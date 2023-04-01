11 человек пострадали от клещей с начала года на Алтае

Активность этих членистоногих сейчас будет активно расти

01 апреля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай за неделю от присасывания клещей пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего в текущем сезоне в регионе покусано клещами уже 11 человек, 9 из них не выезжали за пределы населённых пунктов. Обращения зафиксировали в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах.

"На текущей неделе специалисты провели обследование мест заселённости клещами на территории Чемальского района. <...> За несколько часов собрано более 300 клещей. <...> Исследовано восемь экземпляров, два из них содержали возбудителя клещевого боррелиоза", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что активность этих членистоногих будет стремительно расти. Жителей и гостей региона призывают использовать защитные аэрозоли, осматриваться после прогулок и работы на приусадебных участках, кипятить свежее молоко.