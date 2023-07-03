Новый жилой квартал появится вместо частных домов в центре Барнаула

На территории могут разместиться минимум пять многоэтажек и четыре офисных здания

03 июля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле работают над проектом жилого квартала, ограниченного проспектом Социалистическим, улицей Пролетарской, проспектом Красноармейским и улицей Интернациональной. Об этом сообщает "Толк".

Сейчас на этой территории расположены частные дома, заброшенные участки, двухэтажки и пятиуровневый кирпичный дом.

Отмечается, что эскиз застройки разрабатывает архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что в проект планируют войти и другие девелоперы, а уходить он будет дальше обозначенного участка.

Большое количество объектов культурного наследия, расположенных в районе, архитектор вписал в свой эскиз.