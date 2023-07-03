Новый жилой квартал появится вместо частных домов в центре Барнаула
На территории могут разместиться минимум пять многоэтажек и четыре офисных здания
03 июля 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле работают над проектом жилого квартала, ограниченного проспектом Социалистическим, улицей Пролетарской, проспектом Красноармейским и улицей Интернациональной. Об этом сообщает "Толк".
Сейчас на этой территории расположены частные дома, заброшенные участки, двухэтажки и пятиуровневый кирпичный дом.
Отмечается, что эскиз застройки разрабатывает архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что в проект планируют войти и другие девелоперы, а уходить он будет дальше обозначенного участка.
Большое количество объектов культурного наследия, расположенных в районе, архитектор вписал в свой эскиз.
11:38:33 03-07-2023
Такое ,с позволения сказать строительство ,отнюдь никак не радует.Понавтыкают очередные человейники,непригодные для жилья нормального человека,оставят после себя мёртвую зону,сорвут куш и до свидания.Не выйти никуда нельзя, ни собаку ,ни кошку не прогуляешь,ни кустика ни деревца.ни птиц.ни черта-одна мертвечина.И это при том что у нас самая высокая заболеваемость всеми возможными заболеваниями.Разве такая должна быть экологическая среда в городе?
11:54:12 03-07-2023
Афиноген (11:38:33 03-07-2023) Такое ,с позволения сказать строительство ,отнюдь никак не р... Да вы прикалываетесь что-ли своими постоянными "человейниками" и "заболеваемостью"? Никому из застройщиков это не уперлось. И никогда никто об этом думать не станет
12:57:55 03-07-2023
Гость (11:54:12 03-07-2023) Да вы прикалываетесь что-ли своими постоянными "человейникам... Дорогой,мы живём в этом городе и должны выражать своё мнение ,свою ,если хотите гражданскую позицию.Если это нам не нравится ,если это несёт вред, то значит мы должны протестовать против такого вредительства а не идти на поводу у этих дельцов.Вот тогда они и станут думать и делать то ,что должно нести пользу городу .Мы своим мнением ,своим сплочением должны заставить власти и этих шустряков преследовать прежде всего наши интересы а следовательно и интересы всего города.А с таким подходом как у вас (никто об этом думать не будет и это им не уперлось) мы получим изуродованный город с экологически опасной обстановкой.
16:41:07 03-07-2023
Гость (12:57:55 03-07-2023) Дорогой,мы живём в этом городе и должны выражать своё мнение... Если это не унылая шутка, то восхитетельно махровая наивность.
18:40:36 03-07-2023
Гость (16:41:07 03-07-2023) Если это не унылая шутка, то восхитетельно махровая наивност... Это не наивность. Это недоразвитость. Но ОВЗшность сейчас в тренде. Скоро дауны править массами будут! А то как, ущемление прав даунов.
10:54:46 05-07-2023
Гость (18:40:36 03-07-2023) Это не наивность. Это недоразвитость. Но ОВЗшность сейчас в ... А вам бы хотелось чтобы хапуги ,которым дела нет ни до кого ,кроме своих вонючих кошельков,правили бал?Наверно ,этому начинает приходить конец,дорогуша.И пусть лучше дауны тогда правят ,если это будет в пользу всем.
16:06:50 03-07-2023
Афиноген (11:38:33 03-07-2023) Такое ,с позволения сказать строительство ,отнюдь никак не р... Когда ваша собака срет , а вы за ней не убираете, экологичностью тоже не пахнет
11:46:41 03-07-2023
Я бы хотела, чтобы часть старого города осталась, чтобы можно было прогуляться по историческому прошлому, но строительная мафия уничтожит все.
11:46:55 03-07-2023
И будет ещё больше машин и пробок и парковок у новых домов будет мало... Надо ограничить высотность домов в центре!
