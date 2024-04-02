Нож в спину. Почему Черемновский завод отказался закупать сахарную свёклу на Алтае?
Предпосылки к тому, что единственный за Уралом сахарный завод откажется покупать свёклу у алтайских фермеров, начали прослеживаться несколько лет назад
02 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Плевок в лицо – так оценивают алтайские свекловоды отказ Черемновского завода принимать у них сырье. 20 лет назад их буквально умоляли помочь производителю встать на ноги и начать выращивать сахарную свёклу. Крестьянам приходилось работать в адских условиях: труд практически полностью был ручным. Они потратились на дорогостоящую технику и наладили процесс. Но в 2024 году от услуг алтайских аграриев отказались. По словам руководителей хозяйств, их "выкинули, как котят". С чем это связано, разбирался amic.ru.
Дружба врозь
В 2003 году Черемновский сахарный завод, который был построен в начале 60-х годов, вошёл в состав группы компаний "Доминант". Новые владельцы сразу поставили высокую планку и решили наращивать производительность. Однако сырья в Алтайском крае остро не хватало – сахарной свёклы на Алтае выращивали ничтожно мало. Тогда представители завода совместно с краевой администрацией и депутатами обратились к крестьянам с просьбой помочь. Откликнулись хозяйства из 16 районов, вспоминает руководитель КФХ Юрий Бакушкин.
В первые годы результаты совсем не радовали: выращивать сахарную свёклу оказалось не так-то просто: почти все приходилось делать вручную. Но завод тогда хорошо поддерживал: помогал с семенами, покупкой специализированной техники. В регионе функционировали несколько пунктов по приему сахарной свёклы, чтобы хозяйства меньше тратили денег на доставку. Действовала и региональная программа поддержки свекловодства.
"Первые пять лет мы возились с ней капитально. Это был адский ручной труд. Хорошей техники и семян не было. Позже закупили дорогие иностранные сеялки, погрузчики. Когда поняли, как её надо выращивать, сахарная свёкла у нас пошла. В итоге мы стали лидерами в этом вопросе. Урожайность с гектара стабильно стала доходить до 600 центнеров, а с отдельных полей – до 800. С других регионов России, из Казахстана, Германии к нам стали приезжать, чтобы перенять опыт", – рассказывает Юрий Бакушкин.
Но уже через несколько лет предприятие начало "закручивать гайки": меры поддержки свернули, площади посевов крестьян просили сократить, а цены на сырье начали занижать. Свеклопункты в Ребрихе, Камне-на-Оби, Топчихе, Среднесибирской и другие закрыли. Возить свёклу отдаленным от Черемновского сахарного завода хозяйствам стало просто невыгодно.
КФХ одно за другим стали отказываться от свекловодства. Остались самые стойкие: КФХ Юрия Бакушкина, братьев Гудковых, ОПХ "Комсомольское" и ООО "Вепрь". Планы посеять сахарную свёклу у них были и этом году: уже заключили договоренности на поставку семян и гербицидов. Однако в декабре 2023 года завод уведомил их, что договора на поставку сырья не будет, рассказывает директор племенного завода "Комсомольское" (филиал ФГБНУ ФАНЦА) Игорь Куренинов.
"Сначала мы сеяли 1200 гектаров, последние годы нам завод сказал сократить посевы до 500 га. А перед новым годом в категоричной форме оповестили, что договор на поставку сырья заключен не будут, сахарную свёклу порекомендовали не сеять. Мы такого поворота не ожидали и готовились к весне. У нашего предприятия форма собственности государственная и все поставки идут только через аукцион. С одним поставщиком у нас уже был подписан контракт на 11 млн руб. на семена сахарной свёклы, ещё один контракт на 10 млн – на приобретение средств защиты растений. Сейчас все эти вопросы в срочном порядке утрясаем", – рассказывает Куренинов.
