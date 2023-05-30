Новый российский спутник "Кондор-ФКА" будет вести разведку объектов ВСУ

Работать он может вне зависимости от времени суток и погоды

30 мая 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый российский спутник "Кондор-ФКА", который получил в системе командования воздушно-космической обороны Северной Америки кодовое обозначение COSMOS-2569, сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, аппарат вывели на орбиту в субботу, 27 мая. Над Украиной он будет происходить дважды в сутки, где будет снимать военные объекты. Разрешение снимков — в один метр.

По его словам, работать он может вне зависимости от времени суток и погоды. С помощью "Кондор-ФКА" можно наблюдать за сосредоточением войск, переброской техники или постройкой новых фортификаций на территории.