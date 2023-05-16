Депутаты ЛДПР проверили качество питания в барнаульской школе

И узнали у школьников, нравится ли им еда

16 мая 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ЛДПР

Депутаты Алтайского Заксобрания от ЛДПР Владимир Семёнов и Сергей Булаев проверили качество питания в барнаульской школе № 31. Учебное заведение они посетили по поручению лидера партии Леонида Слуцкого, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Участие в проверке также приняли представители Роспотребнадзора, родители школьников. Гости оценивали соблюдение мер безопасности, качество продуктов и соответствие меню потребностям детей.

Алтайские либерал-демократы прибыли в учебное заведение ранним утром, чтобы лично попробовать и оценить один из приёмов пищи. Депутаты отметили высокое качество приготовленных блюд. Владимир Семёнов поговорил и со школьниками. Дети рассказали о любимых блюдах в школьной столовой.

А директор школы Светлана Бочкова объяснила, что подготовкой обедов занимаются семь человек. Вся информация о предлагаемых блюдах размещается на школьном сайте и специальном стенде в столовой. Контроль за питанием осуществляет Роспотребнадзор и родительская группа.



Парламентарии пообщались с родителями, представителями администрации школы и обсудили вопросы и предложения по дальнейшему сотрудничеству.

Напомним, по федеральному закону дети с 1 по 4 класс получают бесплатное горячее питание. Также бесплатно двухразовое питание получают дети с ОВЗ и те, чьи родители сейчас находятся в зоне СВО. Есть компенсационные муниципальные выплаты для учащихся из малоимущих семей. С 5 по 11 класс питание платное.