговоров

Госдепартамент:

  • делегации США и РФ договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание для двусторонних миссий;
  • США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей нанимать местный персонал для работы в американском посольстве в Москве;
  • стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций в ближайшем будущем.

МИД РФ:

  • Россия и США разработают дорожную карту по возврату конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Москва потребовала допустить российских инспекторов на эти объекты, чтобы оценить нанесенный ущерб;
  • стороны обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий;
  • Россия призвала возобновить прямое авиасообщение.

По данным ТАСС, переговоры РФ и США продлились почти шесть часов. Первым территорию российского генконсульства в Стамбуле покинул автомобиль с делегацией США.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе консультаций стороны не поднимали тему урегулирования конфликта на Украине. Делегации обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений стран.

"Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Делегация РФ прибыла в генконсульство Стамбула на переговоры с США / Фото: МИД России

Российско-американские переговоры стартовали в Стамбуле

Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер
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Комментарии 2

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Гость

07:39:15 11-04-2025

Похоже ни о чем

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Musik

08:37:16 11-04-2025

Гость (07:39:15 11-04-2025) Похоже ни о чем... О том чем вас были обязаны информировать - да.

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