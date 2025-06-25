СМИ: Зеленский и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО

Встреча продлилась 40 минут

25 июня 2025, 21:21, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Ранее Трамп подтвердил возможность встречи с Зеленским. Он заявил, что речь пойдет о трудностях, с которыми сталкивается Украина.

По данным источника, диалог продолжался 40 минут. Представителей прессы на переговорах не было.

Как пишет РБК, Зеленский назвал встречу с американским лидером "длительной и содержательной"

"Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира", – отметил он.

Президент Украины добавил, что детали переговоров огласят позже.