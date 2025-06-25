СМИ: Зеленский и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО
Встреча продлилась 40 минут
25 июня 2025, 21:21, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
Ранее Трамп подтвердил возможность встречи с Зеленским. Он заявил, что речь пойдет о трудностях, с которыми сталкивается Украина.
По данным источника, диалог продолжался 40 минут. Представителей прессы на переговорах не было.
Как пишет РБК, Зеленский назвал встречу с американским лидером "длительной и содержательной"
"Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира", – отметил он.
Президент Украины добавил, что детали переговоров огласят позже.
21:34:53 25-06-2025
В своём ли уме штатовский старичок? Давно ли гнал Зелю в шею, ан, глядь, счёл за благо якшаться с ним!?
08:50:38 26-06-2025
ой, а рожа то какая трагическая. Наркоман, ну сколько еще тебе денег надо? Ну просто остановись и всё....
08:58:44 26-06-2025
Во всем черном, у него траур, на него якобы напали. В каких то ботинках-кроссовках. Ну бомжара... Фу, наркоман.