Плевок в лицо
Черемновский завод был единственным за Уралом, который принимал сахарную свёклу. Теперь хозяйства выращивать её не будут: даже если очень захотят, сдавать сырье некуда. Но мало расторгнуть контракты на поставки, нужно продать дорогостоящую технику: сеялки, погрузчики, свеклоуборочные комбайны. И это "Комсомольскому" нужно делать тоже только через аукцион, объясняет руководитель. Сейчас здесь проводят оценку техники.
"Но дело даже не в технике или семенах, а в отношении. Столько лет мы вытягивали этот завод. Нас просили: "Пожалуйста, работайте!". Столько сил и средств было вложено в перепрофилирование. Мы от завода расположены в 15 км. Чем мы могли им помешать? Всегда у них были палочка-выручалочка: в распутицу их КАМАЗы не идут, мы свои рвём, чтобы завод не простаивал. И в выходные, и проходные везли им сырье. А когда они развились, нас выкинули, как котят. Я понимаю, что это рынок и частники диктуют свои условия, но это не по-человечески", – говорит Игорь Куренинов.
Юрий Бакушкин отмечает, суммарно четыре алтайских предприятия поставляли всего 3% от общего объема переработки завода. Для "Доминанта" – это капля в море. Но алтайские хозяйства понесли огромные затраты на приобретение техники. Они просили продлить с ними контракты, однако просьбы проигнорировали.
"Объем поставок от моего хозяйства составил 13 300 тонн при их переработке за год 1,2 млн тон. Мой вклад чуть больше 1%. То, что они отказались заключать с нами договоры на 2024 год при таких смешных для них объемах – это плевок в лицо. Мы же поднимали этот завод из последних сил. Но все это преодолели, поднялись на высокий уровень. Когда перекупили завод москвичи, начали ставить условия, снижать цены. Теперь нас просто выгнали. Это нож в спину. "Доминант" мог бы просто посеять чуть меньше сахарной свёклы, чтобы крестьяне могли выжить", – убежден Бакушкин.
Почему завод отказался сотрудничать с алтайскими фермерами?
Предпосылки, что завод откажется от сотрудничества с аграриями, стали прослеживаться около пяти лет назад, отметил amic.ru председатель комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Сергей Серов. Тогда группа компаний "Доминант" стала активно скупать пашни. Такая возможность появилась, когда в федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" были внесены изменения.
"Раньше землю аграриям выделяли через конкурсы. В них мы прописывали условия, которые защищали интересы алтайских крестьян. Тех, кто живёт и работает на селе, решает социальные вопросы. После корректировки федерального законодательства выделение земли возможно только через аукцион. И побеждает тот, кто даст цену выше. Предпосылки, что Черемновский сахарный завод может отказаться принимать сырье у наших хозяйств возникли около пяти лет назад. Как только аукцион, "Доминант" там. И он давал цену, с которой наши фермеры конкурировать не могли. В итоге он набрал себе земли достаточно для производства", – отмечает Сергей Серов.
На фоне того, что собственник завода активно скупал земли, от имени аграрного комитета АКЗС к руководству предприятия были отправлены несколько обращений с просьбой пояснить, как будет выстроено сотрудничество с хозяйствами. Однако владельцы компаний отмалчивались, а местного завода – уже тогда "никаких перспектив не давало", говорит депутат. Об этом были оповещены и фермеры, отмечает Сергей Серов. Часть хозяйств успели тогда сориентироваться: отказаться от свекловичного направления, а комбайны продать.
"Я лично говорил Юрию Бакушкину, что 2023 год будет последним. Но ребята надеялись, что завод не отвернется. В итоге по отношению к нашим сельхозтоваропроизводителям поступили непорядочно: от их услуг полностью отказались. А ведь когда завод выкупили после советского периода, сырья не было, они поехали по районам, просили, умоляли, только начните выращивать. Сейчас все это добро забыто. Мы несколько раз обращались к ГК "Доминант": ни ответа, ни привета. Поймите, это частники, на них особо не повлияешь", – говорит Серов.
