Геомагнитная обстановка на планете остается нестабильной из-за активности Солнца

13 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

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Магнитосфера Земли в феврале остается неспокойной. Это следует из прогнозов, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сообщается, что угроза магнитной бури существует уже 13 февраля. Но и 14-го числа планету могут накрыть геоудары.

О том, будет ли мощная магнитная буря 14 февраля 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 14 февраля 2025 года? Точно сказать невозможно. Но такая вероятность определенно есть, следует из прогноза на сайте лаборатории. Абсолютно спокойной магнитосфера Земли 14 февраля явно не будет.

2 Какова вероятность магнитной бури 14 февраля? На то, что магнитосфера все же останется спокойной в пятницу, специалисты дают лишь 24%. Куда вероятнее будут геомагнитные возмущения – 40%. Наконец, 36% составляет вероятность магнитной бури.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 14 февраля 2025 года? Даже если буря и будет, то не слишком мощной. По предварительным прогнозам, в начале дня сила геомагнитных возмущений может перейти в "красную" зону. Но при этом она даже не дотянет до пяти баллов, означающих слабую магнитную бурю. Так что никакого геомагнитного шторма ждать не приходится. Впрочем, ученые всегда подчеркивают, что прогнозы в вопросе магнитных бурь – дело неблагодарное. Обстановка на Солнце и на Земле порой меняется так стремительно, что предсказать аномалию можно лишь за пару часов до ее начала. А иногда специалисты и вовсе могут обнаружить магнитную бурю только тогда, когда она уже бушует. Так что если вас волнует эта тема, лучше 14 февраля продолжать отслеживать прогнозы.