Новый виток истории. Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал, как партия живёт без Жириновского

Либерал-демократы продолжают работу на благо россиян по всей стране, и особенно в Алтайском крае

25 мая 2023, 17:05, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: пресс-служба ЛДПР

ЛДПР смогла сохранить наследие основателя Владимира Жириновского. Но при этом взяла уверенный курс на качественно новое взаимодействие с правительством России и последовательные действия в работе с населением страны. ЛДПР помогает участникам СВО, участвует в принятии законов, которые упрощают жизнь людей, и предлагает новые меры поддержки населения. Об этом написал председатель партии Леонид Слуцкий в своей статье, опубликованной в "Российской газете" 25 мая.

Почему именно Слуцкий возглавил партию после смерти Жириновского?

Такое решение 27 мая 2022 года единогласно приняли на внеочередном съезде партии.

Леонид Слуцкий работает в ЛДПР с 1999 года. Депутат был приближен к Владимиру Вольфовичу. Жириновский к нему прислушивался и уважал за вдумчивость, блестящую образованность, дипломатичность, умение вести самые сложные международные переговоры.

О чём написал Слуцкий в своей статье?

Он обозначил вектор развития старейшей политической партии России после ухода из жизни её основателя. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.

Вот что рассказал Слуцкий:

ЛДПР взяла под крыло российских волонтёров СВО, оказывает практически адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, отстаивает права россиян в сфере оплаты услуг ЖКХ;

партия добилась упрощения порядка получения субсидии на оплату ЖКУ;

ЛДПР участвует в принятии ключевых для развития страны законов, инициирует меры поддержки для населения.

Так, например, партия предлагает ввести в стране четырёхдневную рабочую неделю. По словам Слуцкого, это позволит россиянам лучше восстанавливаться, чтобы потом эффективнее работать. И, конечно, больше времени проводить с семьёй.

Ещё одно семейное предложение – ввести в России отцовский капитал (по примеру материнского). Но давать его только мужчинам, состоящим в официальном браке. Это укрепит отношения, даст финансовую стабильность и повысит рождаемость.

Также Леонид Слуцкий призывает власти обратить внимание на миграционную политику. Россия – миролюбивое государство, но мигранты должны вести себя дружелюбно и уважать нашу религию, язык, традиции.

"ЛДПР – это партия молодых по духу, людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Партия, устремлённая в будущее", – заявил Слуцкий.

А что в Алтайском крае?

Активную работу продолжает и региональное отделение партии.

"Все обозначенные инициативы ЛДПР в Алтайском крае уже активно использует. Например, мы активно помогаем бойцам на передовой, решаем вопросы с ЖКУ, и теперь благодаря партийцам получить субсидию стало проще, недавно начали проверку школьного питания. Мы работаем здесь и сейчас, наша задача – сделать всё, чтобы жизнь граждан региона и всей страны была достойной", – заявил глава регионального отделения партии, депутат краевого парламента Сергей Булаев.

Программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – это новый виток в истории нашей партии и российского парламентаризма.