Руководители аграрных предприятий пытались договориться с москвичами, писали письма, но их не услышали. Писали они и в региональный минсельхоз. Урегулировать вопрос через антимонопольный комитет пытался исполнительный директор краевого Союза фермеров Александр Вайс.
"Все прореагировали, но Черёмновский сахарный завод остался при своем мнении. Я думаю, что это неправильно. Сахарный завод на сегодняшний день не только свои деньги вкладывает, но и пользуется еще и государственными. Получили господдержку для компенсации затрат, связанных с переоборудованием. Получили возможность приобретения дополнительных еще участков для производства сахарной свёклы. Соответственно, они должны прислушиваться к мнению и администрации края, и министерства сельского хозяйства, сельхозпредприятий, которые понесли большие затраты на приобретении техники для выращивания свёклы", – подчеркнул Вайс радиостанции Business FM* Барнаул.
Сергей Серов объясняет: завод скупил достаточный объем земель сельхозначения для производства и обеспечил сырьём себя полностью. Сейчас "Черемновский" загружен практически на 100%. Он до сих пор перерабатывает сахарную свёклу урожая-2023 года: буквально пару недель назад ее только закончили вывозить с собственных полей, говорит депутат.
"В этом году хозяйствам лучше сахарную свёклу не сеять, а технику законсервировать. На освободившихся площадях можно возделывать такие высокомаржинальные культуры, как соя и рапс. Дальше, возможно, наступят лучшие времена. Несколько лет назад выкупили Бийский сахарный завод. Перспективы есть, но как и какими темпами это предприятие будет развиваться, пока не понятно. Либо крестьяне могут объединиться и в складчину приобрести модульный сахарный завод. Его мощности меньше, чем у обычного, но это будет производство замкнутого цикла", – говорит Сергей Серов.
Что теперь будет с ценами на сахар?
Сообщения о том, что Черемновский завод отказался работать с алтайскими крестьянами вызвали у жителей Алтайского края опасения, что это спровоцирует рост цен на сахар. Такие волнения беспочвенны, отметил amic.ru директор предприятия Александр Фадеев. Главное значение на формирование цены играют биржевые торги.
"Объемы завода не влияют на цену сахара. Его цена формируется из других позиций. Влияет цена на бирже. Производители сами зависят от цены, которая сформирована на рынке, мы, в том числе", – заключил Фадеев.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:26:30 02-04-2024
Точно так же может рассуждать комбайнер, он действительно адским трудом занимался, здоровье оставил, без выходных работал , чтоб его хозяйство сеялки купить могло. А в итоге Крузак и квартира за границей у руководителя. А у комбайнера грыжа и маленькая пенсия
14:16:29 02-04-2024
Гость (09:26:30 02-04-2024) Точно так же может рассуждать комбайнер, он действительно ад... Вчера писали,что Алтайские переработчики жалуются на проблемы с экспортом, переработчики теряют выручку и платят миллионные штрафы за простой. Сегодня алтайские фермеры. Скоро пасечники начнут жаловаться, что беспощадно травят пчел и уничтожают отрасль. Потом...КАК ВЛАСТИ КРАЯ ПОМОГАЮТ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ НА СЕЛЕ?
09:47:38 08-04-2024
Гость (14:16:29 02-04-2024) Вчера писали,что Алтайские переработчики жалуются на проблем... никак не помогают. И даже не представляет, как это делать. Это в советское время власть ставило целью сделать кажого человека счастливым, а теперь рулит рынок. За бортом остаются самые незащищенные слои населения: пенсионеры, работники, которые работают в несовместимых с рынком сферах - образование, культура.
09:31:53 02-04-2024
Так вам и надо. Нашли кому поверить. (Попросили их помочь...)
09:32:04 02-04-2024
Зачем развалили Бийска завод. Где были .