14:56:27 03-07-2023
Гость (11:46:55 03-07-2023) И будет ещё больше машин и пробок и парковок у новых домов б... Не переживайте так сильно. Россия вымирает. Институт семьи разрушен. Молодежь боится сложностей и не заводит детей. Так что через несколько поколений пробок в Барнауле будет гораааздо меньше.
12:01:51 03-07-2023
Так-то там вполне себе база) И дома неподалеку, и ресторан, ежели ничего не путаю) Все как один согласны за копеечку продать?
12:10:28 03-07-2023
Гость (12:01:51 03-07-2023) Так-то там вполне себе база) И дома неподалеку, и ресторан, ... Несогласных сожгут и всех делов.
12:24:09 03-07-2023
Давно понятно, что весь город будет наскоро застроен высотными стекловатными человейниками, которые никогда не будут заселены полностью, а "счастливые" покупатели квартир там в ипотеку уже никогда не смогут их продать по цене ипотеки.
12:39:48 03-07-2023
а вы что предлогаете ? озвучьте.
12:59:24 03-07-2023
Гость (12:39:48 03-07-2023) а вы что предлогаете ? озвучьте. ... мы предлогаем прИнять, нАчать и углУбить
12:48:33 03-07-2023
Это как же надо ненавидеть Барнаул, чтобы так его испоганить?!
13:02:06 03-07-2023
Как, интересно, он вписал в свой проект памятники культуры? Примерно так, как автор "Двух эпох" - половину порушил, вторую половину закрыл забором от людей, сделав достоянием исключительно жителей новых башен?
13:14:30 03-07-2023
ладно. хорошо. такой вопрос. восстанавливать, памятники эти, не будет ни кто. это факт. а ходит и наслаждаться "этой крастотой" приятно? неужели так как есть это вариант?
13:18:09 03-07-2023
Большие города перестают быть местом жизни. Постепенно жадность и глупость превращает их в территории для медленного вымирания, типа хосписа. Куда прибывает молодёжь из мертвых деревень да иностранцы осваивающие новые территории мирным путем.
13:40:04 03-07-2023
ой ну все такие патриоты... конечно нужно только элитное жилье строить и множеством парковок...озеленением, что бы простой люд так и остался только в бараках... зато вы "ЧЕЛОВЕЙНИКИ" ДОВОЛЬНЫ
14:51:15 03-07-2023
Гость (13:40:04 03-07-2023) ой ну все такие патриоты... конечно нужно только элитное жил... Патриотизм здесь ни при чём.Нужно просто строить город умно ,преследуя прежде всего интересы и здоровье горожан а не кошельки отдельных толстосумов.И жильё должно быть прежде всего для людей.Нечего городить хрень чтобы потом иметь с ней проблемы.У нас земли много,экономить не надо,по крайней мере в центре ,историческом городе, небоскрёбов быть не должно,можно строить двух-трёхэтажные дома с хорошими дворами и широкими газонами,чтобы можно хоть выйти куда то и вздохнуть немного.Я бы вообще запретил все эти частные строительные компании а передал все эти функции госорганизациям,чтобы они и планировали и согласовывали с населением и строили с учётом всех интересов.А этим друзьям -только хапнуть.
14:15:54 03-07-2023
Давно пора! Этот чадящий (особенно зимой) колхоз в центре уж точно не красит облик города!
14:22:03 03-07-2023
Гость (14:15:54 03-07-2023) Давно пора! Этот чадящий (особенно зимой) колхоз в центре уж... Там уже лет двадцать как газ проведен, лошара.
15:07:22 03-07-2023
Гость (14:22:03 03-07-2023) Там уже лет двадцать как газ проведен, лошара.... От этого он чадит не меньше, видать мало у кого есть деньги на подключение, каждую зиму дымят трубы домов. Или ты в шары долбишься ? Зачем нам такая деревня посреди города, снести все нафиг.
14:55:20 03-07-2023
Там ничего исторического нет. Эти дома из шлака и глины. У нас есть такой на Молодежной. Все сыпится, старое. Очень ждем, что снесут. Лучше новая высотка, чем эта рухлять.
