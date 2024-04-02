Предпосылки к тому, что единственный за Уралом сахарный завод откажется покупать свёклу у алтайских фермеров, начали прослеживаться несколько лет назад

02 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Сахарная свёкла. Фото: Минсельхоз Алтайского края

Плевок в лицо – так оценивают алтайские свекловоды отказ Черемновского завода принимать у них сырье. 20 лет назад их буквально умоляли помочь производителю встать на ноги и начать выращивать сахарную свёклу. Крестьянам приходилось работать в адских условиях: труд практически полностью был ручным. Они потратились на дорогостоящую технику и наладили процесс. Но в 2024 году от услуг алтайских аграриев отказались. По словам руководителей хозяйств, их "выкинули, как котят". С чем это связано, разбирался amic.ru.

Дружба врозь

В 2003 году Черемновский сахарный завод, который был построен в начале 60-х годов, вошёл в состав группы компаний "Доминант". Новые владельцы сразу поставили высокую планку и решили наращивать производительность. Однако сырья в Алтайском крае остро не хватало – сахарной свёклы на Алтае выращивали ничтожно мало. Тогда представители завода совместно с краевой администрацией и депутатами обратились к крестьянам с просьбой помочь. Откликнулись хозяйства из 16 районов, вспоминает руководитель КФХ Юрий Бакушкин.

В первые годы результаты совсем не радовали: выращивать сахарную свёклу оказалось не так-то просто: почти все приходилось делать вручную. Но завод тогда хорошо поддерживал: помогал с семенами, покупкой специализированной техники. В регионе функционировали несколько пунктов по приему сахарной свёклы, чтобы хозяйства меньше тратили денег на доставку. Действовала и региональная программа поддержки свекловодства.

"Первые пять лет мы возились с ней капитально. Это был адский ручной труд. Хорошей техники и семян не было. Позже закупили дорогие иностранные сеялки, погрузчики. Когда поняли, как её надо выращивать, сахарная свёкла у нас пошла. В итоге мы стали лидерами в этом вопросе. Урожайность с гектара стабильно стала доходить до 600 центнеров, а с отдельных полей – до 800. С других регионов России, из Казахстана, Германии к нам стали приезжать, чтобы перенять опыт", – рассказывает Юрий Бакушкин.

Но уже через несколько лет предприятие начало "закручивать гайки": меры поддержки свернули, площади посевов крестьян просили сократить, а цены на сырье начали занижать. Свеклопункты в Ребрихе, Камне-на-Оби, Топчихе, Среднесибирской и другие закрыли. Возить свёклу отдаленным от Черемновского сахарного завода хозяйствам стало просто невыгодно.

КФХ одно за другим стали отказываться от свекловодства. Остались самые стойкие: КФХ Юрия Бакушкина, братьев Гудковых, ОПХ "Комсомольское" и ООО "Вепрь". Планы посеять сахарную свёклу у них были и этом году: уже заключили договоренности на поставку семян и гербицидов. Однако в декабре 2023 года завод уведомил их, что договора на поставку сырья не будет, рассказывает директор племенного завода "Комсомольское" (филиал ФГБНУ ФАНЦА) Игорь Куренинов.

"Сначала мы сеяли 1200 гектаров, последние годы нам завод сказал сократить посевы до 500 га. А перед новым годом в категоричной форме оповестили, что договор на поставку сырья заключен не будут, сахарную свёклу порекомендовали не сеять. Мы такого поворота не ожидали и готовились к весне. У нашего предприятия форма собственности государственная и все поставки идут только через аукцион. С одним поставщиком у нас уже был подписан контракт на 11 млн руб. на семена сахарной свёклы, ещё один контракт на 10 млн – на приобретение средств защиты растений. Сейчас все эти вопросы в срочном порядке утрясаем", – рассказывает Куренинов.

Плевок в лицо

Черемновский завод был единственным за Уралом, который принимал сахарную свёклу. Теперь хозяйства выращивать её не будут: даже если очень захотят, сдавать сырье некуда. Но мало расторгнуть контракты на поставки, нужно продать дорогостоящую технику: сеялки, погрузчики, свеклоуборочные комбайны. И это "Комсомольскому" нужно делать тоже только через аукцион, объясняет руководитель. Сейчас здесь проводят оценку техники.

"Но дело даже не в технике или семенах, а в отношении. Столько лет мы вытягивали этот завод. Нас просили: "Пожалуйста, работайте!". Столько сил и средств было вложено в перепрофилирование. Мы от завода расположены в 15 км. Чем мы могли им помешать? Всегда у них были палочка-выручалочка: в распутицу их КАМАЗы не идут, мы свои рвём, чтобы завод не простаивал. И в выходные, и проходные везли им сырье. А когда они развились, нас выкинули, как котят. Я понимаю, что это рынок и частники диктуют свои условия, но это не по-человечески", – говорит Игорь Куренинов.

Юрий Бакушкин отмечает, суммарно четыре алтайских предприятия поставляли всего 3% от общего объема переработки завода. Для "Доминанта" – это капля в море. Но алтайские хозяйства понесли огромные затраты на приобретение техники. Они просили продлить с ними контракты, однако просьбы проигнорировали.

