Новый вирус, передающийся от укуса клещей, обнаружили рядом с Алтайским краем

Вирус Хасеки может передаваться от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями

04 апреля 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый вирус Хасеки, который передаётся от укуса клещей, обнаружили в России, пишет "Газета.ru" со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", – рассказал старший научный сотрудник Центра Михаил Карташов.

Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5-дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными. Ранее несколько похожих случаев произошло в Новосибирской области.

Учёные провели генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.