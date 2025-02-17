Ожидается, что геомагнитные возмущения наберут опасную мощность

17 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

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Начало 2025 года выдается очень "богатым" на магнитные бури. Вот и в середине февраля отмечается высокая вспышечная активность на Солнце. Ожидается, что 18 февраля геомагнитная обстановка вновь будет неспокойной.

О том, ждать ли магнитную бурю 18 февраля 2025 года и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 18 февраля 2025 года? Точной информации об этом нет. Дело в том, что магнитные бури прогнозируются очень трудно. Обычно специалисты могут лишь оценить вероятность развития событий, исходя из данных о магнитосфере.

2 Какова вероятность магнитной бури 18 февраля? 17%. Другими словами, шанс такого сценария невысок. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , где изучают активность Солнца, оценивают вероятность магнитной бури 18 февраля в. Другими словами, шанс такого сценария невысок. Куда вероятнее, что в этот день нас ждут лишь геомагнитные возмущения – на это дают 40%. При этот самым вероятным вариантом остается то, что магнитосфера останется спокойной, – 43%.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 18 февраля? Если магнитная буря и будет, то совсем слабой. В прогнозе лаборатории указано, что мощность колебаний пусть и перейдет в "красную" зону ближе к полудню, не дотянет даже до пяти баллов.