"Объем поставок от моего хозяйства составил 13 300 тонн при их переработке за год 1,2 млн тон. Мой вклад чуть больше 1%. То, что они отказались заключать с нами договоры на 2024 год при таких смешных для них объемах – это плевок в лицо. Мы же поднимали этот завод из последних сил. Но все это преодолели, поднялись на высокий уровень. Когда перекупили завод москвичи, начали ставить условия, снижать цены. Теперь нас просто выгнали. Это нож в спину. "Доминант" мог бы просто посеять чуть меньше сахарной свёклы, чтобы крестьяне могли выжить", – убежден Бакушкин.

Почему завод отказался сотрудничать с алтайскими фермерами?

Предпосылки, что завод откажется от сотрудничества с аграриями, стали прослеживаться около пяти лет назад, отметил amic.ru председатель комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Сергей Серов. Тогда группа компаний "Доминант" стала активно скупать пашни. Такая возможность появилась, когда в федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" были внесены изменения.

"Раньше землю аграриям выделяли через конкурсы. В них мы прописывали условия, которые защищали интересы алтайских крестьян. Тех, кто живёт и работает на селе, решает социальные вопросы. После корректировки федерального законодательства выделение земли возможно только через аукцион. И побеждает тот, кто даст цену выше. Предпосылки, что Черемновский сахарный завод может отказаться принимать сырье у наших хозяйств возникли около пяти лет назад. Как только аукцион, "Доминант" там. И он давал цену, с которой наши фермеры конкурировать не могли. В итоге он набрал себе земли достаточно для производства", – отмечает Сергей Серов.

На фоне того, что собственник завода активно скупал земли, от имени аграрного комитета АКЗС к руководству предприятия были отправлены несколько обращений с просьбой пояснить, как будет выстроено сотрудничество с хозяйствами. Однако владельцы компаний отмалчивались, а местного завода – уже тогда "никаких перспектив не давало", говорит депутат. Об этом были оповещены и фермеры, отмечает Сергей Серов. Часть хозяйств успели тогда сориентироваться: отказаться от свекловичного направления, а комбайны продать.

"Я лично говорил Юрию Бакушкину, что 2023 год будет последним. Но ребята надеялись, что завод не отвернется. В итоге по отношению к нашим сельхозтоваропроизводителям поступили непорядочно: от их услуг полностью отказались. А ведь когда завод выкупили после советского периода, сырья не было, они поехали по районам, просили, умоляли, только начните выращивать. Сейчас все это добро забыто. Мы несколько раз обращались к ГК "Доминант": ни ответа, ни привета. Поймите, это частники, на них особо не повлияешь", – говорит Серов.

Руководители аграрных предприятий пытались договориться с москвичами, писали письма, но их не услышали. Писали они и в региональный минсельхоз. Урегулировать вопрос через антимонопольный комитет пытался исполнительный директор краевого Союза фермеров Александр Вайс.

"Все прореагировали, но Черёмновский сахарный завод остался при своем мнении. Я думаю, что это неправильно. Сахарный завод на сегодняшний день не только свои деньги вкладывает, но и пользуется еще и государственными. Получили господдержку для компенсации затрат, связанных с переоборудованием. Получили возможность приобретения дополнительных еще участков для производства сахарной свёклы. Соответственно, они должны прислушиваться к мнению и администрации края, и министерства сельского хозяйства, сельхозпредприятий, которые понесли большие затраты на приобретении техники для выращивания свёклы", – подчеркнул Вайс радиостанции Business FM* Барнаул.

Сергей Серов объясняет: завод скупил достаточный объем земель сельхозначения для производства и обеспечил сырьём себя полностью. Сейчас "Черемновский" загружен практически на 100%. Он до сих пор перерабатывает сахарную свёклу урожая-2023 года: буквально пару недель назад ее только закончили вывозить с собственных полей, говорит депутат.

"В этом году хозяйствам лучше сахарную свёклу не сеять, а технику законсервировать. На освободившихся площадях можно возделывать такие высокомаржинальные культуры, как соя и рапс. Дальше, возможно, наступят лучшие времена. Несколько лет назад выкупили Бийский сахарный завод. Перспективы есть, но как и какими темпами это предприятие будет развиваться, пока не понятно. Либо крестьяне могут объединиться и в складчину приобрести модульный сахарный завод. Его мощности меньше, чем у обычного, но это будет производство замкнутого цикла", – говорит Сергей Серов.

Что теперь будет с ценами на сахар?

Сообщения о том, что Черемновский завод отказался работать с алтайскими крестьянами вызвали у жителей Алтайского края опасения, что это спровоцирует рост цен на сахар. Такие волнения беспочвенны, отметил amic.ru директор предприятия Александр Фадеев. Главное значение на формирование цены играют биржевые торги.

"Объемы завода не влияют на цену сахара. Его цена формируется из других позиций. Влияет цена на бирже. Производители сами зависят от цены, которая сформирована на рынке, мы, в том числе", – заключил Фадеев.

* Business FM ("Бизнес ФМ")