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Новый застройщик появился на рынке недвижимости в Алтайском крае

Он разрабатывает проект дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк"

17 августа 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Новый застройщик под названием СЗ "Жемчужина" выходит на рынок недвижимости в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".

Учредитель фирмы Армен Саргсян также владеет компанией "Эскадо", которая проводит благоустройство дорог по всему региону и базируется в Петропавловском районе. Ранее он руководил фирмой "Барнаулдорстрой", она ликвидирована.

СЗ "Жемчужина" в данный момент разрабатывает проект дома на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске. При этом раскрывать подробности будущего проекта представители застройщика пока не спешат. 

недвижимость бизнес Новоалтайск

Комментарии 7

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Гость

09:47:04 17-08-2023

СК Мамонт

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ГОСТЬ

10:22:44 17-08-2023

Может хоть там появится доступное жилье?

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Николай

10:31:23 17-08-2023

Какой уставной фо́нд у сз жемчужина ?

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Гость

12:18:59 17-08-2023

Николай (10:31:23 17-08-2023) Какой уставной фо́нд у сз жемчужина ?... 10 000 руб.

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Гость

10:44:38 17-08-2023

Сейчас Армен Геворгович сделает квадрат по 60 тыс. руб., держитесь жирные коты

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Гость

10:52:16 17-08-2023

Представляю, какая астрономическая цена будет на квартиры в этих домах!!!

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Гость

14:30:25 17-08-2023

А говорили, из за высого доллара "тожерусские" рванут из России, а Арменка наоборот строиться начал. Снова врут?

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