Новый застройщик появился на рынке недвижимости в Алтайском крае

Он разрабатывает проект дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк"

17 августа 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новый застройщик под названием СЗ "Жемчужина" выходит на рынок недвижимости в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк".

Учредитель фирмы Армен Саргсян также владеет компанией "Эскадо", которая проводит благоустройство дорог по всему региону и базируется в Петропавловском районе. Ранее он руководил фирмой "Барнаулдорстрой", она ликвидирована.

СЗ "Жемчужина" в данный момент разрабатывает проект дома на месте несостоявшегося ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске. При этом раскрывать подробности будущего проекта представители застройщика пока не спешат.