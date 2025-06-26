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Новый разговор с Путиным и поставка ПВО Украине. Что сказал Трамп по итогам саммита НАТО

Американский лидер также допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке

26 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

25 июня президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге. Глава Соединенных Штатов прокомментировал возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Основные заявления Трампа приводит РИА Новости.

Об ирано-израильском конфликте

Об урегулировании украинского вопроса

Другие заявления

  • Трамп предложил вернуть минобороны США старое название - "министерство войны".

"Раньше так и называлось - министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - резюмировал президент США.

Владимир Путин США Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 7

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Гость

08:24:00 26-06-2025

допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке, вернуть минобороны США старое название - "министерство войны" ---- ниче он миротворец!

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Гость

08:26:27 26-06-2025

допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке ----- зашли вчера в бар американец, перс и еврей, а бармен им - всех вас с победой!

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Musik

09:02:00 26-06-2025

Гость (08:26:27 26-06-2025) допустил возобновление военных действий на Ближнем Востоке -... и все заново передрались.
фамилию бармена не помню - то ль Pteroff то ль Boshirof.,..

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ППШариков

10:06:03 26-06-2025

Врет, как дышит....

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dok_СФ

11:20:00 26-06-2025

ППШариков (10:06:03 26-06-2025) Врет, как дышит....... Нее.. просто овечка в волчьей шкурке..

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гость

13:18:16 26-06-2025

Ну говорят что намечается масштабное наступление Рф - пора российским бойцам понаставить "автографы" в Киеве.

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Гость

13:25:24 26-06-2025

гость (13:18:16 26-06-2025) Ну говорят что намечается масштабное наступление Рф - пора р... Да уж хотя бы без наступления, такие, какие Израиль и США оставили на Иране. Такие можно было 3 года назад оставить, может тоже за неделю бы закончилось

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