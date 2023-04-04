Новый вирус, передающийся от укуса клещей, обнаружили рядом с Алтайским краем
Вирус Хасеки может передаваться от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями
04 апреля 2023, 09:41, ИА Амител
Новый вирус Хасеки, который передаётся от укуса клещей, обнаружили в России, пишет "Газета.ru" со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", – рассказал старший научный сотрудник Центра Михаил Карташов.
Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5-дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными. Ранее несколько похожих случаев произошло в Новосибирской области.
Учёные провели генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.
"Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Это семейство вирусов вызывает такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, жёлтая лихорадка и другие", – уточняет издание.
12:16:01 04-04-2023
какой только вирус не выведешь, лишь бы народ загнать в аско-мед на прививки.....
12:19:44 04-04-2023
Вот! А Билл Гейтс вас предупреждал..!
12:23:22 04-04-2023
аско-мед, говоришь?! мелко плаваете! ищите бигфарм и трансконтинентальные финансовые корпорации, типа Блэк Рокк, Фиделити, СтейтСтрит, Вэнгард.
12:42:46 04-04-2023
Гость, Аско- мед?
искать не там нужно, а через океан. все эти клещевые заразы стопудово завозятся и высаживаются на наши берега заботливыми "туристами". это идеальное бак.оружие.