Новый российский спутник "Кондор-ФКА" будет вести разведку объектов ВСУ
Работать он может вне зависимости от времени суток и погоды
30 мая 2023, 13:18, ИА Амител
Новый российский спутник "Кондор-ФКА", который получил в системе командования воздушно-космической обороны Северной Америки кодовое обозначение COSMOS-2569, сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника, аппарат вывели на орбиту в субботу, 27 мая. Над Украиной он будет происходить дважды в сутки, где будет снимать военные объекты. Разрешение снимков — в один метр.
По его словам, работать он может вне зависимости от времени суток и погоды. С помощью "Кондор-ФКА" можно наблюдать за сосредоточением войск, переброской техники или постройкой новых фортификаций на территории.
14:03:17 30-05-2023
А ничего что куча вражеских спутников там висит? Которые одним мощным взрывом можно с орбиты снести. Бомбу на орбиту надо и подорвать а не спутник
21:19:14 30-05-2023
Гость (14:03:17 30-05-2023) А ничего что куча вражеских спутников там висит? Которые одн... Прям висят? Притянуты к земле тросами? Напишите письмо в РАН с Вашими предложениями. Почитайте прго скорость движения спутников. Ну и перестаньте курить учебник физики, читайте его.