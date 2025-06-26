Новый разговор с Путиным и поставка ПВО Украине. Что сказал Трамп по итогам саммита НАТО

Американский лидер также допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке

26 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

25 июня президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге. Глава Соединенных Штатов прокомментировал возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Основные заявления Трампа приводит РИА Новости.

Об ирано-израильском конфликте

Иран и Израиль могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро".

Действия против Ирана продолжатся, если Тегеран не даст доступ к ядерным материалам.

Об урегулировании украинского вопроса

Трамп не сомневается в стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта.

Президент США анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным, не уточнив конкретной даты.

Соединенные Штаты рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot.

Другие заявления

Трамп предложил вернуть минобороны США старое название - "министерство войны".