Новый разговор с Путиным и поставка ПВО Украине. Что сказал Трамп по итогам саммита НАТО
Американский лидер также допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке
26 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
25 июня президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге. Глава Соединенных Штатов прокомментировал возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Основные заявления Трампа приводит РИА Новости.
Об ирано-израильском конфликте
- Иран и Израиль могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро".
- Действия против Ирана продолжатся, если Тегеран не даст доступ к ядерным материалам.
Об урегулировании украинского вопроса
- Трамп не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
- Президент США анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным, не уточнив конкретной даты.
- Соединенные Штаты рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot.
Другие заявления
- Трамп предложил вернуть минобороны США старое название - "министерство войны".
"Раньше так и называлось - министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - резюмировал президент США.
08:24:00 26-06-2025
допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке, вернуть минобороны США старое название - "министерство войны" ---- ниче он миротворец!
08:26:27 26-06-2025
допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке ----- зашли вчера в бар американец, перс и еврей, а бармен им - всех вас с победой!
09:02:00 26-06-2025
Гость (08:26:27 26-06-2025) допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке -... и все заново передрались.
фамилию бармена не помню - то ль Pteroff то ль Boshirof.,..
10:06:03 26-06-2025
Врет, как дышит....
11:20:00 26-06-2025
ППШариков (10:06:03 26-06-2025) Врет, как дышит....... Нее.. просто овечка в волчьей шкурке..
13:18:16 26-06-2025
Ну говорят что намечается масштабное наступление Рф - пора российским бойцам понаставить "автографы" в Киеве.
13:25:24 26-06-2025
гость (13:18:16 26-06-2025) Ну говорят что намечается масштабное наступление Рф - пора р... Да уж хотя бы без наступления, такие, какие Израиль и США оставили на Иране. Такие можно было 3 года назад оставить, может тоже за неделю бы закончилось