11:10:59 02-04-2024
Гость (09:32:04 02-04-2024) Зачем развалили Бийска завод. Где были .... для того и развалили чтоб не было конкурента и с этим так же будет
09:46:08 02-04-2024
А пусть прокуратура проверит у чиновников "сладкого заводика" сколько у них недвижимости в Москве и движимого имущества. И судя по "домикам в Черёмном можно сразу сказать кто есть кто. Не смейтесь это всё не от "непосильного труда" а от обмана как аграриев так и от своих же рабочих . Стыд и страх потерян.
10:10:09 02-04-2024
гость (09:46:08 02-04-2024) А пусть прокуратура проверит у чиновников "сладкого заводика... а это вы к чему? как это поможет решить проблему изложенную выше? или так, из зависти написали? несколько лет люди видели , что все идет к такой развязке и до последнего не могли смириться с этим. причем не все, единицы. вот результат. печальный, но результат.
09:58:35 02-04-2024
Бизнес, ничего личного.
Сами написали ПРЕДПОСЫЛКИ БЫЛИ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД.....неужто за 5 лет ни кто из руководителей не опднял жопу с седла крузака, не догадался, что такое может быть? А теперь в плач. Жалко роботяг, они то не виноваты, а вот фермера эти, которые знали - их вся вина.
10:03:53 02-04-2024
Вот вам звериный оскал капитализма. А чего вы хотели?
10:07:11 02-04-2024
москвичи разрушают край, это давно уже известно. Скупили элеваторы, потом обанкротили, в результате зерноотходы стали такие дорогие, что население Алтайского края не может содержать личное подсобное хозяйство. Ни депутаты, ни исполнит. власть не хотят помочь подсобным хозяйствам
10:25:09 02-04-2024
гость (10:07:11 02-04-2024) москвичи разрушают край, это давно уже известно. Скупили эле... Они и Горный Алтай разоряют, как и новосибирцы!
11:14:47 02-04-2024
гость (10:07:11 02-04-2024) москвичи разрушают край, это давно уже известно. Скупили эле... полностью согласен з заводом будет так же получили поддержку от государства и все через время обанкротили и жевитесь как хотите в своем алтайском крае
09:52:32 08-04-2024
гость (10:07:11 02-04-2024) москвичи разрушают край, это давно уже известно. Скупили эле... москвичи разрушают край целенаправленно - скупают предприятия, земли, банкротят купленное. Только слепой это не видит. И никому нет дела.
10:19:32 02-04-2024
Звериный оскал Капитализма. Толи будет дальше!
10:22:10 02-04-2024
Ааааа! Нас снова обманули!!!... Второй комментатор, в этом отношении, правильно написал. Вам примера с Изумрудной страной мало? И не говорите, что это другое! Принцип смотрите! Механизмы могут меняться, инструменты... А принцип остаётся неизменным!!! "Когда поняли, как её надо выращивать, сахарная свёкла у нас пошла. В итоге мы стали лидерами в этом вопросе."... Вот причина!!! Как только кто-то приподнимает голову выше чем москвичи, сразу же ему прилетает по шапке!!! При чем на "законных" основаниях. А законы эти москвичи же и пишут! Не играйте в азартные игры с государством и с москвичами!!! Это бездушные люди! Капитализмом и подобным бизнесом, из нас вытравливают всю русскость! Всё простое человеческое доверие друг другу! И не думайте что это просто какой-то не правильный бизнес и Капитализм! Бизнес и рынок он всегда такой какой есть! Не будьте наивными! Раньше, мы не всё знали о Социализме, но за то, всё знали о Капитализме!
10:32:07 02-04-2024
Капитал всегда будет стремиться захватить рынок полностью, будет стремиться к Империализму! Говоря сегодняшними словами к монополии, что бы диктовать свои условия, с целью дальнейшего постоянного обогащения!!! Это ещё Ленин говорил!.. и это всего навсего общественные отношения и классовая борьба... И ни куда это не деть! Можно спрятать подальше человека который об этом говорит... Можно запретить всем об этом говорить... Можно говорить что этого вообще уже давно нет... Но это совсем не значит что этого нет! Это всё просто маскируется!!!