15:09:38 03-07-2023
Анастасия (14:55:20 03-07-2023) Там ничего исторического нет. Эти дома из шлака и глины. У н... Абсолютно верно, развели тут скулеж жители этих халуп. Снести все под ноль и построить нормальные многоэтажные дома.
17:21:07 03-07-2023
Гость (15:09:38 03-07-2023) Абсолютно верно, развели тут скулеж жители этих халуп. Снест... особенно пятиуровневую халупку
14:55:24 03-07-2023
как вы задолбали со своими чертовыми многоэтажками. Вы сами то в них живете? что то сомневаюсь... страна с самой большой территорией в мире и строим эти поганые многоэтажки, что бы в них жить было не возможно... что бы дети ваши в студиях в таких многоэтажках жили и их дети и дети их детей тоже.
15:04:16 03-07-2023
Гость (14:55:24 03-07-2023) как вы задолбали со своими чертовыми многоэтажками. Вы сами ... Хочешь жить в одноэтажной деревне - вали в деревню, а город должен быть городом и будет, несмотря на ваш скулеж.
16:00:46 03-07-2023
Гость (15:04:16 03-07-2023) Хочешь жить в одноэтажной деревне - вали в деревню, а город ... слыш умник, ты прямо то напиши"город будет превращен в помойку несмотря на ваше несогласие". А валить сам можешь хоть на все 4 хоть в том самом направлении как удобней или к чему попривык.
16:06:40 03-07-2023
Гость (15:04:16 03-07-2023) Хочешь жить в одноэтажной деревне - вали в деревню, а город ... Город должен быть городом ,но не уродцем ,где жить невозможно.Должны быть средней этажности дома ,и не один на другом и окнами прямо в соседний дом.А куда нам валить, мы и без твоих советов определимся.Много вас тут таких советчиков.
17:54:39 04-07-2023
Гость (15:04:16 03-07-2023) Хочешь жить в одноэтажной деревне - вали в деревню, а город ... Ты бы захлопнулся ,эстет.
15:42:22 03-07-2023
а город должен быть городом ----- Посмотрите, как выглядят города в Европе и как там люди живут в домах, которым по несколько сот лет. А человейники, которые там строили ещё в 70-е годы прошлого века, массово сносят взрывами, поскольку они начинают массово разрушаться, воняют от грязи, кишат преступниками, а восстанавливать их очень дорого.
15:50:58 03-07-2023
А я за то,чтобы город был похож на город,а не деревню.Самый центр и со старым частным завалюшным сектором,ладно,где есть деревянные, с резными ставнями дома,-из них красоту можно сделать и их оставить для украшения!Сейчас красивый частный сектор прекрасно вписывается вокруг города в виде поселков Спутник,Лесной,Октябрьский и др.
16:12:24 03-07-2023
зачем малогабаритки? пусть строят полнометражки. народ купит. и всем хорошо
16:50:33 03-07-2023
Гость (14:22:03 03-07-2023) Там уже лет двадцать как газ проведен, лошара.... Какое хамство... Вас бьют, что-ли, каждый день?
16:54:25 03-07-2023
А что хорошего-то в частном секторе в центре города? Вечно чад от него зимой от печек. Осенью и весной мусор массово жгут, сапоги кирзовые, похоже, судя по вони. Другое дело, что дома новые могли бы быть пониже, а не эти 15-этажки, которые сейчас строят.
17:24:58 03-07-2023
Гость (12:39:48 03-07-2023) а вы что предлогаете ? озвучьте. ... Запретить точечное строительство.Хватит садить дома на старые коммуникации
19:06:25 03-07-2023
А чё бы сразу не воткнуть небоскреб на площади перед краевой администрацией.
17:50:51 04-07-2023
Нужно ограничить высотность зданий в центре, тогда неуемное желание все посносить само собой рассосётся. Кому не нравятся старые здания в центре пусть едут назад к себе в деревню.