Новый виток истории. Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал, как партия живёт без Жириновского
Либерал-демократы продолжают работу на благо россиян по всей стране, и особенно в Алтайском крае
25 мая 2023, 17:05, ИА Амител
ЛДПР смогла сохранить наследие основателя Владимира Жириновского. Но при этом взяла уверенный курс на качественно новое взаимодействие с правительством России и последовательные действия в работе с населением страны. ЛДПР помогает участникам СВО, участвует в принятии законов, которые упрощают жизнь людей, и предлагает новые меры поддержки населения. Об этом написал председатель партии Леонид Слуцкий в своей статье, опубликованной в "Российской газете" 25 мая.
Почему именно Слуцкий возглавил партию после смерти Жириновского?
Такое решение 27 мая 2022 года единогласно приняли на внеочередном съезде партии.
Леонид Слуцкий работает в ЛДПР с 1999 года. Депутат был приближен к Владимиру Вольфовичу. Жириновский к нему прислушивался и уважал за вдумчивость, блестящую образованность, дипломатичность, умение вести самые сложные международные переговоры.
О чём написал Слуцкий в своей статье?
Он обозначил вектор развития старейшей политической партии России после ухода из жизни её основателя. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.
Вот что рассказал Слуцкий:
- ЛДПР взяла под крыло российских волонтёров СВО, оказывает практически адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, отстаивает права россиян в сфере оплаты услуг ЖКХ;
- партия добилась упрощения порядка получения субсидии на оплату ЖКУ;
- ЛДПР участвует в принятии ключевых для развития страны законов, инициирует меры поддержки для населения.
Так, например, партия предлагает ввести в стране четырёхдневную рабочую неделю. По словам Слуцкого, это позволит россиянам лучше восстанавливаться, чтобы потом эффективнее работать. И, конечно, больше времени проводить с семьёй.
Ещё одно семейное предложение – ввести в России отцовский капитал (по примеру материнского). Но давать его только мужчинам, состоящим в официальном браке. Это укрепит отношения, даст финансовую стабильность и повысит рождаемость.
Также Леонид Слуцкий призывает власти обратить внимание на миграционную политику. Россия – миролюбивое государство, но мигранты должны вести себя дружелюбно и уважать нашу религию, язык, традиции.
"ЛДПР – это партия молодых по духу, людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Партия, устремлённая в будущее", – заявил Слуцкий.
А что в Алтайском крае?
Активную работу продолжает и региональное отделение партии.
"Все обозначенные инициативы ЛДПР в Алтайском крае уже активно использует. Например, мы активно помогаем бойцам на передовой, решаем вопросы с ЖКУ, и теперь благодаря партийцам получить субсидию стало проще, недавно начали проверку школьного питания. Мы работаем здесь и сейчас, наша задача – сделать всё, чтобы жизнь граждан региона и всей страны была достойной", – заявил глава регионального отделения партии, депутат краевого парламента Сергей Булаев.
Программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – это новый виток в истории нашей партии и российского парламентаризма.
12:39:08 26-05-2023
А партия еще живёт?