10:40:08 02-04-2024
Самим надо построить заводик по переработке сахара. А москали ,всегда москали...хитромудрые и с деньгами. Задавят всех производителей на алтае.
10:41:48 02-04-2024
У кого деньги тот и прав. Законы капитализма везде одинаковы, мы как мир только в отдельно взятой стране.
10:42:23 02-04-2024
Вопросы планирования и координации работы сельхозпредприятий и их смежников находятся в компетенции чиновников. Даже в рыночных условиях у них более чем достаточно рычагов влияния на эти процессы. Было бы желание.
11:27:00 02-04-2024
Гость (10:42:23 02-04-2024) Вопросы планирования и координации работы сельхозпредприятий... У чиновников, получающих зарплату из Москвы, желания поднять с/х на Алтае!? Вы смеётесь!?
11:58:31 02-04-2024
Гость (11:27:00 02-04-2024) У чиновников, получающих зарплату из Москвы, желания поднять... На то нужна политическая воля. Почему её мы не видим, можем только догадываться. Другие варианты объяснения будут противоречить действующему законодательству.
10:43:57 02-04-2024
В рыночных отношениях все вольны покупать там где выгоднее. И если завод решил сам выращивать и заранее предупредил об этом, то зачем этот плач? Любой фермер (не обязательно свекловод) может потерять рынок сбыта. Также и этот завод может потерять рынок сбыта. И что государство должно бегать и вытирать всем сопли? Кто не хочет терять сбыт должен гарантировать низкую цену и заключать долгосрочные договоры. Хорошие предприниматели работают над эффективностью своего бизнеса, а не пишут статейки в газету
11:01:55 02-04-2024
Гость (10:43:57 02-04-2024) В рыночных отношениях все вольны покупать там где выгоднее. ... Где вы видите рыночные отношения? Лично я вижу как все контролирует государство. Даже тех кому раздали предприятия порулить. Им всем давно обьяснили кто и за что отвечает! Нет у нас рынка и капитализма. У власти стоят просто неумные люди на местах, не умеющие решать вопросы на благо людей. А умеющие решать только на свой карман!
11:42:42 02-04-2024
Гость (11:01:55 02-04-2024) Где вы видите рыночные отношения? Лично я вижу как все контр... а вы считаете, что при рыночных отношениях конкурента не убирают с пути? как раз этим и занимаются, а государство у нас как раз ничего и не контролирует, все рыночек порешает, до сих пор эта мантра звучит. На Западе государство жестко контролирует частников, естественно через экономические механизмы, или выдумаете частникам из Европы и США рынок нашептал уйти из РФ в 2022 году? Или все таки правительства этих стран, и все частники ушли, несмотря на большие убытки, почему то никто не захотел ссориться со своими правительствами, несмотря на то, что там "свободный рынок"
21:20:26 02-04-2024
Гость (11:01:55 02-04-2024) Где вы видите рыночные отношения? Лично я вижу как все контр... - "У власти стоят просто неумные люди на местах, не умеющие решать вопросы на благо людей." =========== В стране - отрицательная селекция. Каждый руководитель подбирает окружение вокруг себя глупее, по отношению к себе, чтобы самому выглядеть умным. Потому мы имеем , что имеем. Москвичи предполагают, а Бог располагает. У нас поля в СССРовское время, каждый год давали урожай. Пришел "дикий капитализм", от совхоза остались рожки и ножки - поля пустуют. Местный торговый барон, решил срубить на подсолнечнике. Взял кредиты в банке, свои вложил до копейки, криминальных авторитетов подключил с их общаком, попа местного с кадилом по полям возил. Природа показала фигу - солнышко все спалило, а барон в августе повесился. Через несколько лет, бензиновые короли решили попытать счастье на гречихе. Пригнали американские трактора, за один проход все вспахали и засеяли. Природа все лето - днем жарит, ночью дождичек, гречиха исполинская стоит к солнцу так и тянется. В августе днем зашла тучка и устроила круговерть перекрутила все к чертям, так и сгнила гречиха на корню. После эти поля два десятилетия стоят заброшенными, заросли бурьяном, чапыжникам, деревьями Вот и говорят, Бога нет.
