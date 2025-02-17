Новый удар. Правда ли, что 18 февраля на Землю вновь обрушится магнитная буря?
Ожидается, что геомагнитные возмущения наберут опасную мощность
17 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Начало 2025 года выдается очень "богатым" на магнитные бури. Вот и в середине февраля отмечается высокая вспышечная активность на Солнце. Ожидается, что 18 февраля геомагнитная обстановка вновь будет неспокойной.
О том, ждать ли магнитную бурю 18 февраля 2025 года и насколько мощной она может быть, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 18 февраля 2025 года?
Точной информации об этом нет. Дело в том, что магнитные бури прогнозируются очень трудно. Обычно специалисты могут лишь оценить вероятность развития событий, исходя из данных о магнитосфере.
2
Какова вероятность магнитной бури 18 февраля?
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, где изучают активность Солнца, оценивают вероятность магнитной бури 18 февраля в 17%. Другими словами, шанс такого сценария невысок.
Куда вероятнее, что в этот день нас ждут лишь геомагнитные возмущения – на это дают 40%.
При этот самым вероятным вариантом остается то, что магнитосфера останется спокойной, – 43%.
3
Насколько мощной может быть магнитная буря 18 февраля?
Если магнитная буря и будет, то совсем слабой. В прогнозе лаборатории указано, что мощность колебаний пусть и перейдет в "красную" зону ближе к полудню, не дотянет даже до пяти баллов.
4
Как защититься от магнитной бури?
Если верить врачам, то самое главное – не накручивать себя по поводу магнитной бури. Их воздействие на человека до сих пор не доказано. Вместо переживаний лучше хорошо высыпаться, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. Тогда никакая магнитная буря будет вам не страшна.
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