Новый застройщик появился на рынке недвижимости в Алтайском крае
Он разрабатывает проект дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк"
17 августа 2023, 07:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новый застройщик под названием СЗ "Жемчужина" выходит на рынок недвижимости в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".
Учредитель фирмы Армен Саргсян также владеет компанией "Эскадо", которая проводит благоустройство дорог по всему региону и базируется в Петропавловском районе. Ранее он руководил фирмой "Барнаулдорстрой", она ликвидирована.
СЗ "Жемчужина" в данный момент разрабатывает проект дома на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске. При этом раскрывать подробности будущего проекта представители застройщика пока не спешат.
09:47:04 17-08-2023
СК Мамонт
10:22:44 17-08-2023
Может хоть там появится доступное жилье?
10:31:23 17-08-2023
Какой уставной фо́нд у сз жемчужина ?
12:18:59 17-08-2023
Николай (10:31:23 17-08-2023) Какой уставной фо́нд у сз жемчужина ?... 10 000 руб.
10:44:38 17-08-2023
Сейчас Армен Геворгович сделает квадрат по 60 тыс. руб., держитесь жирные коты
10:52:16 17-08-2023
Представляю, какая астрономическая цена будет на квартиры в этих домах!!!
14:30:25 17-08-2023
А говорили, из за высого доллара "тожерусские" рванут из России, а Арменка наоборот строиться начал. Снова врут?