21:44:18 03-04-2024
Гость (21:20:26 02-04-2024) - "У власти стоят просто неумные люди на местах, не умеющие ... Это где найти эти поля?
17:16:45 02-04-2024
Гость (10:43:57 02-04-2024) В рыночных отношениях все вольны покупать там где выгоднее. ... Поэтому краю надо строить свои перерабатывающие предприятия и не давать иноземцам их скупать и банкротизировать.А то дельцы Москвы в этих диких рыночных руках все предприятия на периферии скупит. И, как обычно,антимонопольный комитет молчит.Создается впечатление о ненужности этой бюрократической организации.Или её не дают по-настоящему развернуться.
19:11:32 02-04-2024
Гость. (17:16:45 02-04-2024) Поэтому краю надо строить свои перерабатывающие предприятия ... а потом, по закону! через закупки!!! их скупают те кто должен и банкротят!!! или другу фигню с ними делают!!! поэтому, когда москва как только узнаёт о подобной инициативе снизу... сразу действует решительно!...
10:58:26 02-04-2024
Деприватизацию провести , проверка на законность приватизации как у всех - куча юридических ошибок! По всей стране примеров куча. Возомнили себя капиталистами - иск прокуратуры, взыскание обогащения, тюрьма.
11:29:19 02-04-2024
гость (10:58:26 02-04-2024) Деприватизацию провести , проверка на законность приватизаци... Президент сказал - приватизацию пересматривать не будем...
11:32:05 02-04-2024
гость (10:58:26 02-04-2024) Деприватизацию провести , проверка на законность приватизаци... Если у завода своей свеклы более чем достаточно, то какая разница кто будет собственником? Фермерская свекла всё равно не будет нужна. Вопрос нужно решать по другому.
11:05:40 02-04-2024
А свой построить завод в Алтайском крае никто не подумал? Обратиться в Москву. Пусть выделают деньги. Со всей Сибири будем свеклу закупать и нашу выращивать. Все что за Уралом обеспечим сахаром.
11:09:51 02-04-2024
теперь когда мАсквичи получили деньги от государства в виде поддержки через пару лет закроют завод конкуренты им не нужны знаю прошел через это
11:14:41 02-04-2024
Готовят завод к ликвидации.
11:21:00 02-04-2024
интересно вторую сторону услышать
11:30:58 02-04-2024
Гость (11:21:00 02-04-2024) интересно вторую сторону услышать... Это тебе интересно!? А второй стороне это вообще не надо...! Деньги любят тишину!
11:30:55 02-04-2024
в таком случае пусть собственники сахарного завода вернут деньги, вложенные государством в этот завод (на эти деньги помогут фермерам, которые попали в тяжелое положение из за завода). А то как были на мели, значит просили денег у государства на модернизацию, и так же государство просило фермеров выращивать свеклу для этого завода, а как пошла прибыль, так значит, "всем спасибо, все свободны?" хотя, даже и спасибо не сказали, морду тяпкой сделали. Приватизация прибыли, национализация убытков. Я бы на месте фермеров попытался попросить у государства денег на модульный сахарный заводик. Вдруг дадут, а то ведь люди столько трудились для того, чтоб научиться выращивать много свеклы, а теперь все усилия на ветер?
11:41:30 02-04-2024
Мне не понятна позиция власти по приватизации подобных предприятий .Разве можно отдавать в частные руки ,такие стратегического характера ,предприятия?Мы ,что ,теперь будем все зависеть от капризов владельца?Зачем нам такое?Значит ,в противовес,должны быть организованы государственные предприятия ,которые будут управляться властью и иметь предсказуемую политику для общества.А заодно и создавать конкуренцию имеющимся частным.Сколько предприятий ,отраслей угроблено за период приватизации?Урок не впрок?
12:07:42 02-04-2024
Афиноген (11:41:30 02-04-2024) Мне не понятна позиция власти по приватизации подобных предп... Позиция непонятна только со стороны здравого смысла и рыночных отношений. Стоит, наверное, вспомнить, что на дворе не какой-нибудь там капитализм с развитыми правовыми гарантиями, а блатной феодализм с одичалыми феодалами, весь смысл существования которых- все приватизировать, все развалить и продать по цене металлолома. А на вырученные деньги спокойно жить в лондонах-ньюйорках...
13:23:36 02-04-2024
в этой ситуации, основное зло в том
, что никого не волнует, по какой цене и на какие деньги люди будут покупать продукты, продали алтайский бройлер - цена на птицу взлетела, с сахаром тоже самое, а фермера орут, так заработать хотят, было бы не выгодно- не сажали бы! вот только кто подумал о продовольственной безопастности людей, страны, или хапнуть и свалить, а люди - побоку?
13:26:21 02-04-2024
Пора было давно поставить под контроль работу "сахара" (вспомните кортельный сговор по повышению цен на сахар).. Вспомнили,так вот было "китайское" предупреждение ФАС и прокуратуры руководству и больше ничего. Пора наказывать за всю эту бодягу и не писать статейки и всё это только бла,бла. Если не будет жёсткого контроля на это я бы сказала стратегическое производство и всю её технологию и логистику,то будит полный провал в этой сфере алтайского края.
18:04:06 02-04-2024
Если бюджет существенно поддержал собственника в развитии сахарного завода, то в договоре должны быть выгодные для бюджета долгосрочные условия, в том числе, возврат субсидий и налоги в краевой бюджет. Иначе это был "распил". Претензий к собственнику нет, все вопросы чиновникам Правительства и Прокуратуры.
18:52:41 02-04-2024
Гость (10:42:23 02-04-2024) Вопросы планирования и координации работы сельхозпредприятий... Абсолютно с вами согласен! Поставить хозяевов Доминанты в "неудобное положение" проще пареной репы. Для этого у руководства края должна быть воля и желание. Просто надо подключить Россельхознадзор и провести анализ почвы на полях, где Доминанта сеет сахарную свеклу, там 100 % идет убивание почвы пестицидами, так как культура должна возвращаться на одно и тоже место через 7 лет. Серов уже давно выполняет функции "китайского наблюдателя", он здесь не поможет, а вот Губернатор если захочет ситуацию может взбодрить.
06:58:49 03-04-2024
Гость (18:52:41 02-04-2024) Абсолютно с вами согласен! Поставить хозяевов Доминанты в "н... Губернатор не захочет. И дороги прилегающие к полям уничтожают.... Грязь тащут... Тотальный перегруз... ДПС отворачиваются.
22:27:57 02-04-2024
Каждую неделю теперь статьи об этом будут? Ну возитесь теперь с другими овощами!
17:10:15 03-04-2024
Конечно, интересы сельхозтоваропроизводителей должны быть в приоритете. Но запрет на экспорт сахара имеет вот такие нехорошие последствия - перепроизводство сахара. Также, как и все остальные запретительно-заградительные меры-,как запрет на экспорт твердой пшеницы. Запредельные пошлины на пшеницу, подсолнечник...Боязнь поднятия незначительного цен на продукты есть, а то что сельское хозяйство страдает от всех этих запретов, пошлин,и прочих запретительных мер, которые усугубляет производство сельхозпродукции, а не развивает его.